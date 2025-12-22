La Navidad está a la vuelta de la esquina y si bien muchos planean con anticipación dónde recibirán las 12, a qué familiar le toca preparar el pavo o qué tiene que llevar cada uno para complementar la mesa, la verdad es que muchos viven con el tiempo en contra y toca tomar medidas de último momento. Si estás dentro de este grupo y para la cena de Nochebuena todavía no tienes planeado qué cocinar o no sabes qué nuevo plato incluir en tu tradicional celebración, hoy vengo a salvarte con estas deliciosas recetas con las que saldrás del apuro sin complicaciones. Toma nota y consigue los ingredientes lo más rápido posible.

Guarniciones que acompañan perfecto al pavo horneado

1. Arroz navideño a la chicha morada

Ingredientes

1 cda de mantequilla.

3 lonjas de tocino.

2 dientes de ajo.

2 tazas de arroz.

100 gr de pecanas (a tu gusto).

100 gr de almendras.

3 tazas de chicha morada.

Piña al gusto en cuadraditos.

Perejil.

Fideos fritos.

Aceitunas al gusto.

Preparación

Enciende tu encimera Electrolux y agrega en una olla, mantequilla y el tocino. Una vez el tocino haya expulsado la grasa, agrega el ajo. Sin dejar que se queme el ajo, incorpora el arroz bien lavado y las pecanas. Revuelve en la olla y espera que el arroz esté bien caliente. Luego debes verter la chicha morada sobre el arroz, taparlo y dejar cocinas hasta que esté graneado. Una vez el arroz esté listo, agrega mantequilla, piña y vuelve a tapar. Finalmente, agrega el perejil, los fideos fritos y las aceitunas. Al emplatar incorpora las almendras y listo ¡A disfrutar!

2. Ensaladas navideñas

Opción 1:

Ingredientes:

Una cucharada de mantequilla

2 peras cortadas

2 cucharadas de azúcar

Canela al gusto

Espinaca

Arúgula

Pecanas al gusto

Queso azul al gusto

Vinagreta:

1 cda de vinagre de manzana

Sal

1 cdta de miel de abejas

Un poco de mostaza

Una pizca de pimienta

3 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

En una sartén agrega mantequilla, las peras, azúcar y un poco de canela hasta que se caramelicen. Corta la espinaca con las manos y mezcla con la arúgula entera. Agrega las pecanas, el queso azul y coloca encima las peras caramelizadas (Incluye también el jugo de cocción de las peras). Para la vinagreta: mezcla vinagre de manzana, sal, miel, un poco de mostaza y pimienta. Revolver bien y verter aceite de oliva en hilo. Finalmente, refrigerar para que la vinagreta agarre cuerpo.

Opción 2:

Ingredientes:

1 lechuga.

2 tallos de apio picado.

Pasas al gusto.

150 grs de Jamón ahumado cortado en cubos.

15 uvas partidas a la mitad.

2 manzanas cortadas en pequeños trozos.

Una pizca de sal.

Pecanas picadas.

Queso parmesano.

Vinagreta:

3 cdas de yogurt griego.

Sal.

1 cdta de miel.

Pimienta.

1 cdta de mostaza.

Preparación:

En un bowl agrega la lechuga, el apio, las pasas, el jamón ahumado, las uvas, las manzanas y un poco de sal. Para la vinagreta: al yogurt griego agrega sal, miel, pimienta y mostaza. Finalmente revolver muy bien. Incorpora la vinagreta con la ensalada, agregar las pecanas, queso parmesano y servir.

“Una ensalada con una buena vinagreta o un arroz navideño con notas dulces pueden resaltar el sabor del pavo, sin opacarlo. La clave es el balance. Complementar el pavo con ensaladas aporta acidez y el crocante que a todos encanta, por otro lado, el arroz brinda cuerpo y notas aromáticas. Mezclar texturas es clave para tener una experiencia gastronómica completa en una de las noches más especiales del año”, resaltó Rafael Piqueras, chef y embajador gastronómico de Electrolux.

Los acompañamientos son aliados esenciales que pueden hacer de una cena navideña, una experiencia inolvidable. (Foto: Electrolux)

Prime Beef Navideño

Mitsuharu “Micha” Tsumura comparte su receta para quienes deseen replicar en casa una cena de inspiración gastronómica con técnica y sabor. Esta propuesta que llega de la mano con Wong destaca por el cuidado en la técnica, la selección de insumos de alta calidad y un equilibrio preciso de sabores y texturas, reflejando el estilo que caracteriza al chef. Se trata de una alternativa ideal para quienes desean elevar su mesa navideña con un plato de autor, sin perder practicidad.

Ingredientes:

Bife ancho CAB (Certified Angus Beef) calidad High Choice

Para el marinado y la salsa

Cebolla en polvo

Mostaza con trufa

Mostaza Dijon

Sal de Maras

Ajo en polvo

Pimienta negra

Salsa de soya (1 taza)

Ají amarillo MT (1 taza)

Mantequilla

Estragón seco (un puñado)

Vino tinto (2 tazas)

Agua (1 taza)

Base para horneado

Cebolla blanca picada (3 unidades)

Poro picado (1 unidad)

Hongos Ostra (4 bandejas)

Hongos Portobello (4 bandejas)

Preparación

Se amarra el bife para conservar su forma y favorecer una cocción uniforme. Se hidrata con un toque de aceite de oliva y se marina con sal de Maras, pimienta negra, ajo en polvo y cebolla en polvo; luego se cubre con una mezcla de mostaza Dijon y mostaza con trufa, masajeando la superficie para integrar el marinado de manera homogénea. Cubrir con film y refrigerar al menos 12 horas (ideal 24). Antes de hornear, se deja atemperar alrededor de 6 horas.

Para la cocción, coloca en una bandeja grande una cama con cebolla y poro picados, más hongos Ostra y Portobello; encima colocamos la carne y horneamos 2 horas y media a 50°C. Al terminar, cubrimos la carne con aluminio y la controlamos con termómetro hasta alcanzar 58°C internos; retiramos y dejamos reposar. Con los jugos de cocción preparamos la salsa: reducimos en olla con vino tinto, agua, salsa de soya, estragón, cebolla en polvo y ají amarillo MT; fuera del fuego incorporamos mantequilla en cubos para aportar brillo y textura. Finalmente, doramos la carne a 290°C sobre rejilla para lograr una costra pareja (aprox. 7 minutos). Cortamos y servimos con salsa.

Esta receta dará una cena de inspiración gastronómica con técnica y sabor. (Foto: Wong)

Bebidas con productos vegetales

En Navidad también es posible equilibrar la alimentación sin renunciar al disfrute. Si buscas ese balance en medio de los festejos, Nature’s Heart te trae estas recetas sencillas y ligeras, ideales para complementar tus comidas festivas con bebidas vegetales e infusiones que aportarán frescura y versatilidad.

Chocolate caliente (versión ligera)

El clásico e infaltable chocolate caliente, se reinventa esta temporada y se presenta en una versión más ligera.

Ingredientes:

Bebida vegetal de avena

Cacao en polvo

Tableta de chocolate al 70%

Azúcar o endulzante

Agua

Canela, clavo de olor y una pizca de pimienta negra

Preparación:

En una olla, calienta la bebida vegetal con el cacao, agua y especias. Añade el azúcar o endulzante de tu preferencia y mezcla hasta disolver. Incorpora el chocolate troceado y remueve hasta obtener una textura cremosa. Cuela y sirve caliente.

Mocktail frío de frutos rojos y cítricos

Ligero, refrescante y sin alcohol: perfecto para equilibrar las opciones más pesadas del menú o el brindis sin culpas.

Ingredientes:

Infusión NH Frutos Rojos

Jugo de limón

Agua con gas

Miel, panela o agave

Hielo

Rodajas de naranja, limón o fresas

Preparación:

Enfría la infusión y mézclala con jugo de limón y el endulzante de tu preferencia. Sirve con agua gasificada, hielo y decora con cítricos o frutos frescos.

