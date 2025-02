El Día de San Valentín es una fecha muy especial para expresar los sentimientos de una manera más abierta y romántica. Cada 14 de febrero, las parejas aprovechan para decirse “te amo” con mayor libertad que cualquier otro día y, también, es una oportunidad para evidenciar lo mucho que se quieren y aprecian con algunos detalles. Otras personas, solteras o con pareja, no dudan en sorprender al ser amado con cartas de amor o dedicando poemas o una bonita frase significativa.

Una frase especial de San Valentín puede convertirse en un recuerdo que la pareja atesorará para siempre. Puede ser algo que se repitan el uno al otro año tras año o una frase que les recuerde un momento especial de su relación.

No tiene que ser un poema o una carta larga. Incluso una frase simple como “Te amo mucho, my love” puede tener un gran impacto en tu pareja. Dedicarle tiempo a escribir una frase especial para tu pareja demuestra que te importa y que has hecho un esfuerzo para hacerla sentir especial.