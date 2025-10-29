Pensar qué cocinar cada día se puede volver un verdadero dolor de cabeza si es que todos los integrantes del hogar tienen gustos diferentes; sin embargo, lo que siempre se busca, además de que todos disfruten y se acaben el plato, es que puedan nutrirse y aprovechar cada beneficio de los alimentos usados. Si estás en la tarea de combatir la anemia en tus hijos o prevenir problemas de salud, estas recetas te servirán. Se trata de un menú delicioso que consta de entrada, plato de fondo y postre para saborear con los que más quieres.

1. Causa vegana de garbanzos y palta del chef Rafael Piqueras

Esta es una alternativa económica, sostenible y consciente que cuida tu salud y al planeta. Entre los beneficios nutricionales que posee destaca la proteína vegetal, hierro, fibra, potasio, vitamina C, grasas saludables y vitamina E.

Ingredientes: (2 porciones)

2 papas amarillas

1 taza de garbanzos cocidos

1 palta en láminas

1 cda de ají amarillo en pasta

2 limones

Sal, aceite de oliva, pimienta

Tomates Cherry y brotes para decorar

Preparación:

Haz puré con las papas sancochadas. Sazona con ají amarillo, sal, limón y aceite. Tritura los garbanzos con un poco de aceite de oliva, limón y sal (tipo hummus rústico). Puedes hacerlo en licuadora para tener una pasta de garbanzos más cremosa. Mezcla la masa de papa con los garbanzos triturados. Para el relleno mezcla palta, zanahorias bebes, tomate o las verduras de tu preferencia. Arma la causa. Capa de masa, capa de relleno y así hasta cubrir el molde o bowl. Para servir decora con más relleno, brotes y tomates Cherry.

2. Carapulcra power del chef César Becerra

Es un guiso criollo con un toque de cacao y rico en hierro, una receta que nutre sin dejar de lado la tradición y el sabor de siempre. Una combinación sabrosa y nutritiva que fortalece desde el primer bocado. Su beneficio nutricional es el hierro, fibra, vitamina C y proteína.

Ingredientes: (6 porciones)

400 g de panceta de cerdo

2 cebollas moradas

4 dientes de ajo

4 cdas de ají panca

2 cdas de ají amarillo

450 g de papa seca remojada por 3 horas

2 cdas de Chocoyá

200 g de maní triturado

100 ml de aceite vegetal

2 und yuca

3 und limón

1 rama de canela

Culantro (decoración)

Sal y pimienta al gusto

1 clavo de olor

Preparación:

Primero dora con aceite la panceta de cerdo y reserva. Desglasa la olla con ají panca, ají amarillo y un poco de agua, agrega cebolla y ajo para hacer el aderezo. Incorpora la panceta, la papa seca, agua, canela y sal. Tapa y deja cocinar por 40 minutos. Una vez reduzca la carapulcra, retira el clavo de olor y agrega el maní triturado y el Chocoyá. Emplata con yuca sancochada y sarsa criolla.

3. Torre Nutri H del chef Ricardo Piaggio

Una receta versátil, pensada para toda la familia. Su sabor y valor nutricional la hacen ideal tanto para niños como adultos. El beneficios nutricional es el calcio, hierro y potasio.

Ingredientes: (3 porciones)

1 plátano

1 taza de leche

3 paquetes de galleta Nutri H de chocolate

90 g de yogurt griego

Miel de abeja (opcional)

Preparación:

Arma una torre de galletas Comienza remojando, una por una, las galletas en la leche y colócala en el plato. Agrega 1 cucharada de yogurt griego y una tajada de plátano. Repite el proceso con la galleta, el yogurt y el plátano. En ese orden. Decora con miel de abeja (opcional)

Recetario “Zero waste: cocina con propósito”

Incluye propuestas de los chefs Rafael Piqueras, Cesar Becerra y Ricardo Piaggio y se trata de una publicación digital sin costo que tiene como finalidad llegar a la mayor cantidad de familias para enseñarles no solo a crear deliciosos platos, sino también a prevenir la anemia, aprovechar mejor los alimentos y reducir el desperdicio en casa. Electrolux y el Banco de Alimentos Perú (BAP) unieron esfuerzos en este compilado culinario cuya meta es ser un aliado en el hogar a través de 12 recetas prácticas y sencillas. Además, promueve el consumo de productos peruanos diseñados para combatir la anemia gracias al hierro hemínico que contienen de fácil absorción como las galletas Nutri H y el polvo de cacao Chocoyá, presentes en preparaciones como cheesecake de maracuyá, crumble fortificado, chocotorta e incluso carapulcra. Pueden acceder al recetario sin costo mediante la web de Electrolux o haciendo clic aquí.

