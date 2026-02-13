En esta nota encontrarás 20 tarjetas creativas por el Día del Amor y la Amistad 2026 para compartir el 14 de febrero con mensajes románticos y saludos bonitos. (Foto: Composición Mag)
En esta nota encontrarás 20 tarjetas creativas por el Día del Amor y la Amistad 2026 para compartir el 14 de febrero con mensajes románticos y saludos bonitos. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

El , también llamado Día de San Valentín, es una ocasión ideal para expresar sentimientos, fortalecer vínculos y sorprender a quienes ocupan un lugar especial en nuestra vida. Cada 14 de febrero, millones de personas buscan formas originales de decir “te quiero”, “gracias” o “me importas”, y las tarjetas siguen siendo una de las alternativas más significativas para hacerlo. Dicho ello, en esta nota encontrarás 20 tarjetas creativas por el Día del Amor y la Amistad 2026, pensadas para compartir mensajes románticos y saludos bonitos en una fecha tan especial.

Cabe mencionar que las tarjetas han sido diseñadas para adaptarse a distintos tipos de relaciones y estilos, desde detalles llenos de ternura para parejas hasta mensajes afectuosos para amigos, familiares o personas cercanas. La selección combina creatividad, calidez y frases cuidadosamente elaboradas, con opciones que pueden compartirse de manera digital o acompañar un regalo físico, aportando un toque personal y emotivo a cualquier celebración del 14 de febrero.

Aquí están las 20 tarjetas creativas por el Día del Amor y la Amistad 2026

En este punto de la nota te presento 20 tarjetas creativas, ideales para inspirarte y ayudarte a transmitir tus sentimientos de una forma especial en el Día del Amor y la Amistad 2026, ya sea con palabras románticas, mensajes sinceros o saludos que alegren el corazón de quien los reciba.

El amor y la amistad se parecen a ti: aparecen sin aviso y se quedan para siempre en el corazón. (Foto: Composición Mag)
El amor y la amistad se parecen a ti: aparecen sin aviso y se quedan para siempre en el corazón. (Foto: Composición Mag)
Si pudiera envolver mis sentimientos, llevarían tu nombre y llegarían justo hoy, 14 de febrero. (Foto: Composición Mag)
Si pudiera envolver mis sentimientos, llevarían tu nombre y llegarían justo hoy, 14 de febrero. (Foto: Composición Mag)
Este 14 de febrero celebro que existas, porque, desde que llegaste, mi mundo aprendió a sonreír distinto. (Foto: Composición Mag)
Este 14 de febrero celebro que existas, porque, desde que llegaste, mi mundo aprendió a sonreír distinto. (Foto: Composición Mag)
Que este Día del Amor y la Amistad nos recuerde que los mejores vínculos se construyen con tiempo, risas y verdad. (Foto: Composición Mag)
Que este Día del Amor y la Amistad nos recuerde que los mejores vínculos se construyen con tiempo, risas y verdad. (Foto: Composición Mag)
Gracias por ser refugio en los días difíciles y celebración en los días felices. Hoy y siempre. (Foto: Composición Mag)
Gracias por ser refugio en los días difíciles y celebración en los días felices. Hoy y siempre. (Foto: Composición Mag)
El mejor regalo de este Día del Amor y la Amistad no se compra: es compartir momentos contigo. (Foto: Composición Mag)
El mejor regalo de este Día del Amor y la Amistad no se compra: es compartir momentos contigo. (Foto: Composición Mag)
Que nunca nos falten razones para celebrar lo que somos, ni fechas para recordarlo. Feliz 14 de febrero. (Foto: Composición Mag)
Que nunca nos falten razones para celebrar lo que somos, ni fechas para recordarlo. Feliz 14 de febrero. (Foto: Composición Mag)
Hay personas que iluminan la vida sin darse cuenta; tú eres una de ellas. (Foto: Composición Mag)
Hay personas que iluminan la vida sin darse cuenta; tú eres una de ellas. (Foto: Composición Mag)
Entre tantas personas en el mundo, qué suerte la mía de tenerte tan cerca del corazón. (Foto: Composición Mag)
Entre tantas personas en el mundo, qué suerte la mía de tenerte tan cerca del corazón. (Foto: Composición Mag)
No necesito grandes discursos para decirte lo importante que eres: basta con mirarte y sentir que todo está bien. (Foto: Composición Mag)
No necesito grandes discursos para decirte lo importante que eres: basta con mirarte y sentir que todo está bien. (Foto: Composición Mag)
Hoy celebro el cariño sincero, las palabras que abrazan y la complicidad que nos une. (Foto: Composición Mag)
Hoy celebro el cariño sincero, las palabras que abrazan y la complicidad que nos une. (Foto: Composición Mag)
No importa el tiempo ni la distancia, hay afectos que siempre encuentran la forma de quedarse. (Foto: Composición Mag)
No importa el tiempo ni la distancia, hay afectos que siempre encuentran la forma de quedarse. (Foto: Composición Mag)
Hoy te envío un saludo lleno de cariño, sonrisas y buenos deseos. Feliz 14 de febrero. (Foto: Composición Mag)
Hoy te envío un saludo lleno de cariño, sonrisas y buenos deseos. Feliz 14 de febrero. (Foto: Composición Mag)
Que este 14 de febrero nos recuerde que los lazos más bonitos nacen de la sinceridad. (Foto: Composición Mag)
Que este 14 de febrero nos recuerde que los lazos más bonitos nacen de la sinceridad. (Foto: Composición Mag)
Que este 14 de febrero sea solo una excusa más para agradecerte por estar. (Foto: Composición Mag)
Que este 14 de febrero sea solo una excusa más para agradecerte por estar. (Foto: Composición Mag)
Hay sentimientos que no pasan de moda, y el cariño que te tengo es uno de ellos. (Foto: Composición Mag)
Hay sentimientos que no pasan de moda, y el cariño que te tengo es uno de ellos. (Foto: Composición Mag)
En un día dedicado al amor y la amistad, no podía faltar este mensaje para decirte lo especial que eres. (Foto: Composición Mag)
En un día dedicado al amor y la amistad, no podía faltar este mensaje para decirte lo especial que eres. (Foto: Composición Mag)
El amor no siempre hace ruido, a veces se nota en los pequeños detalles… como pensar en ti hoy. (Foto: Composición Mag)
El amor no siempre hace ruido, a veces se nota en los pequeños detalles… como pensar en ti hoy. (Foto: Composición Mag)
Contigo aprendí que el amor y la amistad no se explican, se sienten. (Foto: Composición Mag)
Contigo aprendí que el amor y la amistad no se explican, se sienten. (Foto: Composición Mag)
El verdadero regalo del Día del Amor y la Amistad es compartir la vida con personas como tú. (Foto: Composición Mag)
El verdadero regalo del Día del Amor y la Amistad es compartir la vida con personas como tú. (Foto: Composición Mag)
SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC