Es un aliado más dentro de una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. A la hora de preparar una deliciosa ensalada hay algo que no puede faltar y es el aliño. Para este muchos recurren al vinagre balsámico para adicional sabor, pero no es lo único en lo que se puede emplear. Si estás buscando incorporar hábitos de cocina orientados al bienestar, hay opciones prácticas que permiten cocinar rico sin invertir mucho tiempo ni recurrir a técnicas complejas. Si estás en este camino, hoy te comparto tres recetas deliciosas en las que podrás incluir este ingrediente que destaca por su versatilidad y capacidad para potenciar preparaciones dulces y saladas.y aprovechar al máximo sus beneficios.

Recetas fáciles y saludables con vinagre balsámico para preparar en casa:

1. Tartare de salmón con balsámico (fresco y ligero):

Ingredientes: se requiere salmón en cubos, palta, pepino japonés, cebolla china, aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, ajonjolí tostado, jugo de limón, sal y pimienta.

se requiere salmón en cubos, palta, pepino japonés, cebolla china, aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, ajonjolí tostado, jugo de limón, sal y pimienta. Preparación: Mezcla el salmón con pepino, cebolla china y ajonjolí. Añade aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, limón, sal y pimienta. Aparte, sazona la palta con sal y pimienta y sirve en capas.

Mezcla el salmón con pepino, cebolla china y ajonjolí. Añade aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, limón, sal y pimienta. Aparte, sazona la palta con sal y pimienta y sirve en capas. Tip: Usa salmón bien frío para mejorar la textura.

2. Pollo gratinado al balsámico (sabroso y rendidor):

Ingredientes: pollo deshuesado, pimiento rojo y verde, cebolla, vinagre balsámico, miel, pasta de tomate, aceite de oliva extra virgen, ajo, sillao, sal y pimienta.

pollo deshuesado, pimiento rojo y verde, cebolla, vinagre balsámico, miel, pasta de tomate, aceite de oliva extra virgen, ajo, sillao, sal y pimienta. Preparación: Mezcla el vinagre balsámico con miel, pasta de tomate, ajo, un chorrito de aceite de oliva extra virgen y sillao, junto con sal y pimienta al gusto. Marina el pollo con esta preparación, colócalo en una fuente junto con las verduras y hornea a 180 °C durante 35 minutos.

Mezcla el vinagre balsámico con miel, pasta de tomate, ajo, un chorrito de aceite de oliva extra virgen y sillao, junto con sal y pimienta al gusto. Marina el pollo con esta preparación, colócalo en una fuente junto con las verduras y hornea a 180 °C durante 35 minutos. Tip: Marinar previamente potencia el sabor.

3. Peras al vino y balsámico (un postre con toque especial):

Ingredientes: peras, vino tinto, agua, vinagre balsámico, azúcar y especias.

peras, vino tinto, agua, vinagre balsámico, azúcar y especias. Preparación: Cocina las peras con todos los ingredientes a fuego medio hasta suavizar. Retíralas y deja reducir el líquido hasta obtener una salsa ligera.

Cocina las peras con todos los ingredientes a fuego medio hasta suavizar. Retíralas y deja reducir el líquido hasta obtener una salsa ligera. Tip: Mantén fuego medio para conservar la forma de las peras.

¿Qué es el vinagre balsámico?

Si bien ha sabido cómo posicionarse como uno de los aliños que gana mayor presencia en la cocina cotidiana en América Latina, no es solo eso. Elaborado a partir de uvas cocidas y que destaca por su perfil aromático y ligeramente dulce, aporta un equilibrio entre dulzor y acidez que permite realzar ensaladas, carnes, vegetales e incluso postres utilizando pequeñas cantidades. Por su parte, el vinagre de manzana también se posiciona como una alternativa práctica para aderezos y marinados ligeros dentro de una cocina más consciente.

“Hoy vemos una cocina más simple, pero con mayor intención en el sabor. El vinagre balsámico permite lograr platos más interesantes sin añadir complejidad. Hoy vemos que los consumidores están más abiertos a experimentar con ingredientes que les permitan darle más carácter a sus platos. El vinagre balsámico, por ejemplo, tiene la capacidad de transformar una ensalada, un vegetal o una proteína con muy poco producto”, explica Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, que maneja la marca OLi.

Entre sus beneficios destacan que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, puede apoyar el control de peso, favorece la digestión, aporta antioxidantes y ayuda a mantener la salud del corazón.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí