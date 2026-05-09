Una imagen vale más que mil palabras reza un viejo refrán, ¿pero cuánto valdrá un sticker de WhatsApp? Si quieres descubrir la respuesta y, al mismo tiempo, homenajear a tu mamá en este Día de la Madre 2026, te compartimos una curada selección de stickers gratis pensados especialmente para compartir por el servicio de mensajería instantánea de Meta. Esta lista recopila paquetes temáticos con frases de cariño, diseños tiernos y mensajes festivos que puedes descargar sin costo para sorprender a tu progenitora en sus chats y estados durante esta fecha especial.

La forma más rápida de conseguir packs gratuitos de stickers del Día de la Madre para WhatsApp es usar el propio buscador de la aplicación o el de la tienda de Google Play. Basta con ingresar palabras clave como “Feliz Día de la Madre” o “Happy Mother’s Day” en la sección de stickers de la app o en la tienda de aplicaciones para encontrar múltiples paquetes dedicados a festejar el segundo domingo de mayo, listos para instalar en unos cuantos toques.

Otra alternativa es visitar sitios de diseño como Flaticon, Freepik (ahora llamada Magnific) y Vecteezy que ofrecen colecciones de stickers e ilustraciones gratuitas con motivos de mamá, corazones y mensajes de agradecimiento, que se pueden descargar en distintos formatos y luego convertir en paquetes de stickers para WhatsApp mediante aplicaciones de creación de stickers disponibles en las tiendas móviles.

Y por último, pero no menos importante, están las plataformas enfocadas exclusivamente en stickers, como GetStickerPack, Sticker.ly y WhatSticker, que ya alojan numerosos packs dedicados al Día de la Madre, algunos de ellos etiquetados con referencias a 2026. Aunque no siempre aparecen con el año en curso, estos catálogos reúnen decenas de diseños listos para importar directamente a WhatsApp, lo que permite a los usuarios elegir las pegatinas que mejor se adapten a su estilo y crear su propia selección para celebrar a mamá en su día.

Descarga y envía una de estas 30 imágenes para desar un Feliz Día de las Madres 2026 en México, este domingo 10 de mayo, por cualquier red social. (Foto: Pinterest) / Piero Hatto

Stickers gratis por el Día de la Madre 2026

Aquí te mostraremos cuatro útiles opciones que te permitirán compartir stickers alusivos al Día de la Madre en tus conversaciones personales o grupales de WhatsApp.

Día de la madre por geysioystickers

Este es uno de los packs de sticker más hilarantes que tiene wa.sticker.fan. Por lo que si te lo quieres descargar y compartirlos con las mamás de tu lista de contactos en WhatsApp, ingresa a Día de la madre.

Feliz dia de las madres por spiki_wiki

Si quieres desear un Feliz Día de la Madre 2026 a tus contactos, este pack de stickers de WhatsApp es el ideal para ti. Con varias pegatinas relacionadas con esta fecha, Feliz dia de las madres en wa.sticker.fan es considerada como una de las más populares.

Día de las madres por Feliz día mamá

Celebra el Día de la Madre 2025 y felicita a ese ser de luz por su llegada de forma original a través de WhatsApp con stickers muy divertidos y elegantes. Si lo quieres obtener, ingresa a Día de las madres en wa.sticker.fan.

Día de las Madres 1 por Ginette R.

¿Quieres compartir la emoción del Día de la Madre a través de WhatsApp? La colección de pegatinas Día de las Madres 1 de wa.sticker.fan no te decepcionará y te permitirá alegrarle el día tanto a tu mamá como a las otras que conozcas con una variedad de características encantadoras que harán que les robes más de una sonrisa.

Descarga y envía una de estas 30 imágenes para desar un Feliz Día de las Madres 2026 en México, este domingo 10 de mayo, por cualquier red social. (Foto: Pinterest) / Piero Hatto

Cómo enviar stickers de WhatsApp por el Día de la Madre 2026

¿Qué mejor manera de demostrarle tu amor a mamá que con un mensaje especial y un sticker divertido en WhatsApp? Sigue estos sencillos pasos para descargar y enviar stickers del Día de la Madre 2026:

Abre WhatsApp y dirígete al chat individual o de grupo donde deseas enviar el sticker. Pulsa el ícono de la carita feliz (smiley) en el cuadro de chat. Luego, ve al ícono del sticker ubicado junto al símbolo del GIF. Haz clic en el signo “+” dentro del panel de stickers y dirígete a la sección para añadir más stickers. Desplázate hacia abajo y haz clic en la opción “Obtener más stickers”. Esto te llevará directamente a la Google Play Store. En la barra de búsqueda, escribe “Feliz Día de la Madre” y explora los diferentes packs disponibles. También puedes intentar escribiendo “Happy Mother’s Day” para ampliar tus opciones. Selecciona el pack de stickers que más te guste y añádelo a WhatsApp. Una vez descargado, podrás encontrar el pack de stickers en la pestaña “Mis stickers” de WhatsApp. Selecciona el sticker perfecto para expresarle tu amor a mamá y envíalo.