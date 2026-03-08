El 8 de marzo de 2026, el Día de la Mujer se vive en las calles y en las pantallas: las pancartas del 8M se multiplican en las plazas mientras que en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y Telegram circulan mensajes, imágenes y tarjetas con frases feministas que denuncian la violencia de género, la brecha salarial y el acoso. En ciudades de España, Argentina, México, Perú, Chile, Francia, Estados Unidos y muchos otros países, las marchas del 8M recuerdan que esta fecha no nació como una fiesta, sino como una conmemoración de luchas obreras, tragedias históricas y reivindicaciones por derechos laborales y políticos. Por eso no tiene sentido decir “Feliz Día de la Mujer” ni reducir el 8M a regalos, flores o cenas románticas. El lenguaje importa: lo que se escribe en un cartel, en una pancarta o en un post puede reforzar estereotipos o convertirse en un grito de justicia.

Estas 100 frases feministas y poderosas del Día de la Mujer 2026 están pensadas para carteles, pancartas, imágenes, tarjetas digitales y publicaciones en redes sociales que quieran ir más allá de la felicitación vacía. Aquí no encontrarás frases para “felicitar”, sino palabras que hablan de empoderamiento, sororidad, igualdad, memoria y resistencia, con un tono firme y, a la vez, inspirador. Son frases que interpelan a quien las lee: cuestionan el acoso, la impunidad, los gestos simbólicos que no se traducen en leyes ni políticas públicas y la romantización del sacrificio femenino. Son útiles para portadas, carruseles de Instagram, hilos en redes o diseños de carteles que quieras compartir con amigas, hijas, madres y compañeras.

El Día de la Mujer 2026 es la ocasión perfecta para reconocer logros y superar retos.

Detrás de cada consigna hay una historia: la de las mujeres que trabajaron en fábricas en condiciones inhumanas, la de las que fueron silenciadas en la academia, la ciencia y el arte, la de las que levantaron su voz en sindicatos, colectivos y asambleas feministas. Nombres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Margarita Nelken, Marie Curie, Frida Kahlo, Violeta Parra, Rosalind Franklin o Lily Braun nos recuerdan que el 8M tiene raíces profundas. Sus luchas abrieron brechas en sistemas que las querían fuera del espacio público; hoy, las pancartas del Día de la Mujer, los carteles del 8M y los mensajes que compartimos en redes se alimentan de esa memoria. De la lucha al empoderamiento, lo que decimos y compartimos el 8 de marzo puede fortalecer o diluir el sentido de la fecha.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 08/03/2026.- "No hay libertad real sin autonomía sobre nuestro cuerpo."

Por eso, este recopilatorio de frases feministas del 8M 2026 quiere ser una herramienta para que tus carteles y publicaciones expresen con claridad que las mujeres no necesitan una felicitación, sino leyes, protección real, proyectos sociales para madres trabajadoras, campañas sobre lactancia y respeto a la autonomía de sus cuerpos. Las frases incluyen palabras de lucha, amor e igualdad, pero dejan claro que la prioridad es la justicia, no el romanticismo. Puedes usarlas en imágenes, tarjetas digitales, pancartas, videos, historias y mensajes directos, siempre recordando que el Día de la Mujer se conmemora y se reivindica, no se celebra como una efeméride más del calendario.

Frases feministas que son un grito por la libertad para el 8M

1. “Hubo un tiempo en que caminaste sola, escribiste sola, estudiaste sola y te vestiste sola. Recuerda ese momento”. Monique Witting

2. “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. Emily Dickinson

3. “En la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer”. Virginia Woolf

4. “Las mujeres tienen que llenarse de valentía para alcanzar sus sueños dormidos”. Alice Walker

5. “Hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y tienes que hacerlo todo el tiempo”. Angela Davis

6. “Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá”. Audre Lorde

7. “No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías”. Audre Lorde

8. “Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad.” Judith Butler

9. “La libertad se aprende ejerciéndola”. Clara Campoamor

10. “Nadie es libre hasta que todas y todos somos libres”. Fannie Lou Hamen

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

12. “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia.” Simone de Beauvoir

13. “Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las asesinen”. Margaret Atwood

14. “No necesitas pedir permiso para ser quien eres”. Chimamanda Ngozi Adichie

15. “Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano”. Malala Yousafzai

16. “Si no podemos reconocer la injusticia en nuestra propia piel, no podemos luchar por la justicia en el mundo”. Audre Lorde

17. “No habrá movimiento feminista de masas mientras las ideas feministas sean entendidas solo por unos pocos bien educados”. Bell Hooks

18. “No recuerdo haber leído ningún libro que no hable de la inestabilidad de la mujer. Quizás porque fueron escritos por hombres”. Jane Austen

19. “Con 15 años vi cómo mis amigas dejaron de practicar sus deportes favoritos porque no querían que su cuerpo estuviera musculoso. Con 18, me di cuenta de que mis amigos chicos eran incapaces de expresar sus sentimientos. Por estas razones decidí ser feminista”. Emma Watson

20. “La mejor forma de cultivar la valentía en nuestras hijas y otras jóvenes es mediante el ejemplo. Si ven a sus madres y a otras mujeres de sus vidas afrontar el futuro sin temor, sabrán que es posible hacerlo”. Gloria Steinem

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

21. “Si una feminista es alguien que piensa que el género es en gran medida una construcción social y que nada justifica el dominio social de un género sobre otro, entonces soy feminista”. Ursula K. Le Guin

22. “El feminismo es el movimiento más importante porque es básicamente otra palabra para la igualdad”. Taylor Swift

23. “El feminismo no es solo para las mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena”. Jane Fonda

24. “Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”. Mary Wollstonecraft

25. “El feminismo será antirracista o no será.” Angela Davis

26. “El feminismo consiste en que las mujeres elijan el destino que quieren para sí mismas.” Alexandria Ocasio-Cortez

27. “Los hombres deben de exigir que sus esposas, hijas, madres y hermanas ganen más, según sus capacidades y no su género. Alcanzaremos la igualdad cuando hombres y mujeres reciban el mismo sueldo y respeto”. Beyoncé

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Frases de igualdad de género

29. “Las mujeres son responsables de dos tercios de los trabajos realizados en todo el mundo y, sin embargo, ganan solo el 10% de los ingresos totales y solo el 1% de las propiedades… ¿Hay igualdad? Hasta que la respuesta no sea sí, no podemos dejar de preguntárnoslo”. Daniel Craig

30. “La igualdad de género ha de ser una realidad vivida”. Michelle Bachelet

31. “La igualdad es como la gravedad, una necesidad”. Joss Whedon

32. “Nada sería posible si la gente no deseara lo imposible”. Silvia Rivera Cusicanqui

33. “Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”. Benjamin Franklin

35. “No voy dejar que mi vida sea restringida. No me doblegaré al capricho o ignorancia de otra persona”. Bell Hooks

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

37. “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”. Angela Davis

39. “Todos los hombres deberían ser feministas. Si se preocuparan por los derechos de las mujeres, el mundo sería un mejor lugar”. John Legend

40. “Imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas, si no tuviésemos el peso de las expectativas de género”. Chimanda Ngozi Adichie

41. “Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los hombres. Solo sé que una cosa es cierta: necesitamos detener esos pensamientos”. Emma Watson

42. “Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: igualdad absoluta”. Agnes Macphail

43. “Si valoramos lo que hemos heredado de manera gratuita del esfuerzo de otras mujeres que lucharon antes, sin duda es moralmente ético levantarnos y decir: Sí, soy feminista”. Annie Lenox

44. “Feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos. Es hacer uno nuevo”. Gloria Steinem

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

45. “La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno”. Kofi Annan

46. “No soy libre mientras otra mujer sea prisionera, aun cuando sus cadenas sean distintas de las mías”. Audre Lorde

47. “La humanidad necesita tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces ¿por qué nos ven como algo menos que iguales?” Beyoncé

48. “La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados”. Simone Weil

49. “Una feminista es una persona que cree en el poder de las mujeres tanto como cree en el poder de cualquier otra persona. Es igualdad, es justicia, y creo que es estupendo formar parte de ello”. Zendaya

50. “No creo que se pueda luchar por la libertad de un grupo de personas y negársela a otro”. Coretta Scott King

51. “No podemos triunfar todos cuando la mitad de nosotros está frenada”. Malala Yousafzai

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

52. “El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo”. Eduardo Galeano

53. “El feminismo no es odiar al hombre, es luchar contra una distinción de género que es absurda”. Robert Webb

54. “Feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres”. Gloria Steinem

55. “La libertad no se regala, se conquista con valentía y determinación”. Gioconda Belli

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad.

La primera igualdad es la equidad". Víctor Hugo

56. “La igualdad hacia la mujer es progreso para todos”. Ban Ki-moon

57. “La igualdad es una necesidad vital del alma humana”. Simone Weil

58. “La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella”. Frances Wright

59. “La igualdad es el reflejo de una sociedad que aprende y evoluciona”.

60. “La igualdad se construye con empatía, respeto y justicia”.

61. “Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: igualdad absoluta”. Agnes Macphail

Frases de Simone de Beauvoir sobre el amor, la libertad y el significado del feminismo

62. “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”. Simone de Beauvoir

63. “Vive de tal modo que nada de lo que hagas deba merecer el reproche o la condena de quienes te rodean”. Simone de Beauvoir

64. “Lo más escandaloso acerca del escándalo es que uno se acostumbra”. Simone de Beauvoir

65. “Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma”. Simone de Beauvoir

"El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida". Simone De Beauvoir

66. “Es tan agotador odiar a alguien que amas…” Simone de Beauvoir

67. “Estaba dispuesta a negar la existencia del espacio y el tiempo en lugar de admitir que el amor podría no ser eterno”. Simone de Beauvoir

68. “Algunas cosas que amé se han desvanecido. Muchas otras me han sido entregadas”. Simone de Beauvoir

69. “La vida tiene valor siempre que se valore la vida de los otros, a través del amor, la amistad, la indignación y la compasión”. Simone de Beauvoir

70. “Me aparté del consuelo seguro de las certezas a través de mi amor por la verdad, y la verdad me recompensó”. Simone de Beauvoir

"El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos". Simone De Beauvoir

71. “Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que sea la libertad nuestra propia sustancia”. Simone de Beauvoir

72. “Una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil”. Simone de Beauvoir

73. “No se nace mujer: se llega a serlo”. Simone de Beauvoir

74. “El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”. Simone de Beauvoir

75. “Nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”. Simone de Beauvoir

76. “La cuestión no es que las mujeres simplemente tomen el poder de las manos de los hombres, ya que eso no cambiaría nada sobre el mundo. Se trata precisamente de destruir esa noción de poder”. Simone de Beauvoir

"Una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil". Simone De Beauvoir

Frases motivadoras para mujeres llenas de fuerza e sabiduría

77. “Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar donde estás”. Mireia Belmonte

78. “Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando hacia tu meta”. Martin Luther King Jr.

79. “No te rindas, sigue adelante. Pase lo que pase, eres una ganadora”. Jennifer Lopez

80. “Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una es suficiente”. Mae West

81. “Lo que hoy te hace diferente, te hará destacar más adelante. Deberías estar orgullosa de ser diferente”. Ellen DeGeneres

82. “En cada desafío, descubre el poder que hay en tu sonrisa”.

83. “La fuerza interior de una mujer nace en su capacidad de levantarse cada vez que la vida la pone a prueba”.

84. “Una mujer única no sigue caminos trazados, ella crea los suyos y deja huellas imborrables”.

85. “Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera”. Coco Chanel

86. “Vivir es una tarea urgente”. Vanesa Montfort

87. “Para hacerme poderosa solo necesito una cosa: educación”. Malala Yousafzai

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

88. “En la vida de una mujer, llega un momento en que se cansa de sentirse culpable todo el rato. Y, a partir de ese momento, es libre de convertirse en quien de verdad es”. Elizabeth Gilbert

89. “Quienes no se mueven no notan sus cadenas”. Rosa Luxemburgo

90. “La adversidad te presenta a ti mismo”. Oprah Winfrey

91. “Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos”. Rigoberta Menchú

92. “El coraje es como un músculo. Lo fortalecemos usándolo”. Ruth Gordo

93. “Nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos, el viento nos lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer”. Dolores Cacuango

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

94. “Si te caes siete veces, levántate ocho”. Proverbio japonés

95. “Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo”. George Addair

96. “Nuestras cicatrices nos hacen saber que nuestro pasado fue real”. Jane Austen

97. “El trabajo duro tiene recompensa. Mientras más duro trabajes, más gente lo nota”. Sydney Sweeney

98. “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”. Eleanor Roosevelt

99. “Me alegro de no estar ganando, eso significa que estoy aprendiendo”. Naomi Osaka

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este sábado 8 de marzo en países como México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Cánticas y arengas por el Día de la Mujer

PODER POPULAR – Sudor

Poder, poder

Poder popular,

Luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted.

Y ahora que estamos juntas

Y ahora que si nos ven

Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer

Arriba el feminismo que va a vencer, que va vencer

ALERTA

Aleeeerta…

Alerta! Alerta!

Alerta que camina

La lucha feminista por América Latina

Se cuidan, se cuidan

Se cuidan los machistas

América latina va a ser toda feminista

SEÑOR, SEÑORA

Señor! Señora!

No sea indiferente

Se matan a mujeres

en la cara de la gente

NO ES NO

No es no

Te dije que no

Que parte no entendiste

Si la N o la O

SALTA SALTA

Salta salta salta luchadora

Si nos organizamos el patriarcado llora

Ahora las mujeres te decimos:

este cuerpo es mío por eso yo decido

No a la violencia, las mujeres damos resistencia

Como te duele, machista, que crezca la lucha feminista

YA DE BEBÉ – Guardia Sacayana

Ya de bebe

Me clavaron el rosita, me quisieron calladita

Ahora de grande

Somos tortas, bisexuales, negras, gordas, feministas

No vamo’ a seguir

Los mandatos patriarcales porque no tenemos dudas

Vamos a seguir

Militando como siempre pa’ que no falte ninguna

Wacha te lo juro

Nunca me voy a olvidar

La marea verde

Por el aborto legal

Vamos construyendo

Feminismo popular

Recordando siempre

A Diana Sacayán

“DESPACITO” – Guardia Sacayana

Mala junta

No tenemos miedo porque estamos juntas

Que sepan los machistas volvimos las brujas

Que lo sepa el gobierno y toda la yuta

Desde abajo

El feminismo popular esta avanzando

Por eso en todo el mundo nosotras paramos

Por eso ya se siente la tierra temblando

Vamos a cambiar la historia esta es nuestra hora

Vamos a luchar unidas porque nos queremos vivas

Vamos a pintar el mundo todo de violeta

Somos corazón valiente como las madres y abuelas