Si hay algo que causa gran preocupación en los padres es cuando acuden a una visita de rutina al médico y este les revela que sus hijos tienen déficit de hierro. Es ahí donde llegan diversas preguntas a la mente, sobre todo si los pequeños no son buenos receptores de una gran cantidad de alimentos. Para hacer la alimentación más saludable, la creatividad también juega un papel importante y cómo presentamos las comidas a los niños. Para darle algunas ideas, aquí te comparto una sencilla y nutritiva receta llena de sabor y nutrientes.

Prevenir el déficit de hierro en los niños comienza con una buena alimentación. Entre las recomendaciones vitales están el incluir alimentos como sangrecita de pollo, hígado de pollo o res y pescados de carne azul como caballa, bonito, jurel, anchoveta, atún y sardina.

Eso no es todo, también se debe combinar con frutas ricas en vitamina C para absorber mejor el hierro y, para que no se nieguen a comer, hay que presentar los productos de forma colorida y atractiva para los más pequeños.

Pan con sangrecita al jugo

Ingredientes:

1 unidad de pan

2 cucharadas colmadas de sangrecita de pollo

1 cucharadita de aceite vegetal

1 cabeza de cebolla pequeña

1 hoja de lechuga

1 pizca de sal yodada

Preparación:

Pica la cebolla en cuadritos pequeños. Fríe la cebolla en aceite y agrega la sangrecita con la sal. Cocina bien. Deja enfriar la sangrecita. Coloca la hoja de lechuga en el pan y añade la sangrecita cocida. Acompaña con un refresco de carambola y mandarina para potenciar la absorción del hierro.

La mandarina puede ayudar a absorber el hierro, ya que contiene vitamina C, la cual ayuda al cuerpo a utilizar este mineral de manera óptima. (Foto: Pixabay)

Esta receta llegó de la mano de los especialistas de Metro y en el marco del Día Mundial contra el Déficit de Hierro, que se celebra cada 26 de noviembre. Esta fecha es clave para reflexionar sobre la importancia de este mineral en la alimentación infantil apostando por recetas deliciosas y prácticas que cuiden su salud y potencien su desarrollo.

