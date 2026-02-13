100 Felicitaciones del Día del Amor y la Amistad 2026 para dedicar a tu pareja el 14 de febrero | Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC
Enzo Mori
Enzo Mori

El Día del Amor y la Amistad 2026, más conocido como San Valentín, se celebrará el sábado 14 de febrero, una fecha que cada año despierta ilusión, romanticismo y el deseo de expresar lo que sentimos. Es el momento perfecto para dedicar palabras sinceras a esa persona especial que llena tus días de alegría y tu corazón de paz.

San Valentín no solo se trata de regalos o cenas románticas, sino de los detalles que nacen del alma: un mensaje inesperado, una carta escrita con amor o una felicitación que logre resumir todo lo que significa tu pareja en tu vida. A veces, unas pocas palabras pueden convertirse en el recuerdo más valioso.

Si estás buscando inspiración para sorprender este 14 de febrero de 2026, aquí encontrarás 100 felicitaciones del Día del Amor y la Amistad ideales para dedicar a tu pareja. Las hemos dividido en mensajes cortos, largos y muy creativos para que elijas el que mejor represente tu historia de amor.

💖 30 felicitaciones cortas para San Valentín

  • Eres mi lugar favorito en el mundo.
  • Contigo, todo es mejor.
  • Mi corazón siempre te elige a ti.
  • Amor eterno, hoy y siempre.
  • Gracias por existir en mi vida.
  • Eres mi sueño hecho realidad.
  • Te amo más cada día.
  • Mi felicidad tiene tu nombre.
  • Siempre tú, siempre nosotros.
  • Eres mi mejor decisión.
  • Mi vida es más bonita contigo.
  • Amor como el nuestro no se repite.
  • Tú y yo, para siempre.
  • Eres mi casualidad favorita.
  • Contigo quiero todo.
  • Mi corazón late por ti.
  • Eres mi persona favorita.
  • Mi hogar está en tus brazos.
  • Gracias por tanto amor.
  • Eres mi razón de sonreír.
  • Amor infinito para ti.
  • A tu lado, todo tiene sentido.
  • Mi presente y mi futuro eres tú.
  • Te elijo hoy y siempre.
  • Mi mundo comienza contigo.
  • Amor que no conoce límites.
  • Eres mi todo.
  • Siempre serás mi mejor historia.
  • Mi corazón es tuyo.
  • Feliz San Valentín, mi amor.

❤️ 35 felicitaciones largas y románticas

  • En este San Valentín 2026 quiero recordarte que eres el regalo más hermoso que la vida me dio.
  • Desde que llegaste a mi vida, cada día tiene más color, más sentido y más amor.
  • Gracias por caminar conmigo, por sostener mi mano y por creer en nosotros.
  • Amar contigo es la aventura más hermosa que he vivido.
  • Cada latido de mi corazón lleva tu nombre.
  • No necesito nada más si te tengo a mi lado.
  • Eres mi paz en medio del caos y mi alegría en cada amanecer.
  • Contigo aprendí que el amor verdadero sí existe.
  • Cada momento a tu lado se convierte en un recuerdo inolvidable.
  • No hay distancia ni tiempo que pueda apagar lo que siento por ti.
  • Eres mi compañero/a de vida y mi mayor bendición.
  • Gracias por enseñarme lo que significa amar sin condiciones.
  • Mi mayor deseo es seguir construyendo sueños contigo.
  • Tu sonrisa es mi lugar seguro.
  • Si volviera a nacer, te volvería a elegir.
  • Nuestro amor es mi historia favorita.
  • A tu lado aprendí que la felicidad es real.
  • Eres mi apoyo, mi fuerza y mi inspiración.
  • El amor que siento por ti crece cada día.
  • Gracias por hacerme sentir amado/a siempre.
  • Cada abrazo tuyo cura cualquier tristeza.
  • Amar es fácil cuando se ama a alguien como tú.
  • Contigo quiero escribir cada capítulo de mi vida.
  • Eres el motivo de mis mejores pensamientos.
  • Nuestro amor es mi mayor orgullo.
  • No hay palabras suficientes para describir lo que significas para mí.
  • En tus ojos encontré mi hogar.
  • Mi vida cambió desde que te conocí.
  • Gracias por ser mi cómplice y mi mejor amigo/a.
  • El mejor plan siempre será estar contigo.
  • Eres la respuesta a todas mis oraciones.
  • Tu amor es mi motor cada día.
  • Prometo amarte y cuidarte siempre.
  • Mi felicidad empieza cuando pienso en ti.
  • Feliz Día del Amor y la Amistad, mi vida.

💘 35 felicitaciones muy creativas y originales

  • Si el amor tuviera un nombre, llevaría el tuyo.
  • Eres mi coincidencia favorita del destino.
  • Nuestro amor es mi canción preferida en repetición infinita.
  • Si la vida fuera un viaje, tú eres mi destino favorito.
  • Mi corazón hizo clic contigo desde el primer instante.
  • No sabía que el paraíso existía hasta que te conocí.
  • Eres el capítulo más bonito de mi historia.
  • Si el amor fuera un idioma, tú eres mi palabra favorita.
  • Mi brújula siempre apunta hacia ti.
  • Eres el “para siempre” que siempre soñé.
  • Amar es encontrarte en cada pensamiento del día.
  • Eres el milagro cotidiano que agradezco siempre.
  • Nuestro amor brilla más que cualquier estrella.
  • Tú eres mi mejor casualidad convertida en destino.
  • Si pudiera abrazar un momento, sería cada instante contigo.
  • Eres mi sueño despierto.
  • Mi corazón te reconoce como su hogar.
  • Contigo aprendí que amar es volar sin miedo.
  • Nuestro amor es fuego que nunca se apaga.
  • Eres mi eterno San Valentín.
  • Si el mundo se detuviera, querría que fuera a tu lado.
  • Eres mi poesía favorita hecha realidad.
  • Mi lugar feliz tiene tu nombre.
  • Nuestro amor merece celebrarse todos los días.
  • Eres la mejor parte de mi historia.
  • Mi corazón sonríe cuando piensa en ti.
  • Si amar es un arte, tú eres mi obra maestra.
  • Eres el latido que da ritmo a mi vida.
  • Contigo el amor tiene sentido.
  • Nuestro amor no tiene final, solo nuevos comienzos.
  • Eres la chispa que ilumina mi mundo.
  • Mi destino cambió el día que te conocí.
  • Amar contigo es mi mayor fortuna.
  • Eres mi infinito favorito.
  • Hoy, mañana y siempre, te amaré.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

