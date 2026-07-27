Si hay algo que caracteriza a la gastronomía peruana es la variedad de platos y bebidas que representan la diversidad y el mestizaje que marcan al país. Ese espíritu de fusión, que en la cocina nikkei combina la técnica japonesa con los insumos peruanos, también se vive en la barra y para que este 28 y 29 de julio puedas festejar el orgullo de haber nacido en esta tierra realizando un brindis especial, aquí te traigo la receta de un innovador cóctel llamado Pissake. Te dejo el paso a paso de su especial preparación.
El Pissake: la fusión peruano-nikkei en un vaso
Así como el acevichado roll o el katsu maki reflejan la evolución del maki en el paladar peruano, el Pissake representa ese mismo espíritu llevado a la coctelería: un trago que parte de la técnica y el respeto por el sake japonés, y lo combina con la identidad del pisco peruano, insumo bandera de las Fiestas Patrias.
La receta, creada por el equipo de barra de Makoto, combina pisco, sake, limón, jarabe de goma y clara de huevo, una técnica clásica de coctelería que le aporta una textura suave y aterciopelada, ideal para acompañar la celebración patria con un giro nikkei.
Ingredientes:
- 1 oz Pisco
- 1½ oz Sake
- ½ oz Limón
- ½ oz Jarabe de goma
- 1 Clara de huevo
Preparación:
- En una coctelera, verter el pisco, el sake, el limón, el jarabe de goma y la clara de huevo.
- Realizar un primer batido en seco (sin hielo) durante unos segundos, para que la clara de huevo emulsione y genere espuma.
- Agregar hielo a la coctelera y batir enérgicamente hasta enfriar bien la mezcla.
- Colar doble (fine strain) hacia una copa fría, para lograr una textura limpia y aterciopelada.
- Servir de inmediato, idealmente decorado con un twist de limón o unas gotas de amargo de angostura sobre la espuma.
“El Pissake nace de la misma filosofía con la que abrimos Makoto hace 30 años: tomar lo mejor de la tradición japonesa y encontrarle un lugar en la mesa peruana. Con este cóctel, llevamos esa fusión a la barra, y lo hacemos justo en el mes en que el Perú se celebra a sí mismo. Es nuestra manera de brindar por estas tres décadas y por todo lo que representa la coctelería nikkei para nuestra identidad”, afirma Leyla Uehara Zukeran, gerenta general.
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