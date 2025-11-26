Este jueves 27 de noviembre es una gran oportunidad para disfrutar de la unión, la gratitud y los pequeños momentos compartidos en familia. El Día de Acción de Gracias no es solo un feriado en el calendario de Estados Unidos, sino la fecha en la que muchos se reúnen para preparar la cena y luego disfrutarla alrededor de la mesa, así como realizar una oración especial y traer recuerdos a la conversación. Si bien muchos se sienten totalmente satisfechos con el pavo horneado y demás platos salados, hay quienes siempre están a la espera del postre. Hoy te comparto la receta del cheesecake con fresas y frutos rojos que te permitirá darle un nuevo sabor y aroma al Thanksgiving Day.

Y es que para quienes se unen a esta festividad, lo tradicional es el Pumpkin Pie, Pastel de zanahoria, Strudel de manzana y aquellos que incluyen calabaza, pero, ¿qué pasa si le damos un giro e innovamos?

Teniendo en cuenta que los sabores también construyen momentos inolvidables y que muchos recuerdos están ligados a aquellos que compartimos en la mesa o que nos prepararon las abuelas o mamás en fechas especiales, hoy te comparto la receta de un delicioso cheesecake con fresas y frutos rojos para la cena del Día de Acción de Gracias.

Receta del cheesecake con fresas y frutos rojos

Ingredientes:

Para la base

1 paquete grande de galletas Ritz (aprox. 150 g)

5 cucharadas de mantequilla derretida

Para el relleno

450 g de queso crema a temperatura ambiente

½ taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de crema de leche (o crema para batir)

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) disuelto en 3 cucharadas de agua caliente

Para la cobertura

1 taza de fresas picadas o frutos rojos mixtos

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón (opcional)

Preparación:

Base:

Tritura las galletas hasta obtener migas finas. Mézclalas con la mantequilla derretida. Coloca la mezcla en el fondo de un molde (idealmente desmontable) y presiona bien para formar una base compacta. Refrigera mientras preparas el relleno.

Relleno

Bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave y sin grumos. Agrega la vainilla y sigue batiendo. Incorpora la crema de leche y mezcla. Añade la gelatina sin sabor ya disuelta, mezclando de inmediato para evitar grumos. Vierte la mezcla sobre la base y nivela la superficie. Refrigera por mínimo 4 horas o hasta que cuaje por completo.

Cobertura

En una sartén coloca las fresas o frutos rojos, agrega el azúcar y el limón. Cocina a fuego suave por 3–5 minutos, solo hasta que suelten jugo (no hacer mermelada). Deja enfriar por completo y colócala sobre el cheesecake antes de servir.

Más que una cena, el Día de Acción de Gracias representa la oportunidad de detenerse, mirar alrededor y valorar todo aquello que nos une. Y es que los momentos dulces son también los de conexión, que ayudan a fortalecer los lazos de amor familiar y compartir un postre hecho con amor es otra forma de dar gracias. Según el más reciente estudio State of Snacking de Mondelēz realizado en alianza con The Harris Poll, el 76% de los consumidores afirma que algunos de sus recuerdos más especiales de la infancia están ligados a compartir un snack con sus padres, mientras que 73% reconoce que ciertos snacks han pasado de generación en generación. Es por esto que el valor emocional que tienen los snacks durante las celebraciones de fechas especiales demuestra que no solo satisface un antojo, también fortalecen vínculos.