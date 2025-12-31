Se acaba el año y tienes que cerrarlo de la mejor manera. En estas épocas de festividad, celebración y algarabía, siempre es bueno darle un poco de nuestras buenas energías a las personas que nos rodean. Por este motivo, aquí te dejo con 10 tarjetas bonitas que puedes compartir para desear un Año Nuevo 2026 a través de WhatsApp, con frases llenas de esperanza, felicidad y buenos deseos. Elige la que sea de tu preferencia o varias de ellas y compártelas.
10 Tarjetas bonitas de Año Nuevo 2026 para WhatsApp
- Que el tiempo en 2026 se llene de momentos que valgan la pena.
- Un nuevo capítulo empieza: que esté lleno de amor y propósito.
- Que el 2026 sea suave con el alma y generoso con la vida.
- Brindemos por lo que somos y por lo que aún podemos llegar a ser.
- Un nuevo año, una nueva oportunidad para ser feliz.
- Que el 2026 venga con éxitos, aprendizajes y momentos inolvidables.
- Feliz 2026, que la vida te sorprenda con cosas buenas.
- Que este nuevo año esté lleno de amor y buenos momentos.
- Gracias, 2025, por cada paso.
- Un año más que se despide.
- 2025, gracias por las risas y aprendizajes.
- Despedimos 2025 con el corazón en paz.
- Todos esperamos el 2026, pero ¿y si sale el 2026 Lite o el 2026 Pro?
- Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!
- No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!
- Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.