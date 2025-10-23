Los berries son un súperalimento y un producto 100% versátil que va más allá de disfrutarlos en el desayuno, mermeladas, yogures, entre otros, y que hoy también tienen un papel clave en la coctelería. Si bien muchos lo utilizan para decorar o saborizar preparaciones como el Gin Tonic, también pueden ser usados para elaborar vinos frutales. Si quieres ingresar a un mundo de sabores totalmente innovadores, aquí te comparto dos recetas de bebidas tradicionales que tendrán una gran revolución en tu paladar al usar bebidas alcohólicas elaboradas con arándanos o zarzamoras de la bodega Morandina.

Recetas de cócteles con vinos frutales

Tinto de verano con zarzamora

Ingredientes y preparación:

3 onzas de vino de zarzamora

1 onza de destilado de frambuesa

1 onza de jugo de naranja

1 onza de jarabe de goma o jarabe de berries

En una copa estilo Gin Tonic poner abundante hielo y frutas picadas como fresas o flores comestibles. Agregar todos los ingredientes y completar con ginger ale.

El vino de zarzamora o BlackBerry tiene notas de desgustación que evocan los aromas a fruta roja como fresa, frambuesa, ciruela, granada y la sensación de alcohol es muy amable. El maridaje ideal es con variedad de piqueos, panecitos, chocolates y postres.

Chilcano con arándanos

Ingredientes y preparación:

2 onzas de vino de arándanos

1.5 onzas de destilado

0.5 onzas de jarabe de goma

0.5 onzas de jugo de limón

Decorar un vaso con limón y colocar abundante hielo. Incorporar los ingredientes y completar el vaso con ginger ale.

El vino de arándanos o blueberry destaca por la complejidad de aromas con frutos rojos como fresa, frambuesa, cereza, ciruela dulce, una ligera nota herbal, dejos de clavo de olor y maíz morado seco. De color rojo rubí de mediana intensidad, es ideal para hacer un buen maridaje con quesos maduros, variedades de panes con especies, postres y mugcakes de frutos rojos.

Vinos naturales elaborados con “berries” o bayas

Estos vinos están hechos con el mosto de arándanos, aguaymantos, zarzamoras y frambuesas, frutos que crecen en la Cordillera Blanca, específicamente en Caraz, Ancash.

“De repente, para muchas personas no es habitual encontrar un vino hecho con frutas que no sea el tradicional que compramos en cualquier licorería. El sabor es súper versátil y estas frutas tienen un dulzor propio, o sea, no necesitan azúcar; en cambio, una uva es difícil que tenga dulzor, depende de la zona. Estas frutas, tan ricas en antioxidantes, tienen un porcentaje natural de vitaminas y en el vino se multiplican por mil, porque en el vino se mantiene todos sus beneficios, no se pierden para nada”, explicó Luisa Bobadilla, sommelier de Morandina.

Al ser vinos secos y semisecos, la especialista recomienda hacer maridaje con quesos, jamones, comidas peruanas como ceviche, pastas, postres y comida oriental ya que tienen sabores cítricos y neutros que van muy bien con varias comidas, eso sí, es importante recordar que “el enemigo del vino es el picante” ya que se puede “sentir quizás un choque en la boca”.

