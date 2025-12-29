Elige una de estas 100 frases y dedícale a un amigo un Feliz Año Nuevo 2026, con mensajes divertidos y graciosos para este inicio de año. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Canva)
Elige una de estas 100 frases y dedícale a un amigo un Feliz Año Nuevo 2026, con mensajes divertidos y graciosos para este inicio de año. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Canva)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

En una fecha tan especial como el Año Nuevo, los buenos deseos para esos amigos cercanos no pueden faltar. Estamos en una época del año en la que queremos transmitir y dejar todas nuestras buenas vibras a todas las personas que nos rodean. Por esta razón, para este 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 te dejo con 100 frases motivadoras de próspero Año Nuevo 2026, para que puedas desearle a tus amigos mensajes graciosos y divertidos a través de WhastApp.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra los mejores mensajes y deseos de Año Nuevo 2025 para enviar por WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y más. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra los mejores mensajes y deseos de Año Nuevo 2025 para enviar por WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y más. FOTO DE CANVA.COM
/ CANVA.COM

Frases con mensajes divertidos por Año Nuevo 2026 vía WhatsApp

  • Que el 2026 te regale salud, alegría y muchos éxitos 🥂✨
  • Feliz Año Nuevo 2026, que todo lo bueno te encuentre 🎉😊
  • Brindo por un 2026 lleno de sueños cumplidos 🥂🌟
  • Que este 2026 sea mejor que todo lo que imaginas ✨🎊
  • Nuevo año, nuevas oportunidades. ¡Feliz 2026! 🚀🎉
  • Que el 2026 te sorprenda con cosas hermosas 🎁✨
  • Te deseo un 2026 lleno de paz y buenos momentos 😊🌟
  • Feliz Año Nuevo 2026, que nunca falten motivos para sonreír 😄🎉
  • Que cada día del 2026 sume algo bueno a tu vida ✨📅
  • Un 2026 con salud, amor y mucha felicidad 🥂❤️
  • Que el nuevo año llegue cargado de buenas noticias 🎊📩
  • Feliz 2026, que todo fluya a tu favor 🌊✨
  • Que el 2026 te acerque a todo lo que deseas 🎯🌟
  • Brindemos por un año nuevo lleno de logros 🥂🏆
  • Que el 2026 sea un capítulo inolvidable 📖✨
  • Feliz Año Nuevo 2026, a disfrutar lo que viene 🎉😎
  • Que la buena vibra te acompañe todo el 2026 ✨😌
  • Un nuevo año para seguir creciendo. ¡Feliz 2026! 🌱🎊
  • Que el 2026 esté lleno de momentos felices 😊🎉
  • Feliz Año Nuevo, que no falte la alegría en 2026 ✨😄
  • Que este 2026 te regale razones para celebrar 🎊🥂
  • Nuevo año, nuevas metas. ¡Vamos por el 2026! 🚀✨
  • Que el 2026 sea amable contigo 🌟🤍
  • Feliz 2026, que lo bueno se multiplique 🎉✨
  • Te deseo un próspero y feliz Año Nuevo 2026 🥂🎊
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)

Frases motivadoras de Año Nuevo 2026 para tus amigos

  • Que el 2026 sea el año en el que confíes más en ti y en todo lo que puedes lograr.
  • Nuevo año, nuevas oportunidades para crecer y cumplir sueños. ¡Feliz 2026!
  • Que cada día del 2026 te acerque un poco más a tus metas.
  • El 2026 llega para recordarte lo fuerte y capaz que eres.
  • Este nuevo año es una nueva oportunidad para empezar mejor.
  • Que el 2026 te impulse a ir por aquello que tanto deseas.
  • Cada reto del 2026 traerá consigo una enseñanza valiosa.
  • Feliz Año Nuevo 2026: cree en ti y sigue avanzando.
  • Que el esfuerzo que pongas en 2026 se transforme en grandes logros.
  • Un nuevo año para soñar en grande y actuar con valentía.
  • Que el 2026 te motive a no rendirte y seguir adelante.
  • Todo lo que siembres en 2026 dará frutos en su momento.
  • Nuevo año, nuevas razones para confiar en tu camino.
  • Que el 2026 te recuerde que cada paso cuenta.
  • Feliz 2026: mantén la fe en lo que estás construyendo.
  • Este año nuevo trae la energía perfecta para crecer.
  • Que el 2026 sea un año de decisiones valientes.
  • Cada día del 2026 es una oportunidad para mejorar.
  • Feliz Año Nuevo 2026: sigue avanzando, incluso despacio.
  • Que el nuevo año te acerque a la vida que deseas.
  • El 2026 te invita a creer más en tus posibilidades.
  • Que este nuevo año fortalezca tus sueños y tu confianza.
  • Feliz 2026: tu esfuerzo vale la pena.
  • Que el 2026 te encuentre persiguiendo lo que te hace feliz.
  • Un nuevo año para seguir creciendo y aprendiendo. ¡Feliz 2026!
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Cada puerta que se cierra en 2026 da paso a una oportunidad económica mejor. FOTO DE CANVA.COM
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Cada puerta que se cierra en 2026 da paso a una oportunidad económica mejor. FOTO DE CANVA.COM
/ CANVA.COM
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En mi vida solo hay espacio para la abundancia, la estabilidad y el crecimiento financiero. FOTO DE CANVA.COM
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En mi vida solo hay espacio para la abundancia, la estabilidad y el crecimiento financiero. FOTO DE CANVA.COM
/ CANVA.COM

Frases cortas por Año Nuevo 2026 para tus amigos

  • ¡Feliz Año Nuevo 2026, que sea increíble!
  • Un 2026 lleno de salud y éxitos.
  • Que el 2026 te traiga solo cosas buenas.
  • Nuevo año, nuevas oportunidades. ¡Feliz 2026!
  • Por un 2026 lleno de momentos felices.
  • Que este 2026 sea próspero para ti.
  • Feliz 2026, vamos por más.
  • Un gran 2026 para un gran amigo.
  • Que el nuevo año te sorprenda.
  • Salud, alegría y éxito en 2026.
  • Feliz Año Nuevo 2026, a disfrutarlo.
  • Que el 2026 venga cargado de bendiciones.
  • Un 2026 con paz y felicidad.
  • Feliz 2026, que lo mejor esté por venir.
  • Que este año nuevo sea inolvidable.
  • Brindemos por un gran 2026.
  • Que el 2026 te sonría.
  • Un año nuevo lleno de buenos momentos.
  • Feliz 2026, a cumplir sueños.
  • Que el 2026 te acerque a tus metas.
  • Un próspero Año Nuevo 2026.
  • Que este nuevo año sea mejor.
  • Feliz 2026, con todo.
  • Por un 2026 lleno de logros.
  • Que el Año Nuevo 2026 te traiga felicidad.
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
Mensajes de fe y esperanza por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)

Frases de próspero Año Nuevo 2026 para enviar a tus amigos

  • Que el 2026 nos regale más risas, momentos y recuerdos juntos.
  • Feliz Año Nuevo 2026, que todo lo bueno te acompañe.
  • Brindemos por un 2026 lleno de amistad y buenas historias.
  • Que este nuevo año te sorprenda de la mejor manera.
  • Un 2026 para crecer, soñar y disfrutar.
  • Feliz 2026, gracias por estar siempre.
  • Que el 2026 venga con salud, alegría y paz.
  • Nuevo año, nuevas aventuras por vivir.
  • Que el 2026 sea amable contigo.
  • Feliz Año Nuevo 2026, a seguir sumando momentos.
  • Que nunca falten motivos para sonreír en 2026.
  • Un año nuevo para celebrar la amistad.
  • Que el 2026 te acerque a todo lo que deseas.
  • Feliz 2026, que la buena energía no falte.
  • Por un nuevo año lleno de buenos comienzos.
  • Que este 2026 esté lleno de luz y esperanza.
  • Feliz Año Nuevo, vamos por más en 2026.
  • Que el nuevo año traiga calma y felicidad.
  • Un 2026 para recordar.
  • Que cada día del 2026 valga la pena.
  • Feliz 2026, que lo mejor esté en camino.
  • Por más abrazos, risas y buenos momentos.
  • Que el 2026 te regale razones para celebrar.
  • Un nuevo año para seguir compartiendo.
  • Feliz Año Nuevo 2026, con cariño.
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC