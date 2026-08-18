Congelar alimentos es una de las formas más prácticas de ahorrar tiempo en la cocina y prolongar la vida útil de muchos productos. Sopas, guisos, carnes y diversas frutas pueden conservarse durante más tiempo si se almacenan correctamente y se mantienen a la temperatura adecuada.

Sin embargo, el congelador no es una solución universal. Algunos alimentos sufren cambios importantes al descongelarse: pueden volverse aguados, granulados, blandos o perder la textura que los hace agradables al comer. En otros casos, el problema puede evitarse congelándolos de una manera diferente.

Para ayudarte a evitar errores, aquí tienes 15 alimentos que nunca debes congelar y algunos consejos útiles para mantenerlos frescos.

Lácteos, huevos y comidas cremosas que pueden cambiar de textura

Según la revista People, entre los alimentos que conviene pensar dos veces antes de congelar están la leche, la crema y las sopas o salsas elaboradas a base de crema. Al descongelarse, estos productos pueden separarse y adquirir una textura acuosa o granulada.

Lo mismo ocurre con el yogur, que puede conservar sus propiedades nutricionales, pero suele separarse después de pasar por el congelador. Por esta razón, su textura puede resultar menos agradable, aunque puede ser una buena alternativa si posteriormente se utilizará en batidos.

La leche, las salsas cremosas, las verduras de hoja, los huevos con cáscara y varios alimentos ricos en agua pueden cambiar considerablemente al descongelarse. (Foto referencial: Freepik)

Los quesos blandos, como el queso crema, la ricotta o el queso de cabra, también pueden separarse o volverse granulados, a diferencia de variedades más duras como el cheddar, el parmesano o el gouda.

Los huevos con cáscara tampoco deberían introducirse directamente en el congelador. El líquido de su interior se expande al congelarse y puede romper la cáscara. Si necesitas conservarlos de esta manera, es preferible batirlos primero y guardarlos en un recipiente hermético o dividirlos en pequeñas porciones.

Verduras y frutas que pierden su consistencia al congelarse

Las verduras de hoja verde, como la lechuga, las espinacas o la col rizada, contienen una gran cantidad de agua y pueden quedar blandas después de descongelarse. Esto hace que no sean una buena opción para preparar ensaladas frescas, aunque todavía pueden aprovecharse en sopas, batidos y otras recetas cocinadas.

Algo parecido sucede con las papas crudas, los pepinos y los tomates frescos. Las papas pueden adquirir una textura harinosa o blanda, mientras que los pepinos suelen terminar aguados. Los tomates también pierden firmeza, aunque pueden congelarse si después se utilizarán para preparar sopas o salsas.

Los aguacates enteros y las frutas con un alto contenido de agua, como la sandía y las naranjas, tampoco conservan bien su textura original.

El aguacate puede volverse marrón y blando, pero puede congelarse mejor si se corta en trozos y se añade jugo de limón o lima. Las frutas muy acuosas pueden aprovecharse posteriormente en batidos, especialmente si se procesan todavía congeladas.

Alimentos como los tomates, el yogur o las hierbas, pueden congelarse si posteriormente se utilizarán en preparaciones específicas. (Foto: @azerbaijan_stockers / Freepik)

Otros alimentos que es mejor conservar de otra manera

La pasta cocida puede quedar gomosa o demasiado blanda después de congelarse y recalentarla. Una alternativa es preparar la salsa por separado y cocinar la pasta fresca cuando llegue el momento de comer. Si no hay otra opción, es recomendable dejarla al dente antes de guardarla.

Los alimentos fritos también pierden uno de sus principales atractivos: la textura crujiente. Después de congelarse y recalentarse pueden quedar blandos o húmedos, por lo que, si se trata de sobras, suele ser preferible conservarlas en el refrigerador y calentarlas en el horno o en una freidora de aire.

Las ensaladas preparadas con mayonesa, como la ensalada de pollo o de huevo, pueden separarse durante la descongelación y adquirir una textura acuosa. Una mejor opción es congelar por separado los ingredientes principales ya cocidos y añadir la mayonesa justo antes de consumirlos.

Conocer qué alimentos resisten mejor el congelador puede ayudar a evitar desperdicios y conservar mejor su sabor y textura. (Foto referencial: Freepik)

Las hierbas frescas, como la albahaca, el cilantro y el perejil, también pueden perder sabor y textura, aunque pueden conservarse mejor picadas y congeladas en cubetas de hielo con aceite de oliva.

Por último, los granos de café tampoco son una buena opción para almacenar durante largos periodos en el congelador, ya que la humedad y los olores pueden afectar sus aceites naturales y alterar el sabor. Lo ideal es guardarlos en un recipiente hermético, en un lugar fresco y oscuro.

Como regla general para cualquier alimento apto para congelar, recuerda dejar un pequeño espacio libre en los recipientes, ya que los alimentos se expanden al congelarse.