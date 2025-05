¿Cómo condensar la intensa y amorosa conexión que tienes con tu mamá en pocas frases? Aunque es difícil, un poema del Día de la Madre es una forma concisa de expresarle a tu mamá lo que sientes por ella. Estos versos pueden ser cortos y conmovedores, quizá un punto de partida para personalizarlo, o simplemente una forma de expresar todas esas emociones complejas que no son fáciles de expresar con palabras. De esta manera, te comparto una lista de 15 poemas hermosos para dedicar el domingo 11 de mayo.

Ideales para complementar una tarjeta o descripción del Día de la Madre en redes sociales, estos poemas también pueden ser recitados directamente, ya sea presencialmente o por teléfono, para un momento conmovedor.

Comparte unas de estas frases por el día de la madre este domingo 11 de mayo.

15 poemas para dedicar a mamá en el Día de las Madres

A continuación, hemos seleccionado una compilación de los mejores poemas que puedes recitar, enviar o compartir a tu mamá, esposa, hermana, amiga, familiar o colega en el Día de la Madre.

Dulzura, de Gabriela Mistral

El amor materno, difícil de verbalizar, encuentra una elocuente expresión en este hermoso poema de Gabriela Mistral (Ternura, 1924). El hablante lírico revela la profunda unión materno filial, concebida incluso antes del nacimiento.

Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo,

deja revolverlo

sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío,

y en tus brazos locos

tenme suspendido.

Madrecita mía,

todito mi mundo,

déjame decirte

los cariños sumos.

Madre, de Vicente Huidobro

En una de sus últimas obras, el poeta chileno Vicente Huidobro plasma su sentir por la pérdida de su madre, figura con la que cultivó una relación muy cercana. El poema profundiza en la inseparable ligazón filial, recordando la génesis de su existencia en el seno materno.

Oh sangre mía

Qué has hecho

Cómo es posible que te fueras

Sin importarte las distancias

Sin pensar en el tiempo

Oh sangre mía

Es inútil tu ausencia

Puesto que estás en mis adentros

Puesto que eres la esencia de mi vida

Oh sangre mía

Una lágrima viene rodando

Me estás llorando

Porque yo soy el muerto que quedó en el camino

Oh dulce profundidad de mis arterias

Oh sangre mía

Tan inútil tu ausencia

Flor-paloma dónde estás ahora

Con la energía de tus alas

Y la ternura de tu alma

Amor filial, Amado Nervo

Amado Nervo, gran exponente del modernismo hispanoamericano, dedica este poema a sus padres. El hablante lírico vuelca en sus versos una sentida adoración hacia ellos, reconociéndolos como apoyo incondicional y fuente de sus enseñanzas sobre la bondad y la dicha.

Yo adoro a mi madre querida,

yo adoro a mi padre también;

ninguno me quiere en la vida

como ellos me saben querer.

Si duermo, ellos velan mi sueño;

si lloro, están tristes los dos;

si río, su rostro es risueño;

mi risa es para ellos el sol.

Me enseñan los dos con inmensa

ternura a ser bueno y feliz.

Mi padre por mi lucha y piensa,

mi madre ora siempre por mí.

“Los sonetos están llenos de amor”, de Christina Rossetti

Este poema es una hermosa ofrenda de amor filial, donde el autor corona a su madre con versos, reconociendo su corazón como un hogar de paz y su amor como una tradición sin problemas. En este día especial, resalta cómo el amor materno es una luz eterna que trasciende el tiempo y la muerte. Es un tributo a la madre como guía y primer amor, cuyo afecto incondicional perdura más allá de los años.

Los sonetos están llenos de amor, y este mi tomo

tiene muchos sonetos: así que aquí ahora habrá

un soneto más, un soneto de amor, de mí

para ella cuyo corazón es el hogar tranquilo de mi corazón,

para mi primer amor, mi madre, en cuya rodilla

aprendí la tradición del amor que no es problemática;

cuyo servicio es mi dignidad especial,

y ella es mi estrella de carga mientras voy y vengo.

Y así, porque me amas, y porque

yo te amo, Madre, he tejido una corona

de rimas con la que coronar tu honorable nombre:

en ti ni ochenta años pueden apagar la llama

del amor, cuyo bendito brillo trasciende las leyes

del tiempo y el cambio y la vida mortal y la muerte.

“Madre mía” —Rudyard Kipling

Este poema es un canto al amor incondicional de una madre, un lazo que persiste más allá de cualquier adversidad. Expresa cómo su amor seguiría presente incluso en los momentos más oscuros, simbolizando su apoyo eterno e inquebrantable. En este Día de la Madre, resuena como un hermoso tributo a ese afecto puro y sanador.

Si me colgaran en la colina más alta,

¡Madre mía, oh madre mía!

Sé qué amor me seguiría aún,

¡Madre mía, oh madre mía!

Si me ahogaran en lo más profundo del mar,

¡Madre mía, oh madre mía!

Sé qué lágrimas me derramarían,

¡Madre mía, oh madre mía!

Si me condenaran en cuerpo y alma,

sé qué oraciones me sanarían,

¡Madre mía, oh madre mía!

“Madre maravillosa” — Pat O’Reilly

Este poema celebra a la madre como una creación divina, dotada de una belleza eterna, un corazón de oro puro y una luz especial en sus ojos y rostro. En este Día de la Madre, resalta la maravilla que es tener a esa madre querida en nuestras vidas, un regalo de Dios. Es un tributo a su amor incondicional y su presencia invaluable.

Dios hizo una madre maravillosa,

una madre que nunca envejece;

Él hizo su sonrisa de la luz del sol,

y moldeó su corazón de oro puro;

en sus ojos puso estrellas brillantes,

en sus mejillas hermosas rosas ves;

Dios hizo una madre maravillosa,

y me dio esa querida madre.

“Todo Mamá” — Joanna Fuchs

Este poema es un hermoso reconocimiento al amor incondicional y la multifacética labor de una madre. Describe con ternura cómo una mamá encuentra la fuerza para ser tantas cosas a la vez: maestra, enfermera, amiga, todo impulsado por un amor inagotable. En este día especial, resalta la gratitud profunda por ese amor que siempre está presente.

¿Cómo encontraste la energía, Mamá,

para hacer todo lo que hacías,

para ser maestra, enfermera y consejera

para mí, cuando era niña?

¿Cómo lo hiciste todo, Mamá,

para ser chofer, cocinera y amiga?

Sin embargo, encontrar tiempo para ser compañera de juegos,

simplemente no lo puedo comprender.

Ahora veo que fue el amor, Mamá,

lo que te hizo venir cada vez que te llamaba,

tu amor inagotable, Mamá,

y te agradezco todo.

“Mi corazón”— Sharlynn N. Manning

Este poema irradia un profundo amor y gratitud hacia una madre que es vista como un pilar de fortaleza, guía y fuente de felicidad incondicional. En este Día de la Madre, resuena como un hermoso tributo a esa mujer especial que nos moldea y nos da esperanza. Es un reconocimiento sincero de su influencia imborrable en nuestra vida.

Ella siempre ha estado ahí para mí.

Tan solo hablar con ella me hace feliz.

Me cuenta los momentos difíciles que ha pasado

con la esperanza de que yo no los pase también.

Es una mujer independiente, de estatura y gracia.

Tiene hermosos ojos y un rostro encantador,

una fuerza audaz desde lo más profundo.

En ella sé que puedo confiar.

Es mi ángel de la guarda, que siempre será

una parte muy especial de mí.

Se enorgullece de cuidar a los suyos.

Nos da esperanza y cosas en las que creer.

Si no la hubiera tenido ahí para mí,

no sería ni la mitad de la mujer que llegué a ser.

“¿Qué significa ‘Madre’?” —Karl Fuchs

Este poema celebra el amor incondicional de una madre, un sentimiento profundo que guía y enriquece la vida. En este día especial, resalta cómo ese amor nos endereza y a la vez nos da la libertad para ser quienes somos. Es un reconocimiento hermoso a la figura materna que nos marca para siempre.

“Madre” es una palabra tan simple,

pero para mí tiene un significado que rara vez se escucha.

Por todo lo que soy hoy,

el amor de mi madre me mostró el camino.

Amaré a mi madre toda mi vida,

por enriquecer mi vida de tantas maneras.

Ella me enderezó y luego me liberó,

y eso es lo que la palabra “madre” significa para mí.

“El amor de una madre” —Helen Steiner Rice

Este poema celebra el amor incondicional de una madre, un sentimiento profundo y eterno que lo soporta todo. Describe su devoción, sacrificio y perdón inagotable, resaltando su fortaleza y constancia. En este Día de la Madre, el poema resuena como un tributo hermoso a ese lazo único y poderoso.

El amor de una madre es algo

que nadie puede explicar.

Está hecho de profunda devoción,

de sacrificio y de dolor.

Es infinito, desinteresado

y duradero pase lo que pase,

porque nada puede destruirlo

ni quitarle ese amor.

Es paciente y perdona

cuando todos los demás lo abandonan,

y nunca falla ni flaquea.

“Una nota de agradecimiento” —Lang Leav

Este poema es un susurro de amor incondicional, la voz de una madre que, con su sabiduría silenciosa, disipa los miedos y las inseguridades de su hijo. En este Día de la Madre, resuena como un eco de protección y guía, recordándonos la fortaleza y la paz que emanan de su presencia. Son palabras que sanan y tranquilizan, un regalo invaluable para el alma.

Me has dicho

Todas las cosas

que necesito oír

Antes de saber que

necesitaba oírlas

Para no tener miedo

De todas las cosas

que solía temer,

Antes de saber que

no debía temerlas.

“Cuando Dios pensó en Madre” —Henry Ward Beecher

Este breve poema exalta la figura de la madre como una creación divina, concebida con una riqueza, profundidad y belleza que reflejan el alma y el poder. En este Día de la Madre, resuena como un reconocimiento de su naturaleza casi sagrada y la profunda impresión que deja en el mundo.

Cuando Dios pensó en la madre,

debe haber reído de satisfacción

y la concibió rápidamente: tan rica, tan profunda, tan divina,

tan llena de alma, poder y belleza

fue la concepción.

“Si lo hubiera sabido de niño” — Renée Duvall

Este poema es una sentida reflexión sobre el reconocimiento tardío del amor y la dedicación de una madre. En este Día de la Madre, resuena con la gratitud por su cariño incondicional, su generosidad constante y el profundo amor que, aunque a veces no se exprese fácilmente, siempre está presente. Es un hermoso recordatorio de valorar a nuestras madres hoy y siempre.

Si de niño(a) hubiera sabido lo que sé ahora, mamá, probablemente no te habría puesto las cosas tan difíciles. Habría entendido que velabas por mi bienestar, aunque en ese momento no lo pareciera. Habría sabido lo difícil que es dejar ir, dar un paso atrás y dejar que alguien a quien amas aprenda de sus errores.

Me habría dado cuenta de lo afortunada que fui de tener una madre que siempre estuvo ahí para mí, incluso después de una discusión, incluso después de haber dicho cosas que no debía. Aunque es demasiado tarde para muchas cosas, no es demasiado tarde para decirte que aprecio lo cariñosa que eres, lo generosa que siempre has sido y que, aunque no siempre se me dé bien demostrarlo, te quiero mucho.

“Un día de la madre” — Carol Matthews

Este poema celebra el amor incondicional y eterno de una madre, un vínculo fuerte desde el inicio que nunca se debilita. Destaca su entrega infinita, su constante labor sin descanso y su presencia reconfortante en los momentos difíciles. En este día especial, nos recuerda que el mejor regalo es brindarle paz, amabilidad y gratitud.

Una madre ama desde el principio.

Sostiene a su bebé cerca de su corazón.

El vínculo que crece nunca flaqueará.

Su amor es tan fuerte que nunca se alterará.

Una madre da amor infinito.

Nunca siente que ha dado suficiente.

Por ti, siempre dará lo mejor de sí.

Trabaja constantemente, no hay tiempo para descansar.

Una madre está ahí cuando las cosas van mal.

Un abrazo y un beso para ayudarnos.

Siempre está ahí cuando la necesitamos cerca.

Nos seca suavemente los ojos cuando derramamos una lágrima.

Así que, en este día, colma a tu madre de amor.

Los regalos y los obsequios son bonitos, pero eso no es suficiente.

Regálale a tu madre un día para que tenga un poco de paz mental.

Sé amable, sé buena, sé servicial, sé bondadosa.

“Apegado a mí” - Gabriela Mistral

Este poema de Gabriela Mistral captura la esencia del amor maternal en su forma más pura y primordial. Describe el anhelo profundo de una madre por mantener a su hijo cerca, un lazo inquebrantable de protección y afecto. En este Día de la Madre, resuena como un hermoso recordatorio del abrazo eterno y el deseo incondicional de tener a nuestros hijos siempre a nuestro lado.

Velloncito de mi carne

que en mi entraña yo tejí,

velloncito friolento,

¡duérmete apegado a mí!

La perdiz duerme en el trébol

escuchándote latir:

no te turben mis alientos,

¡duérmete apegado a mí!

Hierbecita temblorosa

asombrada de vivir

no te sueltes de mi pecho

¡duérmete apegado a mí!

Yo que todo lo he perdido

ahora tiemblo hasta al dormir.

No resbales de mi brazo:

¡duérmete apegado a mí!