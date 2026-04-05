La Pascua siempre llega como un respiro al corazón. Después de días de reflexión, silencio y recogimiento, el Domingo de Resurrección nos invita a volver a empezar, a renovar la fe y a compartir esperanza con quienes más queremos. Este 05 de abril de 2026 no es solo una fecha en el calendario, es una oportunidad para reconectar con lo esencial: el amor, el perdón y la alegría de saber que siempre hay un nuevo comienzo. Por eso, he reunido 100 frases de Pascua pensadas para acompañarte en este día especial, ya sea que quieras dedicar unas palabras a tu familia, enviar un mensaje por WhatsApp o simplemente reflexionar. Porque a veces, una frase sincera puede iluminar el día de alguien más y también el nuestro.

Frases de Pascua 2026

Que esta Pascua 2026 renueve tu fe y llene tu vida de esperanza.

En Pascua 2026, que la alegría de la resurrección llegue a tu hogar.

Feliz Pascua 2026, que el amor y la paz nunca falten en tu vida.

Que esta Pascua 2026 sea un nuevo comienzo lleno de bendiciones.

En Pascua 2026, recuerda que siempre hay luz después de la oscuridad.

Que la Pascua 2026 te regale momentos de paz y unión familiar.

Feliz Pascua 2026, que tu corazón se llene de fe y gratitud.

Que en esta Pascua 2026 renazcan tus sueños y esperanzas.

Pascua 2026: un tiempo para creer, amar y comenzar de nuevo.

Que esta Pascua 2026 ilumine tu camino con esperanza.

En Pascua 2026, celebra la vida y el amor que nos rodea.

Que la Pascua 2026 te acerque más a lo que realmente importa.

Feliz Pascua 2026, que cada día sea una nueva oportunidad.

Que este domingo 05 de abril, Pascua 2026, sea una oportunidad para renovar el corazón y transmitir mensajes que inspiren amor y nuevos comienzos. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Frases de Pascua católicas

Cristo ha resucitado, que su amor viva siempre en tu corazón.

En esta Pascua, celebremos la victoria de la vida sobre la muerte.

Que la resurrección de Jesús fortalezca tu fe cada día.

Feliz Pascua, que Dios bendiga tu hogar con paz y amor.

Cristo vive, y con Él renace nuestra esperanza.

Que esta Pascua te acerque más al amor de Dios.

La resurrección nos recuerda que el amor nunca se pierde.

Que la gracia de Dios te acompañe en esta Pascua.

Hoy celebramos que Jesús venció la muerte con amor.

Que esta Pascua renueve tu confianza en Dios.

Cristo ha resucitado, aleluya, y con Él nuestra fe.

Que la luz de Cristo ilumine tu camino en esta Pascua.

Feliz Pascua, que el Señor llene tu vida de bendiciones.

En esta Pascua 2026, celebra el Domingo de Resurrección compartiendo frases llenas de fe, alegría y esperanza con quienes más quieres. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Frases lindas para desear felices Pascuas

Que esta Pascua llene tu corazón de alegría y amor.

Felices Pascuas, que la felicidad llegue a tu hogar.

Que la magia de la Pascua ilumine tu vida.

Te deseo una Pascua llena de momentos hermosos.

Que esta Pascua traiga paz y sonrisas a tu vida.

Felices Pascuas, que nunca falte la esperanza.

Que la Pascua te regale motivos para sonreír.

Un abrazo lleno de cariño en esta hermosa Pascua.

Que esta Pascua sea tan especial como tú.

Felices Pascuas, disfruta cada instante con quienes amas.

Que la alegría de la Pascua llegue a tu corazón.

Una Pascua llena de amor para ti y tu familia.

Que esta Pascua te sorprenda con bendiciones.

Frases para desear un feliz Domingo de Pascua

Feliz Domingo de Pascua, que la alegría llegue a tu hogar.

Que este Domingo de Pascua esté lleno de amor y paz.

Disfruta un hermoso Domingo de Pascua junto a los tuyos.

Que el Domingo de Pascua renueve tu esperanza.

Feliz Domingo de Pascua, celebra la vida con alegría.

Que este Domingo de Pascua sea un día de bendiciones.

En este Domingo de Pascua, que la fe ilumine tu camino.

Feliz Domingo de Pascua, que todo lo bueno te acompañe.

Que el Domingo de Pascua traiga paz a tu corazón.

Disfruta un Domingo de Pascua lleno de gratitud.

Feliz Domingo de Pascua, comparte amor y esperanza.

Que este Domingo de Pascua sea un nuevo comienzo.

Un feliz Domingo de Pascua lleno de sonrisas.

Frases de Pascua cortas

Feliz Pascua, que renazca la esperanza.

Pascua: tiempo de amor y fe.

Que la Pascua ilumine tu vida.

Felices Pascuas para ti y tu familia.

Pascua llena de bendiciones.

Amor, fe y esperanza en Pascua.

Que la alegría de Pascua te acompañe.

Pascua: un nuevo comienzo.

Felices Pascuas con todo el corazón.

Que la Pascua te llene de paz.

Bendiciones en esta Pascua.

Vive la Pascua con alegría.

Pascua feliz para todos.

Frases de Pascua cristianas

Cristo ha resucitado, y con Él nuestra esperanza.

La Pascua nos recuerda que el amor vence todo.

Jesús vive en cada acto de amor.

Que la fe en Cristo guíe tu camino.

La resurrección es el triunfo del amor.

Cristo vive, y con Él renace la fe.

Pascua es creer en lo imposible.

Que Dios bendiga tu vida en esta Pascua.

La luz de Cristo nunca se apaga.

Pascua: tiempo de renovar la fe.

Jesús nos enseña a amar sin límites.

Que la gracia de Dios te acompañe siempre.

Cristo vive en tu corazón.

Frases de Pascua para niños

Feliz Pascua, que la alegría llene tu corazón.

Que esta Pascua esté llena de dulces y sonrisas.

Felices Pascuas, disfruta con mucha alegría.

Que la Pascua te regale momentos divertidos.

Sonríe, es Pascua y todo es alegría.

Feliz Pascua, juega y comparte con amor.

Que esta Pascua esté llena de sorpresas bonitas.

Felices Pascuas, que nunca falte la diversión.

Disfruta la Pascua con alegría y cariño.

Que esta Pascua sea muy feliz para ti.

Felices Pascuas con muchos abrazos.

Que la Pascua te llene de felicidad.

Sonríe, es tiempo de Pascua.

Frases de Pascua para WhatsApp

Feliz Pascua, que la esperanza nunca falte en tu vida.

Que esta Pascua te llene de paz y alegría.

Felices Pascuas, un abrazo lleno de cariño.

Que la Pascua ilumine tu camino.

Te deseo una Pascua llena de bendiciones.

Feliz Pascua, que todo lo bueno llegue a ti.

Que esta Pascua sea un nuevo comienzo.

Felices Pascuas, comparte amor y fe.

Que la alegría de la Pascua llegue a tu hogar.

Feliz Pascua, disfruta con quienes amas.

Que esta Pascua te regale paz interior.

Felices Pascuas, que Dios te bendiga siempre.

Un mensaje de cariño en esta hermosa Pascua.

Cómo se celebra el Domingo de Resurreción

El Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascua, celebra la resurrección de Jesús al tercer día de ser crucificado, marcando la fiesta más importante del cristianismo. Se celebra con misas solemnes, el encendido del Cirio Pascual (símbolo de luz), reuniones familiares y tradiciones como la búsqueda de huevos de chocolate que simbolizan nueva vida.

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