En este cierre de año, las empresas miran hacia atrás con orgullo y hacia adelante con ilusión. El 2025 deja aprendizajes, proyectos cumplidos y desafíos superados en equipo, y el 2026 se presenta como una nueva etapa de crecimiento, innovación y trabajo con propósito. Que el nuevo año encuentre a cada organización más fuerte como comunidad, más humana en sus decisiones y más coherente entre lo que dice y lo que hace. Porque una empresa crece de verdad cuando crecen también las personas que la hacen posible.

Para las y los trabajadores, el Año Nuevo es una oportunidad para reconectar con lo que los mueve. Que el 2026 llegue con metas claras, retos interesantes y menos estrés innecesario; con equipos que sumen, líderes que inspiren y espacios de trabajo donde se valore tanto el resultado como el bienestar. Que cada lunes se sienta como una nueva oportunidad, que los desafíos se conviertan en escalones hacia la siguiente gran meta y que cada logro, por pequeño que parezca, sea motivo de orgullo. Que este nuevo año traiga más calma, claridad y confianza en uno mismo, sin perder la pasión por lo que se hace.

Las empresas también aprovechan este momento para agradecer a sus clientes, aliados y socios por la confianza compartida. En cada proyecto, en cada reunión y en cada acuerdo, hay una historia construida de forma conjunta. Que el 2026 traiga nuevos proyectos, resultados positivos y relaciones aún más cercanas y transparentes. El deseo es seguir generando valor real: soluciones que funcionen, servicios que acompañen y experiencias que hagan sentir que cada elección ha valido la pena.

En medio de balances, informes y planificaciones, el Año Nuevo recuerda algo esencial: detrás de cada meta cumplida hay personas que ponen su talento, su tiempo y su energía al servicio de un propósito común. Que el 2026 sea un año de crecimiento sostenible, donde la productividad no esté peleada con el descanso, ni el éxito con la calidad de vida. Que cada profesional pueda decir, al final de cada jornada, que hizo lo mejor que pudo y que se nota. Y que, al levantar la copa, empresas, trabajadores y clientes brinden por lo mismo: un nuevo año con más logros, más humanidad y más razones para seguir avanzando juntos.

A continuación, te compartimos 150 frases para que puedes recibir el Año Nuevo 2026 de la forma más positiva posible con tus compañeros de trabajo.

Frases de Año Nuevo para trabajadores

Gracias por dejar lo mejor de ti en cada proyecto; que este Año Nuevo multiplique tus logros laborales y personales.​

Que el 2026 te encuentre cumpliendo metas, celebrando avances y disfrutando cada pequeño logro en el trabajo.​

Tu talento fue clave este año; que el próximo te traiga nuevos retos y muchas victorias profesionales.​

Nuevo año, mismas ganas de verte brillar en lo que haces cada día.​

Que cada lunes del 2026 se sienta como una nueva oportunidad y no como una carga más.​

Gracias por tu compromiso diario; que este Año Nuevo te recompense con aprendizaje, crecimiento y buenas noticias.​

Que los desafíos del 2026 se conviertan en escalones hacia tu siguiente gran meta.​

Cierra el año con satisfacción y abre el próximo con ilusión: el mejor proyecto sigues siendo tú.​

El reloj marca un nuevo año, tú marcas la diferencia en cada tarea.​

Que tu trabajo deje de ser solo trabajo y se convierta en fuente de orgullo, inspiración y propósito este nuevo año.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de luz, esperanza y buenos resultados para usted y su familia.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Gracias por demostrar que la verdadera productividad nace de la actitud, no de las horas.​

Que el 2026 venga cargado de proyectos retadores y compañeros que sumen a tu camino.​

En este Año Nuevo, que tu mayor aumento sea en tranquilidad, seguridad y confianza en ti mismo.​

Que el nuevo año te dé la valentía de pedir lo que mereces y la serenidad de disfrutar lo que ya lograste.​

El éxito no se mide solo en números, sino en la paz con la que cierras cada día; que sobre de ambas este 2026.​

Que nunca te falte motivación para empezar ni fuerza para terminar lo que te propones.​

Gracias por darle sentido a los objetivos con tu esfuerzo y tu profesionalismo.​

Que cada meta cumplida este año sea el piso, no el techo, de lo que lograrás en el próximo.​

Este año trabajaste duro; el próximo, que trabajes igual, pero con más calma, claridad y sonrisas.​

Que el 2026 convierta tus ideas en proyectos, tus proyectos en resultados y tus resultados en orgullo.​

Tu actitud marca el ambiente del equipo; gracias por sumar siempre desde la responsabilidad y el buen humor.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Su preferencia es el motor de nuestro trabajo; ¡Feliz Año Nuevo y que sigamos caminando juntos!​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Que en este nuevo año tus días estén llenos de retos interesantes y cero reuniones innecesarias.​

Que el 2026 te dé la confianza para decir “sí” a lo que te impulsa y “no” a lo que te desgasta.​

Este Año Nuevo, que tu talento encuentre siempre el lugar correcto para desplegarse.​

Que lleguen proyectos que te reten, pero nunca que te rompan.​

Gracias por responder con soluciones cuando el año solo parecía traer problemas.​

Que el nuevo año te recuerde que descansar también es una meta laboral.​

Que el 2026 te encuentre con menos estrés, más orden y la misma pasión por lo que haces.​

El mejor propósito profesional: seguir creciendo sin perder la esencia; que este año lo cumplas en grande.​

Que el Año Nuevo convierta tus “algún día” en “hoy lo empiezo”.​

Frases de Año Nuevo para empresas

Que este Año Nuevo sea el inicio de otra etapa de innovación, crecimiento y éxitos compartidos para nuestra empresa.​

Que el 2026 nos encuentre más fuertes como organización y más cercanos como equipo.​

Nuevo año, nuevos retos, misma visión: crecer juntos, con integridad y excelencia.​

Que cada objetivo empresarial se construya respetando a las personas que lo hacen posible.​

En este Año Nuevo renovamos nuestro compromiso con la calidad, el servicio y la confianza que nos brindas.​

Que el 2026 traiga decisiones valientes, proyectos sólidos y alianzas duraderas para la empresa.​

Nuestra mejor estrategia sigue siendo la misma: personas comprometidas trabajando por un propósito común.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- La fuerza de nuestros sueños eres tú, nuestro cliente; gracias por acompañarnos un año más.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Que el nuevo año nos dé la claridad para elegir lo importante por encima de lo urgente.​

Cerramos el año orgullosos de lo conseguido y abrimos el próximo emocionados por lo que construiremos.​

Que cada cambio del 2026 nos acerque a ser la empresa que soñamos ser.​

En este Año Nuevo, apostamos por una cultura que celebre los logros y aprenda de los errores.​

Que el 2026 nos encuentre liderando con el ejemplo, no solo con palabras.​

Una empresa crece cuando crece su gente; este nuevo año, ese sigue siendo el objetivo.​

Que el Año Nuevo nos traiga resultados, pero también relaciones de trabajo más humanas y respetuosas.​

Entramos a un nuevo año con la misma misión: generar valor real para clientes, colaboradores y sociedad.​

Que el 2026 nos sorprenda con oportunidades que hoy apenas imaginamos.​

En cada cierre de año confirmamos lo mismo: el mayor activo de la empresa son las personas.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Brindamos por otro año de colaboración, confianza y grandes resultados a su lado.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Que cada desafío del próximo año se convierta en un caso de éxito para contar.​

Este Año Nuevo reafirmamos nuestro compromiso con la ética, la transparencia y el servicio responsable.​

Que el 2026 sea un año de crecimiento sostenible, no solo de cifras, sino también de impacto positivo.​

Frases de Año Nuevo para clientes

Gracias por confiar en nosotros este año; que el 2026 llegue con salud, prosperidad y nuevos proyectos compartidos.​

Su preferencia es el motor de nuestro trabajo; ¡Feliz Año Nuevo y que sigamos caminando juntos!​

Que el nuevo año esté lleno de oportunidades para seguir acompañando sus ideas y haciendo realidad sus metas.​

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de luz, esperanza y buenos resultados para usted y su familia.​

Brindamos por otro año de colaboración, confianza y grandes resultados a su lado.​

Gracias por permitirnos ser parte de sus logros; que este Año Nuevo traiga aún más éxitos compartidos.​

Que el 2026 nos encuentre unidos, creando soluciones y creciendo juntos.​

La fuerza de nuestros sueños eres tú, nuestro cliente; gracias por acompañarnos un año más.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 nos encuentre unidos, creando soluciones y creciendo juntos.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Que el nuevo año llegue con proyectos que ilusionen y personas que sumen a su camino.​

Entre tantas cosas que cambian, su confianza sigue siendo nuestra constante; ¡Feliz Año Nuevo!​

Agradecemos su lealtad, colaboración y cooperación; que el próximo año esté lleno de alegría y prosperidad.​

Estimado cliente, ha sido un privilegio acompañarle este año; que el siguiente sea aún más especial.​

Que cada decisión que tome en este nuevo año lo acerque a los resultados que sueña.​

Gracias por elegirnos hoy y darnos razones para seguir mejorando mañana.​

Que el 2026 llegue con nuevas metas, nuevas alianzas y los mismos buenos resultados para usted.​

Nuestro deseo de Año Nuevo es seguir mereciendo su confianza cada día.​

Que la prosperidad y la tranquilidad acompañen cada uno de sus proyectos este nuevo año.​

Gracias por ser parte de nuestra historia; esperamos seguir siendo parte de la suya en el 2026.​

Que el nuevo año venga cargado de oportunidades que podamos construir juntos.​

¡Feliz Año Nuevo! Brindamos por un 2026 lleno de avances, innovación y buenos negocios compartidos.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Gracias por permitirnos ser parte de sus logros; que este Año Nuevo traiga aún más éxitos compartidos.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Frases graciosas y creativas de Año Nuevo

Que este Año Nuevo tu bandeja de entrada tenga más “gracias” que correos urgentes.​

Propósito 2026: menos reuniones que pudieron ser un correo y más victorias que merezcan un brindis.​

Ojalá este año el café sea fuerte, los lunes suaves y los jefes comprensivos.​

Que tu mayor problema laboral en 2026 sea decidir dónde ir al almuerzo de celebración.​

Nuevo año, mismos compañeros, pero ojalá con mejor wifi y más días libres.​

Que en el 2026 tus ideas brillen tanto que ni el Excel pueda opacarlas.​

Si el trabajo en equipo es la clave, este año que no falten cerraduras por abrir.​

Que el Año Nuevo traiga más “bien hecho” y menos “lo necesitaba para ayer”.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Gracias por confiar en nosotros este año; que el 2026 llegue con salud, prosperidad y nuevos proyectos compartidos.​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Ojalá este año el estrés tenga la decencia de cogerse vacaciones.​

Que el 2026 te sorprenda con ascensos, aumentos y, de paso, algún día sin reuniones.​

Nuevo año, mismo talento, pero que venga con mejor salario.​

Que tu jefe solo te llame para decirte “¡Feliz Año y gracias por tanto!”.​

Ánimo: si sobreviviste a este año, el siguiente ya viene con manual incluido.​

Que tus errores del 2025 sean anécdotas y tus aciertos del 2026, legendarios.​

Que este Año Nuevo el reloj de entrada se retrase y el de salida se adelante… al menos un poco.​

Que el 2026 te encuentre con menos ojeras y más risas en la oficina.​

“Los lunes ofrecen un nuevo comienzo 52 veces al año”; que este Año Nuevo los aproveches… o al menos los sobrevivas.​

Si el año nuevo fuera un proyecto, tu misión es firmarlo en verde, no en rojo.​

Que el 2026 te dé tantas buenas noticias que hasta Recursos Humanos se sorprenda.​

Brindemos por un año con más logros, menos errores y muy pocas videollamadas congeladas.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el nuevo año esté lleno de oportunidades para seguir acompañando sus ideas y haciendo realidad sus metas.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Frases inspiradoras y célebres adaptadas al trabajo

“Si todos avanzamos juntos, el éxito llegará solo”; que este Año Nuevo nos encuentre remando en la misma dirección.​

“Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo”; que nuestro equipo lo demuestre este 2026.​

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”; que este Año Nuevo nunca te falte constancia.​

“Los lunes ofrecen un nuevo comienzo 52 veces al año”; que el 2026 sea tu gran ensayo general de nuevos comienzos.​

“La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”; que este Año Nuevo te acerque a proyectos que realmente te inspiren.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este año te enseñe que eres capaz de mucho más de lo que imaginas.” FOTO DE CANVA.COM

“Seamos los líderes que hubiéramos deseado tener”; que el 2026 te encuentre liderando con empatía y ejemplo.​

Que en este Año Nuevo recuerdes que “el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”.​

“La disciplina es el puente entre metas y logros”; que este 2026 cruces muchos puentes hacia tus objetivos.​

“El éxito no es la clave de la felicidad; la felicidad es la clave del éxito”; que el nuevo año te acerque a ambas.​

“Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido”; que este Año Nuevo sea tu mejor punto de partida.​

Que el 2026 te anime a pensar en grande, como quienes cambiaron el mundo empezando desde una oficina pequeña.​

“La oportunidad se suele disfrazar de trabajo duro”; que este Año Nuevo tengas el valor de reconocerla y aprovecharla.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Todo gran logro comienza con la decisión de intentarlo. Que el 2026 sea tu año para intentarlo todo.” FOTO DE CANVA.COM

“El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados”; que el 2026 nos multiplique éxitos.​

“El futuro depende de lo que hagas hoy”; que cada día del nuevo año sume a tu mejor versión profesional.​

Que este Año Nuevo recuerdes que “ningún mar en calma hizo experto a un marinero”, pero también que todo marinero merece un puerto para descansar.​

Frases cortas, bonitas y sectoriales

Salud, trabajo con propósito y buenas personas a tu alrededor: eso es lo que deseo para ti este Año Nuevo.​

Que el 2026 sea un año de éxito sostenible para tu negocio y de paz para tu equipo.​

Por un nuevo año de servicio con calidad y clientes satisfechos.​

Que tus ventas suban, tu estrés baje y tu motivación se mantenga estable.​

Que el 2026 convierta tu emprendimiento en la historia de éxito que estás escribiendo.​

A todo el equipo de salud: gracias por cuidar de todos; que este Año Nuevo cuide de ustedes.​

A quienes trabajan en educación: que el 2026 traiga aulas llenas de curiosidad y reconocimiento a su labor.​

A los que atienden al público: gracias por ponerle rostro humano a cada servicio; feliz y merecido Año Nuevo.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que la confianza sea tu guía y la constancia tu mejor aliada en este nuevo ciclo.” FOTO DE CANVA.COM

Para el sector tecnológico: que el 2026 llegue con menos bugs y más soluciones brillantes.​

Para quienes están en logística: gracias por hacer que todo llegue a tiempo, incluso nuestras metas de fin de año.​

Para el equipo comercial: que cada “no” de este año se convierta en un “sí” rotundo el próximo.​

Para el área de finanzas: que los números sigan cuadrando y las preocupaciones se vayan restando.​

Para recursos humanos: que el 2026 traiga menos trámites y más historias de crecimiento.​

Para marketing: que este Año Nuevo sea tu mejor campaña de creatividad y resultados.​

Para atención al cliente: gracias por convertir problemas en soluciones; que el 2026 te devuelva esa paciencia multiplicada.​

Que este Año Nuevo tu trabajo te acerque, no te aleje, de las personas que más quieres.​

Que el 2026 sea el año en que logres ese equilibrio entre vida y trabajo que tanto mereces.​

Más proyectos que sumen, menos tareas que agoten: ese es el deseo para tu próximo año laboral.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nuevo año, nuevas metas. ¡Vamos!” FOTO DE CANVA.COM

Que este nuevo año te dé motivos para celebrar cada viernes lo bien trabajado.​

Que nunca te falten ganas de aprender algo nuevo en tu profesión este año.​

Que los cambios del 2026 te encuentren preparado, pero también ilusionado.​

Que tu lugar de trabajo sea también un espacio de crecimiento y respeto este Año Nuevo.​

Que cada jornada sea una oportunidad para acercarte a la carrera profesional que sueñas.​

Este Año Nuevo, que tu trabajo te permita vivir mejor, no solo trabajar más.​

Que el 2026 traiga jefes que inspiren, compañeros que apoyen y clientes que confíen.​

Que nunca falten motivos para agradecer al terminar cada jornada laboral de este nuevo año.​

Que el próximo año tus metas laborales estén alineadas con lo que te hace feliz.​

Que tu oficina, virtual o presencial, sea un lugar donde te guste estar este Año Nuevo.​

Que el 2026 sea el año en el que digas: “Valió la pena el esfuerzo”.​

Que cada correo enviado y cada llamada atendida este año tengan como sello tu profesionalismo.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La magia de los nuevos comienzos es realmente la más poderosa de todas”. — Josiyah Martin. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Que el nuevo año te dé la seguridad para proponer ideas y la libertad para equivocarte y aprender.​

Que tus propósitos profesionales del 2026 sean grandes, pero también alcanzables paso a paso.​

Que este Año Nuevo te sorprenda con proyectos que te entusiasmen desde el primer día.​

Que el 2026 te traiga compañeros que se conviertan en amigos y retos que se conviertan en logros.​

Que tu calendario laboral tenga más días de satisfacción que de presión.​

Que este año nuevo traiga la oportunidad que estabas esperando para dar tu siguiente salto profesional.​

Que el 2026 te encuentre celebrando ascensos, objetivos cumplidos y límites superados.​

Que cada cierre de mes sea motivo de orgullo por el trabajo bien hecho.​

Que las reuniones del nuevo año sean más productivas y mucho más cortas.​

Que este Año Nuevo renueve tu energía, tu creatividad y tus ganas de seguir creciendo.​

Que el 2026 te recuerde que mereces reconocimiento por lo que haces cada día.​

Que tu mayor logro del próximo año sea sentirte en paz con lo que haces y con quién lo haces.​

Que el nuevo año venga con menos prisas y más claridad para priorizar lo importante.​

Que el 2026 te permita mirar atrás y decir: “Hice lo mejor que pude, y se nota”.​

Que este Año Nuevo seas tan constante con tus sueños como con tu horario de trabajo.