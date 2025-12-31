Este 31 de diciembre es la oportunidad para despedir el 2025, agradecer por todas las cosas buenas que pasaron, las lecciones aprendidas y todas las vivencias que nos dejó este año; además, es momento para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 este 1 de enero. Por esta razón, aquí te dejo con 200 frases de todo tipo, entre divertidas, bonitas, originales, con mensajes o cortas, para que puedas celebrar esta fecha tan especial en el inicio de año.
Recuerda que puedes enviársela a tus seres queridos, elegir entre una o varias de las opciones que te dejaré a continuación y empezar de gran forma tu Año Nuevo 2026.
Frases bonitas para el Año Nuevo 2026
- Que el 2026 llegue con calma en el alma y luz en el camino.
- Un nuevo año es una nueva oportunidad para volver a creer.
- Que el 2026 nos regale razones para sonreír cada día.
- Brindemos por los sueños que nacen y los miedos que dejamos atrás.
- Que cada amanecer de 2026 traiga esperanza renovada.
- Un año nuevo comienza cuando decidimos avanzar con el corazón abierto.
- Que el 2026 nos encuentre más valientes, más agradecidos y más unidos.
- Hoy despedimos lo viejo y abrazamos lo que está por venir.
- Que el tiempo en 2026 se llene de momentos que valgan la pena.
- Un nuevo capítulo empieza: que esté lleno de amor y propósito.
- Que el 2026 sea suave con el alma y generoso con la vida.
- Brindemos por lo que somos y por lo que aún podemos llegar a ser.
- Que cada día del 2026 tenga algo que celebrar.
- Un año nuevo no cambia la vida, pero puede cambiar la forma de vivirla.
- Que el 2026 nos enseñe a disfrutar más y preocuparnos menos.
- Nuevos comienzos, nuevas historias, nuevas esperanzas.
- Que el amor sea el idioma principal del 2026.
- Dejemos que el 2026 nos sorprenda con cosas buenas.
- Que los sueños encuentren caminos y los esfuerzos, recompensas.
- Hoy sembramos ilusiones para cosechar felicidad en 2026.
- Que este nuevo año nos acerque a lo que de verdad importa.
- El 2026 comienza con fe, ilusión y ganas de seguir adelante.
- Que nunca falten motivos para agradecer en este nuevo año.
- El mejor regalo del 2026 será aprender a vivir el presente.
- Que cada paso en 2026 esté guiado por la esperanza.
- Un brindis por los comienzos que nos hacen crecer.
- Que el 2026 nos regale paz, salud y momentos inolvidables.
- Abramos la puerta a un año lleno de posibilidades.
- Que el tiempo nuevo traiga sueños cumplidos y abrazos sinceros.
- Bienvenido 2026: que seas un año de luz, amor y nuevos comienzos.
Frases para felicitar el Año Nuevo 2026
- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que llegue cargado de salud, amor y alegría.
- Que el 2026 sea un año de nuevos comienzos y grandes logros.
- Mis mejores deseos para ti en este nuevo año que empieza.
- ¡Bienvenido 2026! Que traigas paz, esperanza y felicidad.
- Que cada día del 2026 esté lleno de buenas noticias.
- Feliz Año Nuevo, que nunca falten motivos para sonreír.
- Que el 2026 te acerque a todo lo que sueñas.
- Un nuevo año, una nueva oportunidad para ser feliz.
- Que el 2026 venga con éxitos, aprendizajes y momentos inolvidables.
- Feliz 2026, que la vida te sorprenda con cosas buenas.
- Que este nuevo año esté lleno de amor y buenos momentos.
- Mis mejores deseos para un 2026 lleno de luz y esperanza.
- Que el Año Nuevo renueve tus fuerzas y tus ilusiones.
- Feliz 2026, que cada meta encuentre su camino.
- Que este nuevo año traiga paz al corazón y alegría al hogar.
- Un brindis por un 2026 lleno de sueños cumplidos.
- Que el 2026 sea mejor que todo lo que imaginas.
- Feliz Año Nuevo, que la felicidad te acompañe siempre.
- Que cada mes del 2026 venga con razones para agradecer.
- Te deseo un 2026 lleno de éxitos y sonrisas sinceras.
- Que el nuevo año te regale salud y tranquilidad.
- Feliz 2026, que nunca te falten ganas de seguir adelante.
- Que este Año Nuevo llegue con oportunidades y buenos cambios.
- Mis mejores deseos para un año lleno de armonía.
- Que el 2026 te sorprenda con momentos inolvidables.
- Feliz Año Nuevo, que la esperanza sea tu guía.
- Que este nuevo año esté lleno de buenos comienzos.
- Te deseo un 2026 lleno de amor y prosperidad.
- Que cada día del nuevo año sea una bendición.
- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que sea un año para recordar.
Frases para despedir el 2025 este 31 de diciembre
- Gracias, 2025, por lo vivido y lo aprendido.
- Adiós 2025, te llevo en la memoria.
- Cerramos 2025 con gratitud.
- 2025, fuiste un año de lecciones.
- Gracias por todo, 2025.
- Nos despedimos de un año lleno de historias.
- 2025 se va, los recuerdos quedan.
- Hasta siempre, 2025.
- Dejamos atrás un año que nos hizo crecer.
- 2025, gracias por los momentos.
- Se cierra un capítulo llamado 2025.
- Adiós a lo que fue, gracias por lo que enseñó.
- 2025 termina, la vida continúa.
- Guardamos lo bueno, soltamos lo demás.
- Gracias, 2025, por cada paso.
- Un año más que se despide.
- 2025, gracias por las risas y aprendizajes.
- Despedimos 2025 con el corazón en paz.
- Todo lo vivido nos trajo hasta aquí.
- 2025 se va, la esperanza queda.
- Cerramos el año con agradecimiento.
- Adiós 2025, bienvenidas las nuevas oportunidades.
- Gracias por los retos, 2025.
- Se va un año que dejó huella.
- 2025, fuiste parte del camino.
- Despedimos el año con gratitud.
- Gracias por las experiencias vividas.
- El tiempo avanza, 2025 queda atrás.
- Un adiós lleno de aprendizajes.
- 2025 termina, nuevos comienzos esperan.
- Cerramos ciclos, abrimos esperanza.
- Gracias por cada momento vivido.
- 2025, gracias por lo que fue.
- Nos despedimos con calma y gratitud.
- Adiós a un año de crecimiento.
- 2025 se va, el futuro nos llama.
- Dejamos atrás un año inolvidable.
- Gracias, 2025, por todo.
- Un año más que se despide en paz.
- Hasta pronto, 2025.
Frases para el Año Nuevo 2026 vía WhatsApp
- Siempre te deseo lo mejor, pero hoy con más razón. Espero que todas tus metas se hagan realidad este 2026.
- Querido/a yo del 2026. Este es un mensaje para este nuevo año: rodéate de personas con buen rollo y que te inspiren cada día.
- Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!
- La vida no sería la misma sin los amigos. Gracias por otro año de felicidad, ¡vamos por un 2026 inolvidable!
- Que nunca te falte un sueño por el que luchar y alguien a quien querer: ¡Feliz Año Nuevo!
- ¡Feliz Año! Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que llegaste a imaginar.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que en estas Navidades, nada sea más urgente que estar con quienes más te importan
- Que nunca pierdas la sonrisa ni se apague la luz de la esperanza. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
- El mejor ritual del año nuevo es echarle huevos al año que viene... ¡Feliz Año Nuevo y próspero 2026!
- 100% Navidad; 10% relájate; 25% come; 25% bebe; 10% no hagas dieta; 100% sonríe. ¡Feliz Año!
- Te deseo un nuevo año 2025 matemático: suma todo tipo de placeres, resta cualquier tipo de dolor, multiplica por mil la felicidad y divide el amor entre todos tus seres queridos. ¡Feliz Año!
- Por cada día del nuevo año, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse... ¡Bendiciones en tus nuevos proyectos!
- Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo entero. Un sincero deseo de un mejor año.
- Quiero enviarte algo especial para esta Nochevieja, pero tengo un problema: ¡no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño!, ¡Feliz Año 2026!
- Demos la bienvenida a un nuevo año y una nueva oportunidad para mejorar nuestras vidas.
- ¿Acabas de hacer tus propósitos de Año Nuevo? Entonces empieza a hacerlos realidad y crea tu propio futuro.
- Acércate al Año Nuevo con el propósito de encontrar las oportunidades ocultas en cada nuevo día. ¡Feliz Año Nuevo!
- Mañana, es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe una buena.
- ¡Brindo por este año que pasamos juntos y que vengan muchos más!
- ¡Feliz 2026! Que el nuevo año les traiga paz y prosperidad
- Feliz Año Nuevo a todo el mundo. Le deseo lo mejor a todas las personas que me quieren, y muy especialmente para ti que has pasado tan buenos momentos conmigo.
- Para este 2026: sonríe mucho, viaja y aprende de las personas.
- Que el JOJOJO esté repleto de JAJAJA. ¡Feliz Año Nuevo!
- Todos esperamos el 2026, pero ¿y si sale el 2026 Lite o el 2026 Pro?
- Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!
- No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!
- Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.
- Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 más para hacerlo.
- Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento
- Comienza el año corriendo, hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.
Frases con mensajes para felicitar el Año Nuevo 2026
- Hay cosas mucho, mucho mejores por delante que cualquiera que dejemos atrás.
- Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo
- Esta noche es la noche en la que el mundo comienza de nuevo.
- Y ahora damos la bienvenida al nuevo año, lleno de cosas que nunca han sucedido.
- Puedes entusiasmarte con el futuro. Al pasado no le importará
- No olvides el pasado, aprende de él. ¡Feliz año nuevo!
- Feliz Año 2026, incluso a mi suegra. Me puedo permitir poner esto aquí porque no usa Instagram.
- Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!
- Que la lluvia de la felicidad te agarre con el paraguas roto, te empape y salpique a todos los que están alrededor. ¡Feliz año nuevo!
- No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz año nuevo!
- Año nuevo, vida nueva. Pasado, pisado. Lo bueno, guardado. Lo malo, aplastado.
- Lo bonito de un año nuevo es que viene todo lleno de días sin estrenar.
- Que lo mejor del año que acaba sea lo peor del año que comienza
- Si en el año viejo no pudiste lograr tus metas, ¡nada pierdes al soltarlo!
- Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Has recibido un abrazo a distancia. ¡Feliz 2026!
Frases divertidas para celebrar el Año Nuevo 2026
- Para la cena de Año Nuevo, ¿el móvil va a la derecha o a la izquierda? ¡Feliz 2026! Y el móvil fuera de la mesa.
- Esta vez, espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2026!
- Que este Año Nuevo nos traiga más aventuras... y menos discusiones sobre qué cenar.
- Una botella de cava: 50 euros. Un cotillón de nochevieja: 80 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año: ¡no tiene precio!
- Yo te felicito el Año Nuevo y tú ya te encargas de reenviar el mensaje.
- Los amigos son como los radares de la Policía. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!
- Estoy emocionada por el nuevo año. Por desgracia, no tengo que hacer ningún buen propósito porque ya soy perfecta. ¡Feliz 2026!
- Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites. Y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!
- Nunca eres demasiado viejo para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. ¡Feliz 2026!
- ¡Feliz Año Nuevo! Comamos, bebamos y seamos felices, y ya mañana haremos dieta.
- Mucho amor, champán, diversión... ¡Y una pizca de locura! Feliz próspero Año Nuevo.
- Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 365 días de risa, 8.760 horas de buena suerte, 525.600 minutos de alegría y 31.536.000 segundos de éxito.
- ¡Necesito ayuda! Me han metido en la cárcel por feo. Ven rápido, cuando te vean sabrán que se han equivocado. ¡Que tengas un genial 2026!
- Ojalá mis problemas durasen tan poco tiempo como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Espero que en 2026 cumplas alguno!
- Mi propósito para este año es disfrazar un poco mejor las terribles decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. ¡Feliz Año Nuevo!
- Comienza el año corriendo, hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.
- Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento.
- Sabía que podría superar todas las dificultades de este año con tu ayuda. Gracias por tu increíble amistad.
- Me puede faltar muchas cosas antes de empezar el año, pero lo más importante ya lo tengo: tu amor. ¡Feliz año!
- Espero que este nuevo año esté repleto de retos y millones de éxitos.
- Desde ahora tienes 365 días para alcanzar tus sueños, metas, propósitos y un año completo en el que te apoyaré. ¡Feliz Año Nuevo!
- Cada uva en la copa es una nueva oportunidad para soñar. ¡Brindemos por los nuevos comienzos!
Frases célebres para festejar el Año Nuevo 2026
- “Cada día es una nueva oportunidad.” - Pablo Picasso
- “Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad.” - Antoine de Saint-Exupéry
- “Donde hay amor por la vida, hay esperanza.” - Van Gogh
- “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.” - Eleanor Roosevelt
- “Vivir es comenzar siempre.” - Octavio Paz
- “Cree que puedes y ya estás a medio camino.” - Theodore Roosevelt
- “La esperanza es lo último que se pierde.” - Frida Kahlo
- “Atrévete a soñar en grande.” - Walt Disney
- “Cada instante es un nuevo comienzo.” - T. S. Eliot
- “Haz hoy algo por lo que tu yo del mañana te agradezca.” - Steve Jobs
- “La vida se abre camino cuando creemos en ella.” - Gabriel García Márquez
- “Nunca es tarde para ser quien podrías haber sido.” - George Eliot
- “La creatividad requiere valentía.” - Henri Matisse
- “Todo es posible si confías en ti.” - Bruce Lee
- “El cambio es ley de vida.” - John F. Kennedy
- “La felicidad depende de nosotros mismos.” - Aristóteles
- “Haz de cada día una obra de arte.” - Andy Warhol
- “La esperanza es un despertar.” - Pablo Neruda
- “Lo simple también puede ser extraordinario.” - Charles Chaplin
- “Empieza donde estás. Usa lo que tienes.” - Arthur Ashe