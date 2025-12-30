Estos deseos de ¡Feliz Año Nuevo! para enviar este 1 de enero son ideales para compartir buenos sentimientos desde el primer día del año. | Crédito: Freepik
Estos deseos de ¡Feliz Año Nuevo! para enviar este 1 de enero son ideales para compartir buenos sentimientos desde el primer día del año. | Crédito: Freepik
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El 1 de enero no solo marca el inicio de un nuevo año, también es la oportunidad perfecta para decir lo que a veces dejamos pendiente. Un mensaje sencillo puede transmitir cariño, esperanza y buenos deseos a quienes forman parte de tu vida. Por eso, reuní 115 deseos de ¡Feliz Año Nuevo! pensados para enviar a tu familia, amigos y pareja, ideales para compartir desde el primer día del año y comenzar con palabras que suman, acercan y llenan de buena energía.

MIRA TAMBIÉN:

¿Cómo desear feliz Año Nuevo?

Puedes desear Feliz Año Nuevo con un mensaje sincero que transmita buenos deseos y emociones positivas. Basta con expresar gratitud por el año que termina, desear salud, alegría y esperanza para el que comienza, y adaptar el mensaje según sea para familia, amigos o tu pareja. Unas palabras simples, pero con intención, siempre marcan la diferencia.

Deseos de Feliz Año Nuevo para la familia

  • Que este Año Nuevo nos regale salud, unión y muchos momentos para celebrar en familia.
  • Feliz Año Nuevo a mi familia: que nunca falten el amor, el respeto y las ganas de estar juntos.
  • Que cada día del nuevo año nos encuentre más unidos y agradecidos por tenernos.
  • Brindo por un Año Nuevo lleno de risas, abrazos y recuerdos inolvidables en familia.
  • Que el Año Nuevo traiga paz a nuestro hogar y motivos para sonreír todos los días.
  • Feliz Año Nuevo, familia hermosa: que sigamos siendo apoyo y refugio unos para otros.
  • Que este nuevo año nos enseñe a valorar lo simple y a cuidarnos siempre en familia.
  • Un Año Nuevo para seguir construyendo momentos felices junto a quienes más amo.
  • Que la salud, la paciencia y el cariño nos acompañen durante todo el año.
  • Feliz Año Nuevo para mi familia, gracias por estar en cada paso del camino.
  • Que nunca falten las reuniones, las risas y el amor que nos une como familia.
  • Comenzamos un nuevo año juntos, y eso ya es el mejor deseo de todos.
Encuentra aquí deseos de ¡Feliz Año Nuevo! para enviar este 1 de enero a familia, amigos y personas especiales. | Crédito: Freepik/Mag
Encuentra aquí deseos de ¡Feliz Año Nuevo! para enviar este 1 de enero a familia, amigos y personas especiales. | Crédito: Freepik/Mag

Mensajes de Año Nuevo para amigos

  • Feliz Año Nuevo, amigo: que este año venga cargado de risas y buenos momentos juntos.
  • Brindo por un nuevo año de amistad sincera, aventuras y recuerdos inolvidables.
  • Que el Año Nuevo nos regale más historias que contar y menos preocupaciones.
  • Gracias por estar siempre; que este nuevo año nos encuentre celebrando juntos.
  • Feliz Año Nuevo a los amigos que hacen la vida más ligera y divertida.
  • Que el año que comienza nos traiga salud, sueños cumplidos y muchas risas compartidas.
  • Un Año Nuevo para seguir sumando momentos y fortaleciendo nuestra amistad.
  • Que nunca falten los planes, las charlas largas y las carcajadas entre amigos.
  • Feliz Año Nuevo: que lo mejor del año sea compartirlo contigo.
  • Que este nuevo año nos sorprenda con buenas noticias y grandes encuentros.
  • Por un año más de amistad, apoyo y momentos que valen la pena.
  • Feliz Año Nuevo, amigo querido: vamos por otro año de historias inolvidables.
Comparte deseos de ¡Feliz Año Nuevo! para enviar este 1 de enero y comienza el año con mensajes positivos y cercanos. | Crédito: Freepik/Mag
Comparte deseos de ¡Feliz Año Nuevo! para enviar este 1 de enero y comienza el año con mensajes positivos y cercanos. | Crédito: Freepik/Mag

Deseos de Feliz Año Nuevo para tu pareja

  • Feliz Año Nuevo, amor: que este año sigamos creciendo y soñando juntos.
  • Comenzar un nuevo año a tu lado es mi mejor deseo.
  • Que el Año Nuevo nos regale más abrazos, risas y momentos compartidos.
  • Feliz Año Nuevo a la persona que hace mis días más felices.
  • Que este nuevo año fortalezca nuestro amor y nuestra complicidad.
  • Brindo por un año más caminando juntos, de la mano.
  • Feliz Año Nuevo, amor mío: que nunca nos falten ganas de elegirnos.
  • Que cada día del nuevo año nos encuentre más unidos.
  • Un Año Nuevo contigo es la promesa de nuevos recuerdos inolvidables.
  • Gracias por ser mi hogar; feliz Año Nuevo.
  • Que el amor que compartimos nos acompañe en cada paso del año.
  • Feliz Año Nuevo: contigo, todo lo que viene vale la pena.

Frases cortas de Feliz Año Nuevo

  • ¡Feliz Año Nuevo! Que no falten salud y alegría.
  • Nuevo año, nuevas oportunidades. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Que este Año Nuevo llegue lleno de buenas noticias.
  • Feliz Año Nuevo: vamos por más sueños cumplidos.
  • Brindemos por un año mejor. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Que la felicidad te acompañe todo el año.
  • Feliz Año Nuevo, que lo mejor esté por venir.
  • Un nuevo comienzo empieza hoy. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Que este año te regale motivos para sonreír.
  • Feliz Año Nuevo y mil razones para celebrar.
  • Más paz, más amor, más sonrisas este año.
  • Feliz Año Nuevo, que cada día cuente. 🎉

Mensajes de Año Nuevo para compartir

  • Feliz Año Nuevo, que este nuevo comienzo llegue lleno de esperanza y buenos momentos.
  • Que el Año Nuevo nos regale salud, paz y muchas razones para sonreír.
  • Brindemos por un año de nuevas oportunidades y sueños por cumplir.
  • Feliz Año Nuevo para ti y los tuyos; que no falte la alegría.
  • Que este nuevo año venga cargado de buenas noticias y mejores días.
  • Un Año Nuevo es la excusa perfecta para empezar de nuevo.
  • Feliz Año Nuevo, que cada día traiga algo bueno.
  • Que la paz, el amor y la felicidad te acompañen todo el año.
  • Comenzamos un nuevo año con ilusión y gratitud.
  • Feliz Año Nuevo: que lo simple se vuelva inolvidable.
  • Que este año nos encuentre celebrando lo que importa.
  • Un nuevo año, nuevas razones para agradecer. ¡Feliz Año Nuevo!

Deseos de Año Nuevo llenos de esperanza

  • Que este Año Nuevo traiga luz incluso en los días difíciles.
  • Un nuevo año para creer, confiar y seguir adelante con esperanza.
  • Que cada amanecer del año venga acompañado de nuevas oportunidades.
  • Que la esperanza sea tu mejor compañía en este nuevo comienzo.
  • Año Nuevo, corazón renovado y sueños que vuelven a florecer.
  • Que este año nos recuerde que siempre es posible empezar de nuevo.
  • Un Año Nuevo para sanar, crecer y mirar el futuro con ilusión.
  • Que la esperanza guíe cada uno de tus pasos este año.
  • Que el nuevo año te acerque a todo lo bueno que mereces.
  • Un año para dejar atrás lo pesado y avanzar con fe.
  • Que nunca falten motivos para creer en un mañana mejor.
  • Feliz Año Nuevo: que la esperanza marque el ritmo de tus días.

Frases de Feliz Año Nuevo con buena energía

  • ¡Feliz Año Nuevo! Que la buena energía te acompañe todos los días.
  • Nuevo año, actitud positiva y muchas ganas de sonreír.
  • Feliz Año Nuevo: que todo fluya y lo bueno se multiplique.
  • Que este año llegue cargado de luz y vibras positivas.
  • Feliz Año Nuevo, con la mejor energía para cada comienzo.
  • Un nuevo año para atraer lo bueno y soltar lo que pesa.
  • Feliz Año Nuevo: que la alegría marque el ritmo de tus días.
  • Que este Año Nuevo te encuentre con paz y buena vibra.
  • Más sonrisas, menos preocupaciones. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Que la energía positiva te guíe durante todo el año.
  • Feliz Año Nuevo: empezamos con ganas y optimismo.
  • Un año nuevo, mil motivos para vibrar alto. ✨

Mensajes positivos para iniciar el año

  • Comenzamos el año con ilusión, gratitud y ganas de hacerlo mejor.
  • Un nuevo año es una nueva oportunidad para crecer y avanzar.
  • Hoy empieza una etapa llena de posibilidades.
  • Que este inicio de año nos encuentre con ánimo y esperanza.
  • Empezar el año con actitud positiva cambia todo.
  • Paso a paso, este año puede ser extraordinario.
  • Un nuevo comienzo siempre trae algo bueno.
  • Iniciamos el año confiando en lo que viene.
  • Que cada día del año sume algo positivo.
  • Hoy elegimos avanzar con calma y optimismo.
  • Un año nuevo para creer más en nosotros.
  • Que este inicio marque un año lleno de buenas decisiones.

Deseos clásicos de Feliz Año Nuevo

  • Feliz Año Nuevo, que no falten salud, paz y amor.
  • Que el Año Nuevo te traiga bienestar y felicidad.
  • Mis mejores deseos para ti en este nuevo año.
  • Feliz Año Nuevo, que todos tus sueños se cumplan.
  • Que este año venga lleno de buenas noticias.
  • Te deseo un Año Nuevo lleno de éxitos y alegrías.
  • Feliz Año Nuevo para ti y tu familia.
  • Que el nuevo año esté colmado de prosperidad.
  • Mis mejores deseos de salud y felicidad este Año Nuevo.
  • Feliz Año Nuevo, que cada día sea mejor que el anterior.
  • Que el Año Nuevo llegue con paz y esperanza.
  • Te deseo un feliz comienzo de año.

Frases de Año Nuevo para dedicar

  • Feliz Año Nuevo, con todo mi cariño para ti.
  • Te dedico este nuevo año con los mejores deseos.
  • Que este Año Nuevo te abrace con cosas buenas.
  • Feliz Año Nuevo, pensado especialmente para ti.
  • Un nuevo año para desearte lo mejor, de corazón.
  • Que el Año Nuevo llegue con motivos para sonreír.
  • Feliz Año Nuevo, que cada día te acerque a tus sueños.
  • Este nuevo año va dedicado a ti y a tu felicidad.
  • Que el Año Nuevo te regale calma y alegría.
  • Feliz Año Nuevo, con mis mejores intenciones.
  • Te deseo un año lleno de momentos que valgan la pena.
  • Un Año Nuevo para dedicarte esperanza y buenos comienzos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC