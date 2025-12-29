Se acaba el 2025 y con él dejamos atrás muchas cosas, donde seguramente tú también has pensado en temas laborales. Por esta razón, aquí te dejo con 100 frases que puedes dedicarle a tus amigos del trabajo, para enviarle mensajes de agradecimiento, inspiradores, motivacionales, divertidos, entre otros, para poder desearle a esa o ese compañero/a especial un ¡Feliz Año Nuevo 2026!
Recuerda que los mensajes con frases inspiradoras pueden fortalecer esos lazos que quieras dentro de tu centro de labores, lo que también puede ser considerado como un bonito gesto en esta fecha especial.
Frases para agradecer a tus amigos del trabajo
- Gracias por hacer del trabajo un mejor lugar. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
- Agradecido por tu apoyo y compañerismo este año. ¡Vamos por un gran 2026!
- Trabajar contigo ha sido un placer. ¡Feliz 2026!
- Gracias por cada aprendizaje compartido. ¡Feliz Año Nuevo!
- Que el 2026 nos traiga más logros juntos. ¡Gracias por todo!
- Aprecio mucho tu profesionalismo y amistad. ¡Feliz 2026!
- Gracias por sumar siempre buena energía al equipo. ¡Feliz Año Nuevo!
- Ha sido un gran año trabajando contigo. ¡Vamos por más en 2026!
- Gracias por estar cuando se necesitó. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
- Tu colaboración marcó la diferencia este año. ¡Gracias y feliz 2026!
- Agradecido por cada reto superado juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por tu compromiso y buena actitud. ¡Feliz 2026!
- Trabajar en equipo contigo ha sido clave. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por hacer más llevaderas las jornadas laborales. ¡Feliz 2026!
- Valoro mucho todo lo aprendido contigo. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por tu apoyo constante. ¡Un gran 2026 para ti!
- Este año fue mejor gracias a personas como tú. ¡Feliz 2026!
- Agradecido por tu confianza y respeto. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por sumar siempre soluciones. ¡Feliz 2026!
- Ha sido un gusto compartir este año laboral contigo. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por cada esfuerzo compartido. ¡Vamos por un gran 2026!
- Aprecio mucho tu dedicación y compañerismo. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por ayudar a crecer al equipo. ¡Feliz 2026!
- Un año de trabajo bien logrado contigo. ¡Gracias y feliz 2026!
Frases para tus amigos del trabajo por Año Nuevo 2026
- Que este 2026 nos traiga más logros juntos y menos reuniones interminables.
- Un brindis por un 2026 lleno de éxitos laborales y risas en la oficina.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que este año sigamos compartiendo desafíos y grandes victorias.
- Que 2026 sea un año de trabajo en equipo, crecimiento y más café.
- A seguir conquistando metas y celebrando cada pequeño logro.
- Que este nuevo año nos dé más oportunidades de brillar juntos.
- Un 2026 lleno de proyectos emocionantes y mucha colaboración.
- ¡Por más días productivos y menos correos urgentes!
- Que el 2026 nos traiga más éxitos compartidos y menos estrés.
- Que este año sigamos siendo un equipo imparable.
- Un brindis por todos los retos superados y los que aún vienen. ¡A seguir creciendo!
- Que el 2026 nos dé la oportunidad de ser mejores colegas y amigos.
- ¡Feliz 2026! Que este año sea de trabajo duro y grandes recompensas.
- Que en este nuevo año tengamos más risas que plazos de entrega.
- A que el 2026 nos traiga más ideas brillantes y menos horas extra.
- Que este año, cada proyecto sea tan satisfactorio como una tarde libre.
- Un nuevo año para seguir trabajando juntos y disfrutar del proceso.
- Que el 2026 esté lleno de logros laborales y momentos divertidos en la oficina.
- Que este año podamos celebrar más éxitos y menos reuniones innecesarias.
- A un 2026 lleno de buenos momentos en el trabajo y grandes oportunidades.
Frases divertidas por Feliz Año Nuevo 2026 vía WhatsApp
- Que el 2026 tenga menos correos y más logros. ¡Feliz Año Nuevo!
- Nuevo año, mismos compañeros geniales. ¡Feliz 2026!
- Que el 2026 venga con café ilimitado y menos reuniones. ¡Feliz Año Nuevo!
- Sobrevivimos a otro año laboral. ¡Vamos por el 2026!
- Feliz 2026: más éxitos y menos lunes.
- Que el 2026 nos agarre con buen humor y mejores resultados.
- Nuevo año, nuevos retos… y las mismas risas. ¡Feliz 2026!
- Que el 2026 venga con metas cumplidas y estrés reducido.
- Feliz Año Nuevo 2026: que el Excel no falle.
- Otro año más trabajando juntos y riendo igual. ¡Feliz 2026!
- Que el 2026 nos traiga más logros que pendientes.
- Feliz 2026: seguimos siendo un gran equipo.
- Nuevo año, mismas bromas internas. ¡Feliz Año Nuevo!
- Que el 2026 tenga más celebraciones que urgencias.
- Feliz Año Nuevo 2026, ¡a conquistar la oficina otra vez!
- Que el 2026 venga con más éxitos que reuniones largas.
- Un brindis por un 2026 productivo y divertido.
- Feliz 2026: seguimos sumando anécdotas laborales.
- Que el nuevo año nos trate mejor que el cierre del anterior.
- Feliz Año Nuevo 2026, ¡vamos con todo!
- Otro año más demostrando que el equipo funciona. ¡Feliz 2026!
- Que el 2026 venga con risas y buenos resultados.
- Feliz Año Nuevo: mismos objetivos, mejor actitud.
- Que el 2026 sea tan bueno como nuestro equipo.
- ¡Feliz 2026! Que no falte el humor en el trabajo.
Frases con mensajes inspiradores por Feliz Año Nuevo 2026
- Que el 2026 venga lleno de éxitos para ti.
- Confío en que este nuevo año traerá grandes oportunidades.
- Feliz Año Nuevo 2026, ¡vamos por más!
- Que el 2026 reconozca todo tu esfuerzo.
- Un nuevo año para seguir demostrando tu talento.
- Feliz 2026: confía en todo lo que puedes lograr.
- Que cada meta del 2026 esté más cerca de cumplirse.
- El 2026 será un gran año para ti, seguro.
- Nuevo año, nuevas razones para seguir creciendo.
- Feliz Año Nuevo 2026: tu trabajo marca la diferencia.
- Que el 2026 te impulse a alcanzar nuevos logros.
- Todo tu esfuerzo dará frutos en este nuevo año.
- Que el 2026 te sorprenda con buenos resultados.
- Feliz 2026: sigue creyendo en tu potencial.
- Un año nuevo para seguir avanzando con confianza.
- Que el 2026 te motive a ir por más.
- Feliz Año Nuevo: grandes cosas te esperan en 2026.
- Que este nuevo año esté lleno de logros profesionales.
- El 2026 será una nueva oportunidad para brillar.
- Feliz 2026: tu constancia vale la pena.
- Que el nuevo año reconozca tu dedicación.
- Un 2026 lleno de retos superados.
- Feliz Año Nuevo 2026: sigue adelante con fuerza.
- Que este año nuevo impulse tus mejores ideas.
- El 2026 será tan bueno como el esfuerzo que pongas.