Si te apasiona la gastronomía oriental y vives lejos de tu país, no tienes que resignarte a cocinar “a medias” o tener que ir siempre a un restaurante alejado de tu hogar. Hoy es más fácil que nunca recrear en casa esos sabores intensos, aromáticos y llenos de equilibrio que hacen tan especial a la cocina asiática. Con algunos ingredientes clave, utensilios básicos y recursos vitales, cualquier cocinero aficionado puede acercarse mucho a ese resultado auténtico que tanto anhela. Y es que los detalles serán la clave para lograr ese sabor especial. Aquí te comparto lo que necesitas tener a la mano para dejar sin palabras a tus comensales con un auténtico arroz chaufa, tallarín saltado, chancho asado o los clásicos wantanes fritos. Y es que desde una buena marinada hasta el uso de complementos y toques finales, estos pasos pueden hacer una gran diferencia al momento de prepararlos con más aroma, textura y sabor. Ya lo sabes, vivir fuera no significa dejar atrás tus sabores favoritos y, al contrario, puede ser una oportunidad para experimentar, adaptar y mantener vivas tus raíces culinarias.
Cómo darle más sabor a tus platos orientales desde casa: la guía que debes revisar
- Uno de los primeros pasos está en marinar bien las proteínas. Ya sea pollo, carne, tofu, pato o cualquier otra base, una marinada adecuada permite que los ingredientes absorban mejor el sabor antes de ir a la sartén o al wok. Ingredientes como sillao, ajo, kion, ostión o incluso unas gotas de aceite de ajonjolí pueden ayudar a dar más profundidad al plato desde el inicio.
- Otro recurso simple pero muy efectivo es sumar ingredientes que transforman la preparación. El ajonjolí, el maní picado, cashews o la cebollita china no solo aportan sabor, sino también frescura, aroma y una mejor presentación. Son esos toques que elevan el resultado final sin necesidad de complicar la receta.
- No dejes de lado la textura. En el chifa, el uso de elementos crocantes es una característica clave que define muchos de sus platos. El contraste entre ingredientes suaves y preparaciones más crujientes no solo aporta variedad, sino que realza la experiencia al comer. Desde el restaurante Madam Tusan, que celebra su 15° aniversario con una dinámica especial en sus locales, destacan que incorporar vegetales salteados al punto justo, frituras ligeras o frutos secos permite lograr platos más dinámicos, completos y atractivos al paladar.
- Finalmente, dominar la técnica del salteado también hace la diferencia. Cocinar a fuego alto con wok bien caliente, utilizando los tiempos correctos, permite lograr mejor sabor, textura y un acabado más intenso en cada preparación.
¿Cuáles son los ingredientes más útiles de la cocina oriental?
- Salsa de soya, ideal para salteados, marinados y sopas.
- Aceite de sésamo, que aporta aroma y profundidad.
- Jengibre fresco y ajo, una base infalible para muchísimos platos.
- Vinagre de arroz, perfecto para equilibrar sabores.
- Pasta de miso, excelente para caldos, aderezos y marinados.
- Salsa de ostras o de pescado, si quieres un toque más intenso y tradicional.
- Chile en hojuelas, pasta de chile o sriracha, para quienes disfrutan el picante.
- Caldo concentrado o dashi, que eleva sopas, arroces y fideos.
- También conviene tener arroz de grano corto o jazmín, fideos de arroz o de trigo, tofu, setas secas, cebollín, cilantro, semillas de sésamo y vegetales frescos. Con esa base ya puedes preparar desde un salteado sencillo hasta un ramen casero o un arroz estilo wok.
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