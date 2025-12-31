Aquí te dejo con 200 opciones de frases diferentes para que puedas celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 y despedir el 2025 de la mejor manera. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Este 31 de diciembre es la oportunidad para despedir el 2025, agradecer por todas las cosas buenas que pasaron, las lecciones aprendidas y todas las vivencias que nos dejó este año; además, es momento para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 este 1 de enero. Por esta razón, aquí te dejo con 200 frases de todo tipo, entre divertidas, bonitas, originales, con mensajes o cortas, para que puedas celebrar esta fecha tan especial en el inicio de año.

Recuerda que puedes enviársela a tus seres queridos, elegir entre una o varias de las opciones que te dejaré a continuación y empezar de gran forma tu Año Nuevo 2026.

Frases bonitas para el Año Nuevo 2026

  • Que el 2026 llegue con calma en el alma y luz en el camino.
  • Un nuevo año es una nueva oportunidad para volver a creer.
  • Que el 2026 nos regale razones para sonreír cada día.
  • Brindemos por los sueños que nacen y los miedos que dejamos atrás.
  • Que cada amanecer de 2026 traiga esperanza renovada.
  • Un año nuevo comienza cuando decidimos avanzar con el corazón abierto.
  • Que el 2026 nos encuentre más valientes, más agradecidos y más unidos.
  • Hoy despedimos lo viejo y abrazamos lo que está por venir.
  • Que el tiempo en 2026 se llene de momentos que valgan la pena.
  • Un nuevo capítulo empieza: que esté lleno de amor y propósito.
  • Que el 2026 sea suave con el alma y generoso con la vida.
  • Brindemos por lo que somos y por lo que aún podemos llegar a ser.
  • Que cada día del 2026 tenga algo que celebrar.
  • Un año nuevo no cambia la vida, pero puede cambiar la forma de vivirla.
  • Que el 2026 nos enseñe a disfrutar más y preocuparnos menos.
  • Nuevos comienzos, nuevas historias, nuevas esperanzas.
  • Que el amor sea el idioma principal del 2026.
  • Dejemos que el 2026 nos sorprenda con cosas buenas.
  • Que los sueños encuentren caminos y los esfuerzos, recompensas.
  • Hoy sembramos ilusiones para cosechar felicidad en 2026.
  • Que este nuevo año nos acerque a lo que de verdad importa.
  • El 2026 comienza con fe, ilusión y ganas de seguir adelante.
  • Que nunca falten motivos para agradecer en este nuevo año.
  • El mejor regalo del 2026 será aprender a vivir el presente.
  • Que cada paso en 2026 esté guiado por la esperanza.
  • Un brindis por los comienzos que nos hacen crecer.
  • Que el 2026 nos regale paz, salud y momentos inolvidables.
  • Abramos la puerta a un año lleno de posibilidades.
  • Que el tiempo nuevo traiga sueños cumplidos y abrazos sinceros.
  • Bienvenido 2026: que seas un año de luz, amor y nuevos comienzos.
Las mejores tarjetas para compartir por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)

Frases para felicitar el Año Nuevo 2026

  • ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que llegue cargado de salud, amor y alegría.
  • Que el 2026 sea un año de nuevos comienzos y grandes logros.
  • Mis mejores deseos para ti en este nuevo año que empieza.
  • ¡Bienvenido 2026! Que traigas paz, esperanza y felicidad.
  • Que cada día del 2026 esté lleno de buenas noticias.
  • Feliz Año Nuevo, que nunca falten motivos para sonreír.
  • Que el 2026 te acerque a todo lo que sueñas.
  • Un nuevo año, una nueva oportunidad para ser feliz.
  • Que el 2026 venga con éxitos, aprendizajes y momentos inolvidables.
  • Feliz 2026, que la vida te sorprenda con cosas buenas.
  • Que este nuevo año esté lleno de amor y buenos momentos.
  • Mis mejores deseos para un 2026 lleno de luz y esperanza.
  • Que el Año Nuevo renueve tus fuerzas y tus ilusiones.
  • Feliz 2026, que cada meta encuentre su camino.
  • Que este nuevo año traiga paz al corazón y alegría al hogar.
  • Un brindis por un 2026 lleno de sueños cumplidos.
  • Que el 2026 sea mejor que todo lo que imaginas.
  • Feliz Año Nuevo, que la felicidad te acompañe siempre.
  • Que cada mes del 2026 venga con razones para agradecer.
  • Te deseo un 2026 lleno de éxitos y sonrisas sinceras.
  • Que el nuevo año te regale salud y tranquilidad.
  • Feliz 2026, que nunca te falten ganas de seguir adelante.
  • Que este Año Nuevo llegue con oportunidades y buenos cambios.
  • Mis mejores deseos para un año lleno de armonía.
  • Que el 2026 te sorprenda con momentos inolvidables.
  • Feliz Año Nuevo, que la esperanza sea tu guía.
  • Que este nuevo año esté lleno de buenos comienzos.
  • Te deseo un 2026 lleno de amor y prosperidad.
  • Que cada día del nuevo año sea una bendición.
  • ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que sea un año para recordar.
Frases para despedir el 2025 este 31 de diciembre

  • Gracias, 2025, por lo vivido y lo aprendido.
  • Adiós 2025, te llevo en la memoria.
  • Cerramos 2025 con gratitud.
  • 2025, fuiste un año de lecciones.
  • Gracias por todo, 2025.
  • Nos despedimos de un año lleno de historias.
  • 2025 se va, los recuerdos quedan.
  • Hasta siempre, 2025.
  • Dejamos atrás un año que nos hizo crecer.
  • 2025, gracias por los momentos.
  • Se cierra un capítulo llamado 2025.
  • Adiós a lo que fue, gracias por lo que enseñó.
  • 2025 termina, la vida continúa.
  • Guardamos lo bueno, soltamos lo demás.
  • Gracias, 2025, por cada paso.
  • Un año más que se despide.
  • 2025, gracias por las risas y aprendizajes.
  • Despedimos 2025 con el corazón en paz.
  • Todo lo vivido nos trajo hasta aquí.
  • 2025 se va, la esperanza queda.
  • Cerramos el año con agradecimiento.
  • Adiós 2025, bienvenidas las nuevas oportunidades.
  • Gracias por los retos, 2025.
  • Se va un año que dejó huella.
  • 2025, fuiste parte del camino.
  • Despedimos el año con gratitud.
  • Gracias por las experiencias vividas.
  • El tiempo avanza, 2025 queda atrás.
  • Un adiós lleno de aprendizajes.
  • 2025 termina, nuevos comienzos esperan.
  • Cerramos ciclos, abrimos esperanza.
  • Gracias por cada momento vivido.
  • 2025, gracias por lo que fue.
  • Nos despedimos con calma y gratitud.
  • Adiós a un año de crecimiento.
  • 2025 se va, el futuro nos llama.
  • Dejamos atrás un año inolvidable.
  • Gracias, 2025, por todo.
  • Un año más que se despide en paz.
  • Hasta pronto, 2025.
Frases para el Año Nuevo 2026 vía WhatsApp

  • Siempre te deseo lo mejor, pero hoy con más razón. Espero que todas tus metas se hagan realidad este 2026.
  • Querido/a yo del 2026. Este es un mensaje para este nuevo año: rodéate de personas con buen rollo y que te inspiren cada día.
  • Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!
  • La vida no sería la misma sin los amigos. Gracias por otro año de felicidad, ¡vamos por un 2026 inolvidable!
  • Que nunca te falte un sueño por el que luchar y alguien a quien querer: ¡Feliz Año Nuevo!
  • ¡Feliz Año! Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que llegaste a imaginar.
  • ¡Feliz Año Nuevo! Que en estas Navidades, nada sea más urgente que estar con quienes más te importan
  • Que nunca pierdas la sonrisa ni se apague la luz de la esperanza. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
  • El mejor ritual del año nuevo es echarle huevos al año que viene... ¡Feliz Año Nuevo y próspero 2026!
  • 100% Navidad; 10% relájate; 25% come; 25% bebe; 10% no hagas dieta; 100% sonríe. ¡Feliz Año!
  • Te deseo un nuevo año 2025 matemático: suma todo tipo de placeres, resta cualquier tipo de dolor, multiplica por mil la felicidad y divide el amor entre todos tus seres queridos. ¡Feliz Año!
  • Por cada día del nuevo año, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse... ¡Bendiciones en tus nuevos proyectos!
  • Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo entero. Un sincero deseo de un mejor año.
  • Quiero enviarte algo especial para esta Nochevieja, pero tengo un problema: ¡no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño!, ¡Feliz Año 2026!
  • Demos la bienvenida a un nuevo año y una nueva oportunidad para mejorar nuestras vidas.
  • ¿Acabas de hacer tus propósitos de Año Nuevo? Entonces empieza a hacerlos realidad y crea tu propio futuro.
  • Acércate al Año Nuevo con el propósito de encontrar las oportunidades ocultas en cada nuevo día. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Mañana, es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe una buena.
  • ¡Brindo por este año que pasamos juntos y que vengan muchos más!
  • ¡Feliz 2026! Que el nuevo año les traiga paz y prosperidad
  • Feliz Año Nuevo a todo el mundo. Le deseo lo mejor a todas las personas que me quieren, y muy especialmente para ti que has pasado tan buenos momentos conmigo.
  • Para este 2026: sonríe mucho, viaja y aprende de las personas.
  • Que el JOJOJO esté repleto de JAJAJA. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Todos esperamos el 2026, pero ¿y si sale el 2026 Lite o el 2026 Pro?
  • Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!
  • No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.
  • Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 más para hacerlo.
  • Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento
  • Comienza el año corriendo, hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.
Las mejores tarjetas para compartir por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)

Frases con mensajes para felicitar el Año Nuevo 2026

Las mejores tarjetas para compartir por el Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)

Frases divertidas para celebrar el Año Nuevo 2026

  • Para la cena de Año Nuevo, ¿el móvil va a la derecha o a la izquierda? ¡Feliz 2026! Y el móvil fuera de la mesa.
  • Esta vez, espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2026!
  • Que este Año Nuevo nos traiga más aventuras... y menos discusiones sobre qué cenar.
  • Una botella de cava: 50 euros. Un cotillón de nochevieja: 80 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año: ¡no tiene precio!
  • Yo te felicito el Año Nuevo y tú ya te encargas de reenviar el mensaje.
  • Los amigos son como los radares de la Policía. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!
  • Estoy emocionada por el nuevo año. Por desgracia, no tengo que hacer ningún buen propósito porque ya soy perfecta. ¡Feliz 2026!
  • Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites. Y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!
  • Nunca eres demasiado viejo para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. ¡Feliz 2026!
  • ¡Feliz Año Nuevo! Comamos, bebamos y seamos felices, y ya mañana haremos dieta.
  • Mucho amor, champán, diversión... ¡Y una pizca de locura! Feliz próspero Año Nuevo.
  • Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 365 días de risa, 8.760 horas de buena suerte, 525.600 minutos de alegría y 31.536.000 segundos de éxito.
  • ¡Necesito ayuda! Me han metido en la cárcel por feo. Ven rápido, cuando te vean sabrán que se han equivocado. ¡Que tengas un genial 2026!
  • Ojalá mis problemas durasen tan poco tiempo como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Espero que en 2026 cumplas alguno!
  • Mi propósito para este año es disfrazar un poco mejor las terribles decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Comienza el año corriendo, hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.
  • Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento.
  • Sabía que podría superar todas las dificultades de este año con tu ayuda. Gracias por tu increíble amistad.
  • Me puede faltar muchas cosas antes de empezar el año, pero lo más importante ya lo tengo: tu amor. ¡Feliz año!
  • Espero que este nuevo año esté repleto de retos y millones de éxitos.
  • Desde ahora tienes 365 días para alcanzar tus sueños, metas, propósitos y un año completo en el que te apoyaré. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Cada uva en la copa es una nueva oportunidad para soñar. ¡Brindemos por los nuevos comienzos!

Frases célebres para festejar el Año Nuevo 2026

  • “Cada día es una nueva oportunidad.” - Pablo Picasso
  • “Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad.” - Antoine de Saint-Exupéry
  • “Donde hay amor por la vida, hay esperanza.” - Van Gogh
  • “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.” - Eleanor Roosevelt
  • “Vivir es comenzar siempre.” - Octavio Paz
  • “Cree que puedes y ya estás a medio camino.” - Theodore Roosevelt
  • “La esperanza es lo último que se pierde.” - Frida Kahlo
  • “Atrévete a soñar en grande.” - Walt Disney
  • “Cada instante es un nuevo comienzo.” - T. S. Eliot
  • “Haz hoy algo por lo que tu yo del mañana te agradezca.” - Steve Jobs
  • “La vida se abre camino cuando creemos en ella.” - Gabriel García Márquez
  • “Nunca es tarde para ser quien podrías haber sido.” - George Eliot
  • “La creatividad requiere valentía.” - Henri Matisse
  • “Todo es posible si confías en ti.” - Bruce Lee
  • “El cambio es ley de vida.” - John F. Kennedy
  • “La felicidad depende de nosotros mismos.” - Aristóteles
  • “Haz de cada día una obra de arte.” - Andy Warhol
  • “La esperanza es un despertar.” - Pablo Neruda
  • “Lo simple también puede ser extraordinario.” - Charles Chaplin
  • “Empieza donde estás. Usa lo que tienes.” - Arthur Ashe
