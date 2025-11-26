El Día de Acción de Gracias 2025 nos brinda la ocasión ideal para hacer una pausa, reflexionar y agradecer por todo lo positivo que forma parte de nuestras vidas. Ya sea por la familia, la salud o incluso las pequeñas acciones cotidianas, es un momento para reconocer lo afortunados que somos. Hoy, en Mag, quiero compartir contigo 10 oraciones llenas de gratitud para que puedas expresar tus sentimientos de manera auténtica y especial en este Thanksgiving Day.

Si no sabes qué decir antes de cenar en este Día de Acción de Gracias, no te preocupes. Aquí te dejo una selección de 10 oraciones para antes del gran evento del jueves 27 de noviembre:

Oraciones del Día de Acción de Gracias cortas

Hoy celebramos la gratitud por todo lo que tenemos y por quienes nos acompañan en el camino. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

En este Día de Acción de Gracias, damos gracias por la abundancia de bendiciones que la vida nos ofrece. ¡Que disfrutes este día al máximo!

Gracias por tu apoyo y confianza. Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de paz y alegría junto a los tuyos.

Oraciones del Día de Acción de Gracias para niños

Hoy es un día para dar gracias por todo lo que tenemos, como la familia, los amigos y la comida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

En este Día de Acción de Gracias, damos gracias por las risas, los abrazos y todo lo bueno que compartimos. ¡Que tengas un día muy feliz!

Gracias por cada sonrisa y momento divertido. Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de alegría y amor para ti y tu familia.

Oraciones del Día de Acción de Gracias por la familia

En este Día de Acción de Gracias, damos gracias a Dios por la bendición de tener una familia que nos acompaña en cada paso, nos apoya en los momentos difíciles y celebra nuestras alegrías con nosotros.

Hoy, agradecemos profundamente por la familia que nos has dado, por el amor incondicional que nos brindan, por los recuerdos que hemos creado juntos y por la fuerza que nos da estar unidos en cada desafío.

Gracias, Señor, por el regalo invaluable de nuestra familia, por los lazos que nos unen y por la paz que sentimos al estar juntos, disfrutando de cada momento compartido con gratitud y alegría.

Oraciones del Día de Acción de Gracias por la vida

En este Día de Acción de Gracias, agradecemos profundamente por el regalo de la vida, por cada día que nos permite crecer, aprender y compartir con los que amamos.

Gracias por la vida que nos has dado, por la salud, las experiencias y las oportunidades para hacer el bien y disfrutar de todo lo que nos rodea.

Hoy damos gracias por la vida, por las bendiciones que recibimos y por la fuerza que nos impulsa a seguir adelante con esperanza y gratitud.

Oraciones del Día de Acción de Gracias católicas

Señor, en este Día de Acción de Gracias, te damos gracias por tu amor eterno y por las bendiciones que derramas sobre nosotros cada día.

Agradecemos, Dios Padre, por la vida, por la salud y por cada momento de paz que nos regalas, confiando siempre en tu misericordia infinita.

Gracias, Señor, por nuestra familia, por la fe que nos une y por guiarnos en tu camino de amor y esperanza.