El 8 de marzo de 2026, el Día de la Mujer se vive en las calles y en las pantallas: las pancartas del 8M se multiplican en las plazas mientras que en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y Telegram circulan mensajes, imágenes y tarjetas con frases feministas que denuncian la violencia de género, la brecha salarial y el acoso. En ciudades de España, Argentina, México, Perú, Chile, Francia, Estados Unidos y muchos otros países, las marchas del 8M recuerdan que esta fecha no nació como una fiesta, sino como una conmemoración de luchas obreras, tragedias históricas y reivindicaciones por derechos laborales y políticos. Por eso no tiene sentido decir “Feliz Día de la Mujer” ni reducir el 8M a regalos, flores o cenas románticas. El lenguaje importa: lo que se escribe en un cartel, en una pancarta o en un post puede reforzar estereotipos o convertirse en un grito de justicia.
Estas 100 frases feministas y poderosas del Día de la Mujer 2026 están pensadas para carteles, pancartas, imágenes, tarjetas digitales y publicaciones en redes sociales que quieran ir más allá de la felicitación vacía. Aquí no encontrarás frases para “felicitar”, sino palabras que hablan de empoderamiento, sororidad, igualdad, memoria y resistencia, con un tono firme y, a la vez, inspirador. Son frases que interpelan a quien las lee: cuestionan el acoso, la impunidad, los gestos simbólicos que no se traducen en leyes ni políticas públicas y la romantización del sacrificio femenino. Son útiles para portadas, carruseles de Instagram, hilos en redes o diseños de carteles que quieras compartir con amigas, hijas, madres y compañeras.
Detrás de cada consigna hay una historia: la de las mujeres que trabajaron en fábricas en condiciones inhumanas, la de las que fueron silenciadas en la academia, la ciencia y el arte, la de las que levantaron su voz en sindicatos, colectivos y asambleas feministas. Nombres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Margarita Nelken, Marie Curie, Frida Kahlo, Violeta Parra, Rosalind Franklin o Lily Braun nos recuerdan que el 8M tiene raíces profundas. Sus luchas abrieron brechas en sistemas que las querían fuera del espacio público; hoy, las pancartas del Día de la Mujer, los carteles del 8M y los mensajes que compartimos en redes se alimentan de esa memoria. De la lucha al empoderamiento, lo que decimos y compartimos el 8 de marzo puede fortalecer o diluir el sentido de la fecha.
Por eso, este recopilatorio de frases feministas del 8M 2026 quiere ser una herramienta para que tus carteles y publicaciones expresen con claridad que las mujeres no necesitan una felicitación, sino leyes, protección real, proyectos sociales para madres trabajadoras, campañas sobre lactancia y respeto a la autonomía de sus cuerpos. Las frases incluyen palabras de lucha, amor e igualdad, pero dejan claro que la prioridad es la justicia, no el romanticismo. Puedes usarlas en imágenes, tarjetas digitales, pancartas, videos, historias y mensajes directos, siempre recordando que el Día de la Mujer se conmemora y se reivindica, no se celebra como una efeméride más del calendario.
Frases feministas que son un grito por la libertad para el 8M
- 1. “Hubo un tiempo en que caminaste sola, escribiste sola, estudiaste sola y te vestiste sola. Recuerda ese momento”. Monique Witting
- 2. “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. Emily Dickinson
- 3. “En la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer”. Virginia Woolf
- 4. “Las mujeres tienen que llenarse de valentía para alcanzar sus sueños dormidos”. Alice Walker
- 5. “Hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y tienes que hacerlo todo el tiempo”. Angela Davis
- 6. “Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá”. Audre Lorde
- 7. “No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías”. Audre Lorde
- 8. “Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad.” Judith Butler
- 9. “La libertad se aprende ejerciéndola”. Clara Campoamor
- 10. “Nadie es libre hasta que todas y todos somos libres”. Fannie Lou Hamen
- 11. “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Virginia Woolf
- 12. “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia.” Simone de Beauvoir
- 13. “Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las asesinen”. Margaret Atwood
- 14. “No necesitas pedir permiso para ser quien eres”. Chimamanda Ngozi Adichie
- 15. “Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano”. Malala Yousafzai
- 16. “Si no podemos reconocer la injusticia en nuestra propia piel, no podemos luchar por la justicia en el mundo”. Audre Lorde
- 17. “No habrá movimiento feminista de masas mientras las ideas feministas sean entendidas solo por unos pocos bien educados”. Bell Hooks
- 18. “No recuerdo haber leído ningún libro que no hable de la inestabilidad de la mujer. Quizás porque fueron escritos por hombres”. Jane Austen
- 19. “Con 15 años vi cómo mis amigas dejaron de practicar sus deportes favoritos porque no querían que su cuerpo estuviera musculoso. Con 18, me di cuenta de que mis amigos chicos eran incapaces de expresar sus sentimientos. Por estas razones decidí ser feminista”. Emma Watson
- 20. “La mejor forma de cultivar la valentía en nuestras hijas y otras jóvenes es mediante el ejemplo. Si ven a sus madres y a otras mujeres de sus vidas afrontar el futuro sin temor, sabrán que es posible hacerlo”. Gloria Steinem
- 21. “Si una feminista es alguien que piensa que el género es en gran medida una construcción social y que nada justifica el dominio social de un género sobre otro, entonces soy feminista”. Ursula K. Le Guin
- 22. “El feminismo es el movimiento más importante porque es básicamente otra palabra para la igualdad”. Taylor Swift
- 23. “El feminismo no es solo para las mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena”. Jane Fonda
- 24. “Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”. Mary Wollstonecraft
- 25. “El feminismo será antirracista o no será.” Angela Davis
- 26. “El feminismo consiste en que las mujeres elijan el destino que quieren para sí mismas.” Alexandria Ocasio-Cortez
- 27. “Los hombres deben de exigir que sus esposas, hijas, madres y hermanas ganen más, según sus capacidades y no su género. Alcanzaremos la igualdad cuando hombres y mujeres reciban el mismo sueldo y respeto”. Beyoncé
Frases de igualdad de género
- 28. “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Virginia Woolf
- 29. “Las mujeres son responsables de dos tercios de los trabajos realizados en todo el mundo y, sin embargo, ganan solo el 10% de los ingresos totales y solo el 1% de las propiedades… ¿Hay igualdad? Hasta que la respuesta no sea sí, no podemos dejar de preguntárnoslo”. Daniel Craig
- 30. “La igualdad de género ha de ser una realidad vivida”. Michelle Bachelet
- 31. “La igualdad es como la gravedad, una necesidad”. Joss Whedon
- 32. “Nada sería posible si la gente no deseara lo imposible”. Silvia Rivera Cusicanqui
- 33. “Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”. Benjamin Franklin
- 34. “Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad”. Judith Butler
- 35. “No voy dejar que mi vida sea restringida. No me doblegaré al capricho o ignorancia de otra persona”. Bell Hooks
- 36. “Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”. Mary Wollstonecraft
- 37. “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”. Angela Davis
- 38. “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. Emily Dickinson
- 39. “Todos los hombres deberían ser feministas. Si se preocuparan por los derechos de las mujeres, el mundo sería un mejor lugar”. John Legend
- 40. “Imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas, si no tuviésemos el peso de las expectativas de género”. Chimanda Ngozi Adichie
- 41. “Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los hombres. Solo sé que una cosa es cierta: necesitamos detener esos pensamientos”. Emma Watson
- 42. “Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: igualdad absoluta”. Agnes Macphail
- 43. “Si valoramos lo que hemos heredado de manera gratuita del esfuerzo de otras mujeres que lucharon antes, sin duda es moralmente ético levantarnos y decir: Sí, soy feminista”. Annie Lenox
- 44. “Feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos. Es hacer uno nuevo”. Gloria Steinem
- 45. “La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno”. Kofi Annan
- 46. “No soy libre mientras otra mujer sea prisionera, aun cuando sus cadenas sean distintas de las mías”. Audre Lorde
- 47. “La humanidad necesita tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces ¿por qué nos ven como algo menos que iguales?” Beyoncé
- 48. “La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados”. Simone Weil
- 49. “Una feminista es una persona que cree en el poder de las mujeres tanto como cree en el poder de cualquier otra persona. Es igualdad, es justicia, y creo que es estupendo formar parte de ello”. Zendaya
- 50. “No creo que se pueda luchar por la libertad de un grupo de personas y negársela a otro”. Coretta Scott King
- 51. “No podemos triunfar todos cuando la mitad de nosotros está frenada”. Malala Yousafzai
- 52. “El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo”. Eduardo Galeano
- 53. “El feminismo no es odiar al hombre, es luchar contra una distinción de género que es absurda”. Robert Webb
- 54. “Feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres”. Gloria Steinem
- 55. “La libertad no se regala, se conquista con valentía y determinación”. Gioconda Belli
- La primera igualdad es la equidad". Víctor Hugo
- 56. “La igualdad hacia la mujer es progreso para todos”. Ban Ki-moon
- 57. “La igualdad es una necesidad vital del alma humana”. Simone Weil
- 58. “La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella”. Frances Wright
- 59. “La igualdad es el reflejo de una sociedad que aprende y evoluciona”.
- 60. “La igualdad se construye con empatía, respeto y justicia”.
- 61. “Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: igualdad absoluta”. Agnes Macphail
Frases de Simone de Beauvoir sobre el amor, la libertad y el significado del feminismo
- 62. “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”. Simone de Beauvoir
- 63. “Vive de tal modo que nada de lo que hagas deba merecer el reproche o la condena de quienes te rodean”. Simone de Beauvoir
- 64. “Lo más escandaloso acerca del escándalo es que uno se acostumbra”. Simone de Beauvoir
- 65. “Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma”. Simone de Beauvoir
- 66. “Es tan agotador odiar a alguien que amas…” Simone de Beauvoir
- 67. “Estaba dispuesta a negar la existencia del espacio y el tiempo en lugar de admitir que el amor podría no ser eterno”. Simone de Beauvoir
- 68. “Algunas cosas que amé se han desvanecido. Muchas otras me han sido entregadas”. Simone de Beauvoir
- 69. “La vida tiene valor siempre que se valore la vida de los otros, a través del amor, la amistad, la indignación y la compasión”. Simone de Beauvoir
- 70. “Me aparté del consuelo seguro de las certezas a través de mi amor por la verdad, y la verdad me recompensó”. Simone de Beauvoir
- 71. “Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que sea la libertad nuestra propia sustancia”. Simone de Beauvoir
- 72. “Una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil”. Simone de Beauvoir
- 73. “No se nace mujer: se llega a serlo”. Simone de Beauvoir
- 74. “El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”. Simone de Beauvoir
- 75. “Nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”. Simone de Beauvoir
- 76. “La cuestión no es que las mujeres simplemente tomen el poder de las manos de los hombres, ya que eso no cambiaría nada sobre el mundo. Se trata precisamente de destruir esa noción de poder”. Simone de Beauvoir
Frases motivadoras para mujeres llenas de fuerza e sabiduría
- 77. “Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar donde estás”. Mireia Belmonte
- 78. “Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando hacia tu meta”. Martin Luther King Jr.
- 79. “No te rindas, sigue adelante. Pase lo que pase, eres una ganadora”. Jennifer Lopez
- 80. “Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una es suficiente”. Mae West
- 81. “Lo que hoy te hace diferente, te hará destacar más adelante. Deberías estar orgullosa de ser diferente”. Ellen DeGeneres
- 82. “En cada desafío, descubre el poder que hay en tu sonrisa”.
- 83. “La fuerza interior de una mujer nace en su capacidad de levantarse cada vez que la vida la pone a prueba”.
- 84. “Una mujer única no sigue caminos trazados, ella crea los suyos y deja huellas imborrables”.
- 85. “Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera”. Coco Chanel
- 86. “Vivir es una tarea urgente”. Vanesa Montfort
- 87. “Para hacerme poderosa solo necesito una cosa: educación”. Malala Yousafzai
- 88. “En la vida de una mujer, llega un momento en que se cansa de sentirse culpable todo el rato. Y, a partir de ese momento, es libre de convertirse en quien de verdad es”. Elizabeth Gilbert
- 89. “Quienes no se mueven no notan sus cadenas”. Rosa Luxemburgo
- 90. “La adversidad te presenta a ti mismo”. Oprah Winfrey
- 91. “Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos”. Rigoberta Menchú
- 92. “El coraje es como un músculo. Lo fortalecemos usándolo”. Ruth Gordo
- 93. “Nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos, el viento nos lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer”. Dolores Cacuango
- 94. “Si te caes siete veces, levántate ocho”. Proverbio japonés
- 95. “Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo”. George Addair
- 96. “Nuestras cicatrices nos hacen saber que nuestro pasado fue real”. Jane Austen
- 97. “El trabajo duro tiene recompensa. Mientras más duro trabajes, más gente lo nota”. Sydney Sweeney
- 98. “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”. Eleanor Roosevelt
- 99. “Me alegro de no estar ganando, eso significa que estoy aprendiendo”. Naomi Osaka
- 100. “Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad.” Judith Butler
Cánticas y arengas por el Día de la Mujer
PODER POPULAR – Sudor
- Poder, poder
- Poder popular,
- Luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted.
- Y ahora que estamos juntas
- Y ahora que si nos ven
- Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer
- Arriba el feminismo que va a vencer, que va vencer
ALERTA
- Aleeeerta…
- Alerta! Alerta!
- Alerta que camina
- La lucha feminista por América Latina
- Se cuidan, se cuidan
- Se cuidan los machistas
- América latina va a ser toda feminista
SEÑOR, SEÑORA
- Señor! Señora!
- No sea indiferente
- Se matan a mujeres
- en la cara de la gente
NO ES NO
- No es no
- Te dije que no
- Que parte no entendiste
- Si la N o la O
SALTA SALTA
- Salta salta salta luchadora
- Si nos organizamos el patriarcado llora
- Ahora las mujeres te decimos:
- este cuerpo es mío por eso yo decido
- No a la violencia, las mujeres damos resistencia
- Como te duele, machista, que crezca la lucha feminista
YA DE BEBÉ – Guardia Sacayana
- Ya de bebe
- Me clavaron el rosita, me quisieron calladita
- Ahora de grande
- Somos tortas, bisexuales, negras, gordas, feministas
- No vamo’ a seguir
- Los mandatos patriarcales porque no tenemos dudas
- Vamos a seguir
- Militando como siempre pa’ que no falte ninguna
- Wacha te lo juro
- Nunca me voy a olvidar
- La marea verde
- Por el aborto legal
- Vamos construyendo
- Feminismo popular
- Recordando siempre
- A Diana Sacayán
“DESPACITO” – Guardia Sacayana
- Mala junta
- No tenemos miedo porque estamos juntas
- Que sepan los machistas volvimos las brujas
- Que lo sepa el gobierno y toda la yuta
- Desde abajo
- El feminismo popular esta avanzando
- Por eso en todo el mundo nosotras paramos
- Por eso ya se siente la tierra temblando
- Vamos a cambiar la historia esta es nuestra hora
- Vamos a luchar unidas porque nos queremos vivas
- Vamos a pintar el mundo todo de violeta
- Somos corazón valiente como las madres y abuelas