Si te apasiona la gastronomía oriental y vives lejos de tu país, no tienes que resignarte a cocinar “a medias” o tener que ir siempre a un restaurante alejado de tu hogar. Hoy es más fácil que nunca recrear en casa esos sabores intensos, aromáticos y llenos de equilibrio que hacen tan especial a la cocina asiática. Con algunos ingredientes clave, utensilios básicos y recursos vitales, cualquier cocinero aficionado puede acercarse mucho a ese resultado auténtico que tanto anhela. Y es que los detalles serán la clave para lograr ese sabor especial. Aquí te comparto lo que necesitas tener a la mano para dejar sin palabras a tus comensales con un auténtico arroz chaufa, tallarín saltado, chancho asado o los clásicos wantanes fritos. Y es que desde una buena marinada hasta el uso de complementos y toques finales, estos pasos pueden hacer una gran diferencia al momento de prepararlos con más aroma, textura y sabor. Ya lo sabes, vivir fuera no significa dejar atrás tus sabores favoritos y, al contrario, puede ser una oportunidad para experimentar, adaptar y mantener vivas tus raíces culinarias.

Cómo darle más sabor a tus platos orientales desde casa: la guía que debes revisar

Uno de los primeros pasos está en marinar bien las proteínas. Ya sea pollo, carne, tofu, pato o cualquier otra base, una marinada adecuada permite que los ingredientes absorban mejor el sabor antes de ir a la sartén o al wok. Ingredientes como sillao, ajo, kion, ostión o incluso unas gotas de aceite de ajonjolí pueden ayudar a dar más profundidad al plato desde el inicio.

Otro recurso simple pero muy efectivo es sumar ingredientes que transforman la preparación. El ajonjolí, el maní picado, cashews o la cebollita china no solo aportan sabor, sino también frescura, aroma y una mejor presentación. Son esos toques que elevan el resultado final sin necesidad de complicar la receta.

No dejes de lado la textura. En el chifa, el uso de elementos crocantes es una característica clave que define muchos de sus platos. El contraste entre ingredientes suaves y preparaciones más crujientes no solo aporta variedad, sino que realza la experiencia al comer. Desde el restaurante Madam Tusan, que celebra su 15° aniversario con una dinámica especial en sus locales, destacan que incorporar vegetales salteados al punto justo, frituras ligeras o frutos secos permite lograr platos más dinámicos, completos y atractivos al paladar.

Finalmente, dominar la técnica del salteado también hace la diferencia. Cocinar a fuego alto con wok bien caliente, utilizando los tiempos correctos, permite lograr mejor sabor, textura y un acabado más intenso en cada preparación.

¿Cuáles son los ingredientes más útiles de la cocina oriental?

Salsa de soya, ideal para salteados, marinados y sopas. Aceite de sésamo, que aporta aroma y profundidad. Jengibre fresco y ajo, una base infalible para muchísimos platos. Vinagre de arroz, perfecto para equilibrar sabores. Pasta de miso, excelente para caldos, aderezos y marinados. Salsa de ostras o de pescado, si quieres un toque más intenso y tradicional. Chile en hojuelas, pasta de chile o sriracha, para quienes disfrutan el picante. Caldo concentrado o dashi, que eleva sopas, arroces y fideos. También conviene tener arroz de grano corto o jazmín, fideos de arroz o de trigo, tofu, setas secas, cebollín, cilantro, semillas de sésamo y vegetales frescos. Con esa base ya puedes preparar desde un salteado sencillo hasta un ramen casero o un arroz estilo wok.

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