Durante la última semana, grandes compañías como Amazon, UPS, Target y Skydance Paramount anunciaron nuevos despidos, lo que generó preocupación entre los trabajadores de distintos sectores. Ahora, muchos empleados temen que su empresa sea la próxima en aplicar recortes de personal.

Sin embargo, varios especialistas señalan que existen tres señales claras que pueden anticipar una ola de despidos, por lo que recomiendan prestar atención para no ser sorprendidos.

“Las empresas están viendo que pueden ser más eficientes y usar menos personal gracias a la inteligencia artificial, y están aprovechando la oportunidad para reducir plantilla”, explicó Jason Walker, cofundador de Thrive HR Consulting, en diálogo con CNBC.

Expertos en recursos humanos advierten que existen tres señales que pueden anticipar una posible reducción de personal. (Foto referencial: Freepik)

La primera señal, según la reclutadora Jalonni Weaver, es una disminución en las contrataciones. “Si no se publican nuevos puestos o las vacantes tardan en cubrirse, nunca es una buena señal de que la empresa esté bien financieramente”, advirtió la experta.

El segundo indicio tiene que ver con cambios en el mensaje corporativo. “Hay mucho lenguaje que empieza a plantar las semillas y preparar el terreno para lo que viene”, comentó la consultora Rosie Nestingen.

En la misma línea, Rey Ramírez, también de Thrive HR Consulting, recomendó estar atentos a frases como “necesitamos ser más eficientes”, ya que podrían anticipar una reducción de personal en el corto plazo.

Los expertos señalan que frases como “necesitamos ser más eficientes” podrían ser una pista de lo que está por venir. (Foto referencial: Freepik)

Una tercera señal es la reducción de horas laborales para ciertos empleados. “Los trabajadores no pueden vivir con un 30, 40 o 50% menos de salario, por lo que casi por diseño eso empuja a la gente fuera de la organización”, explicó Ramírez, calificando esta práctica como una forma de ‘despido silencioso’.

Asimismo, mencionó que estrategias como el regreso obligatorio a la oficina suelen utilizarse para disminuir la cantidad de empleados sin anunciar despidos oficiales.

Ante este complicado panorama, los especialistas recomiendan mantener el currículum actualizado y seguir postulando a empleos para no perder competitividad. (Foto referencial: Freepik)

En un contexto económico incierto y con el impacto creciente de la inteligencia artificial, Weaver aconseja mantener siempre actualizado el currículum, incluso si no se planea cambiar de trabajo.

La reclutadora sugiere además postular de vez en cuando a nuevas oportunidades para asegurarse de que las habilidades y la experiencia sigan siendo “competitivas” en el mercado laboral actual.

Cómo hacer un CV atractivo

Indeed destaca que la experiencia laboral es la parte más importante. Incluye un resumen de tu trayectoria y las habilidades específicas adquiridas. Mantén tu CV en una o dos páginas como máximo. La información debe ser clara y concisa para que los reclutadores puedan escanearla rápidamente.

Usa un diseño sencillo y profesional. Evita gráficos o diseños complejos, ya que los sistemas ATS (programas de seguimiento de candidatos) a menudo no los procesan correctamente. Asegúrate de incluir las palabras clave (habilidades y requisitos) mencionadas en la descripción del trabajo para pasar los filtros automáticos.

Un CV atractivo está personalizado para cada puesto. Adapta tu experiencia y habilidades para que coincidan directamente con la oferta de empleo. Siempre revisa la ortografía y gramática meticulosamente. La presentación debe ser impecable para aumentar significativamente tus posibilidades de ser seleccionado.

