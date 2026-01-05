El martes 6 de enero de 2026 está marcado en el calendario como una de las fechas más esperadas por niños, jóvenes y familias en muchos países: el Día de los Reyes Magos, también conocido como Epifanía, una tradición que conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al Niño Jesús para ofrecerle oro, incienso y mirra tras seguir la estrella de Belén. Esta fiesta cierra oficialmente la temporada navideña y se vive con alegría, regalos y encuentros familiares que celebran la ilusión y la fe en muchas culturas del mundo.

Más allá de su significado religioso, el Día de Reyes es una oportunidad perfecta para compartir cariño a través de imágenes y mensajes llenos de color y buenos deseos. Hoy en día, aplicaciones como WhatsApp son el canal ideal para enviar saludos personalizados, dibujos, postales y tarjetas digitales que alegran el día de niños y adultos por igual, reforzando ese espíritu mágico que trae consigo esta celebración tradicional.

Si quieres sorprender a tus seres queridos con detalles visuales que se puedan guardar, reenviar o publicar, una buena colección de imágenes listas para enviar puede hacer que este 6 de enero sea aún más especial. A continuación, las mejores 20 imágenes de Feliz Día de los Reyes Magos 2026 para usar en WhatsApp.

20 imágenes de ¡Feliz Día de Reyes Magos 2026! para enviar por WhatsApp

Las mejores imágenes para dedicar en el Día de Reyes Magos 2026 (Foto: Pixabay) / Andry Djumantara

