Se acaba el año y tienes que cerrarlo de la mejor manera. En estas épocas de festividad, celebración y algarabía, siempre es bueno darle un poco de nuestras buenas energías a las personas que nos rodean. Por este motivo, aquí te dejo con 10 tarjetas bonitas que puedes compartir para desear un Año Nuevo 2026 a través de WhatsApp, con frases llenas de esperanza, felicidad y buenos deseos . Elige la que sea de tu preferencia o varias de ellas y compártelas.

10 Tarjetas bonitas de Año Nuevo 2026 para WhatsApp

Selecciona una de estas 10 tarjetas bonitas que puedes dedicar para desear un Feliz Año Nuevo 2026 vía WhatsApp, este 31 de diciembre o 1 de enero. (Foto: Pinterest) / Piero Hatto

Que el tiempo en 2026 se llene de momentos que valgan la pena.

Un nuevo capítulo empieza: que esté lleno de amor y propósito.

Que el 2026 sea suave con el alma y generoso con la vida.

Brindemos por lo que somos y por lo que aún podemos llegar a ser.

Un nuevo año, una nueva oportunidad para ser feliz.

Que el 2026 venga con éxitos, aprendizajes y momentos inolvidables.

Feliz 2026, que la vida te sorprenda con cosas buenas.

Que este nuevo año esté lleno de amor y buenos momentos.

Gracias, 2025, por cada paso.

Un año más que se despide.

2025, gracias por las risas y aprendizajes.

Despedimos 2025 con el corazón en paz.

Todos esperamos el 2026, pero ¿y si sale el 2026 Lite o el 2026 Pro?

Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!

No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!

Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.

