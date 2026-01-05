El martes 6 de enero de 2026 está marcado en el calendario como una de las fechas más esperadas por niños, jóvenes y familias en muchos países: el Día de los Reyes Magos, también conocido como Epifanía, una tradición que conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al Niño Jesús para ofrecerle oro, incienso y mirra tras seguir la estrella de Belén. Esta fiesta cierra oficialmente la temporada navideña y se vive con alegría, regalos y encuentros familiares que celebran la ilusión y la fe en muchas culturas del mundo.
Más allá de su significado religioso, el Día de Reyes es una oportunidad perfecta para compartir cariño a través de imágenes y mensajes llenos de color y buenos deseos. Hoy en día, aplicaciones como WhatsApp son el canal ideal para enviar saludos personalizados, dibujos, postales y tarjetas digitales que alegran el día de niños y adultos por igual, reforzando ese espíritu mágico que trae consigo esta celebración tradicional.
Si quieres sorprender a tus seres queridos con detalles visuales que se puedan guardar, reenviar o publicar, una buena colección de imágenes listas para enviar puede hacer que este 6 de enero sea aún más especial. A continuación, las mejores 20 imágenes de Feliz Día de los Reyes Magos 2026 para usar en WhatsApp.