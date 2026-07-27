Si hay algo que caracteriza a la gastronomía peruana es la variedad de platos y bebidas que representan la diversidad y el mestizaje que marcan al país. Ese espíritu de fusión, que en la cocina nikkei combina la técnica japonesa con los insumos peruanos, también se vive en la barra y para que este 28 y 29 de julio puedas festejar el orgullo de haber nacido en esta tierra realizando un brindis especial, aquí te traigo la receta de un innovador cóctel llamado Pissake. Te dejo el paso a paso de su especial preparación.

El Pissake: la fusión peruano-nikkei en un vaso

Así como el acevichado roll o el katsu maki reflejan la evolución del maki en el paladar peruano, el Pissake representa ese mismo espíritu llevado a la coctelería: un trago que parte de la técnica y el respeto por el sake japonés, y lo combina con la identidad del pisco peruano, insumo bandera de las Fiestas Patrias.

Se trata de un cóctel que une el carácter del pisco con la suavidad del sake, coronado con un toque cítrico y una textura sedosa que lo distingue. (Foto: @makotosushibar_peru / Instagram)

La receta, creada por el equipo de barra de Makoto, combina pisco, sake, limón, jarabe de goma y clara de huevo, una técnica clásica de coctelería que le aporta una textura suave y aterciopelada, ideal para acompañar la celebración patria con un giro nikkei.

Ingredientes:

1 oz Pisco

1½ oz Sake

½ oz Limón

½ oz Jarabe de goma

1 Clara de huevo

Preparación:

En una coctelera, verter el pisco, el sake, el limón, el jarabe de goma y la clara de huevo. Realizar un primer batido en seco (sin hielo) durante unos segundos, para que la clara de huevo emulsione y genere espuma. Agregar hielo a la coctelera y batir enérgicamente hasta enfriar bien la mezcla. Colar doble (fine strain) hacia una copa fría, para lograr una textura limpia y aterciopelada. Servir de inmediato, idealmente decorado con un twist de limón o unas gotas de amargo de angostura sobre la espuma.

“El Pissake nace de la misma filosofía con la que abrimos Makoto hace 30 años: tomar lo mejor de la tradición japonesa y encontrarle un lugar en la mesa peruana. Con este cóctel, llevamos esa fusión a la barra, y lo hacemos justo en el mes en que el Perú se celebra a sí mismo. Es nuestra manera de brindar por estas tres décadas y por todo lo que representa la coctelería nikkei para nuestra identidad”, afirma Leyla Uehara Zukeran, gerenta general.

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