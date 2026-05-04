La crema de ají se ha convertido en un acompañante infaltable en muchas mesas hispanas, especialmente cuando se trata de snacks, piqueos, papas fritas y otros platillos cotidianos. Y es que más allá del picante, aporta sabor y un toque de tradición que conecta a muchas familias con sus raíces culinarias. Y es que para muchos el ají realza el sabor de comidas simples como papas, pollo, carnes, empanadas o incluso hamburguesas, convirtiendo una preparación básica en una experiencia más completa.
Teniendo en cuenta que para muchas personas una buena salsa de ají no solo mejora la comida, sino que también despierta recuerdos de hogar, reuniones familiares y recetas transmitidas por generaciones, hoy te traigo una receta que se volverá tu favorita porque se prepara en pocos minutos y será ideal para compartirla en tu próxima reunión familiar o entre amigos.
Cómo preparar crema de ají:
Ingredientes:
- 2 cucharadas de ají amarillo licuado
- ½ taza de mayonesa
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Mezcla el ají amarillo con la mayonesa, el jugo de limón, sal y pimienta hasta obtener una crema suave.
Para disfrutar mejor de su sabor puedes acompañarlo con unas crocantes papas fritas y así las puedes preparar:
- Usa 1 bolsa de papas pre fritas congeladas Tiyapuy. Puedes prepararlas de tres formas:
- En freidora con aceite, hasta que estén doradas.
- En air fryer, por 15 a 20 minutos a 180 °C.
- En horno, extendiéndolas en una bandeja hasta que estén crocantes.
- Retira las papas y agrégales sal al gusto mientras aún están calientes.
- Coloca las papas en un plato y acompaña con la crema. Puedes añadir toppings como cebollita china o queso rallado.
Para darle un giro distinto, también puedes agregar trocitos de pollo crocante, tocino o incluso una salsa de queso, tal como recomiendan desde la marca peruana Tiyapuy que fue recientemente premiada en Europa al obtener el primer lugar como Mejor Producto Internacional en el Salón Gourmets de Madrid 2026, gracias a sus propuestas basadas en papas nativas. Una gran ideal para una noche de películas o reuniones improvisadas con tus amigos o pareja.
