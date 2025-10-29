Pensar qué cocinar cada día se puede volver un verdadero dolor de cabeza si es que todos los integrantes del hogar tienen gustos diferentes; sin embargo, lo que siempre se busca, además de que todos disfruten y se acaben el plato, es que puedan nutrirse y aprovechar cada beneficio de los alimentos usados. Si estás en la tarea de combatir la anemia en tus hijos o prevenir problemas de salud, estas recetas te servirán. Se trata de un menú delicioso que consta de entrada, plato de fondo y postre para saborear con los que más quieres.
1. Causa vegana de garbanzos y palta del chef Rafael Piqueras
Esta es una alternativa económica, sostenible y consciente que cuida tu salud y al planeta. Entre los beneficios nutricionales que posee destaca la proteína vegetal, hierro, fibra, potasio, vitamina C, grasas saludables y vitamina E.
Ingredientes: (2 porciones)
- 2 papas amarillas
- 1 taza de garbanzos cocidos
- 1 palta en láminas
- 1 cda de ají amarillo en pasta
- 2 limones
- Sal, aceite de oliva, pimienta
- Tomates Cherry y brotes para decorar
Preparación:
- Haz puré con las papas sancochadas. Sazona con ají amarillo, sal, limón y aceite.
- Tritura los garbanzos con un poco de aceite de oliva, limón y sal (tipo hummus rústico). Puedes hacerlo en licuadora para tener una pasta de garbanzos más cremosa.
- Mezcla la masa de papa con los garbanzos triturados.
- Para el relleno mezcla palta, zanahorias bebes, tomate o las verduras de tu preferencia.
- Arma la causa. Capa de masa, capa de relleno y así hasta cubrir el molde o bowl. Para servir decora con más relleno, brotes y tomates Cherry.
2. Carapulcra power del chef César Becerra
Es un guiso criollo con un toque de cacao y rico en hierro, una receta que nutre sin dejar de lado la tradición y el sabor de siempre. Una combinación sabrosa y nutritiva que fortalece desde el primer bocado. Su beneficio nutricional es el hierro, fibra, vitamina C y proteína.
Ingredientes: (6 porciones)
- 400 g de panceta de cerdo
- 2 cebollas moradas
- 4 dientes de ajo
- 4 cdas de ají panca
- 2 cdas de ají amarillo
- 450 g de papa seca remojada por 3 horas
- 2 cdas de Chocoyá
- 200 g de maní triturado
- 100 ml de aceite vegetal
- 2 und yuca
- 3 und limón
- 1 rama de canela
- Culantro (decoración)
- Sal y pimienta al gusto
- 1 clavo de olor
Preparación:
- Primero dora con aceite la panceta de cerdo y reserva.
- Desglasa la olla con ají panca, ají amarillo y un poco de agua, agrega cebolla y ajo para hacer el aderezo.
- Incorpora la panceta, la papa seca, agua, canela y sal. Tapa y deja cocinar por 40 minutos.
- Una vez reduzca la carapulcra, retira el clavo de olor y agrega el maní triturado y el Chocoyá.
- Emplata con yuca sancochada y sarsa criolla.
3. Torre Nutri H del chef Ricardo Piaggio
Una receta versátil, pensada para toda la familia. Su sabor y valor nutricional la hacen ideal tanto para niños como adultos. El beneficios nutricional es el calcio, hierro y potasio.
Ingredientes: (3 porciones)
- 1 plátano
- 1 taza de leche
- 3 paquetes de galleta Nutri H de chocolate
- 90 g de yogurt griego
- Miel de abeja (opcional)
Preparación:
- Arma una torre de galletas
- Comienza remojando, una por una, las galletas en la leche y colócala en el plato.
- Agrega 1 cucharada de yogurt griego y una tajada de plátano.
- Repite el proceso con la galleta, el yogurt y el plátano. En ese orden.
- Decora con miel de abeja (opcional)
Recetario “Zero waste: cocina con propósito”
Incluye propuestas de los chefs Rafael Piqueras, Cesar Becerra y Ricardo Piaggio y se trata de una publicación digital sin costo que tiene como finalidad llegar a la mayor cantidad de familias para enseñarles no solo a crear deliciosos platos, sino también a prevenir la anemia, aprovechar mejor los alimentos y reducir el desperdicio en casa. Electrolux y el Banco de Alimentos Perú (BAP) unieron esfuerzos en este compilado culinario cuya meta es ser un aliado en el hogar a través de 12 recetas prácticas y sencillas. Además, promueve el consumo de productos peruanos diseñados para combatir la anemia gracias al hierro hemínico que contienen de fácil absorción como las galletas Nutri H y el polvo de cacao Chocoyá, presentes en preparaciones como cheesecake de maracuyá, crumble fortificado, chocotorta e incluso carapulcra. Pueden acceder al recetario sin costo mediante la web de Electrolux o haciendo clic aquí.
