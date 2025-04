Entre otras cosas, estas frases son solo una ilustración del poder y la belleza de los besos. El Día Internacional del Beso es una excelente ocasión para recordar el amor y la conexión que tenemos con aquellos que amamos. Por lo tanto, no dude en compartir estas frases con tu pareja este 13 de abril para celebrar este día especial juntos. En un mundo lleno de palabras, un simple beso puede decir más que mil. ¡Que tengas un hermoso Día del Beso!

Estas palabras son apenas un reflejo del poder y la hermosura que encierra un beso. En este Día Internacional del Beso, aprovecha la ocasión para demostrar tu amor y gratitud hacia tu pareja con un gesto tan sencillo, pero profundamente significativo, como lo es un beso.

Frases célebres para el Día Internacional del Beso

“Un beso suyo es como tomar un sorbo de la eternidad.” - Gemma Troy

“Los besos son como el vino, mejoran con el tiempo.” - Anónimo

“Un beso puede ser una palabra silenciosa de amor.” - Proverbio alemán

“Un beso es un puente que une dos almas.” - Serge Gautier

“Un beso puede ser pequeño pero tener un gran significado.” - Proverbio alemán

“Los besos son la mejor manera de demostrar lo mucho que te importa alguien.” - Anónimo

“Un beso es un secreto que se dice en los labios.” - Ingrid Bergman

“Los besos son como las estrellas en el cielo: nunca se agotan.” - Anónimo

“Un beso es una forma de diálogo sin palabras.” - Ingrid Bergman

“Los besos son como las huellas dactilares, cada uno es único.” - Anónimo

“Un beso puede ser el principio de un nuevo romance.” - Anónimo

“Los besos son como las cerezas, uno nunca es suficiente.” - Anónimo

“Un beso es un dulce recordatorio de que somos amados.” - Anónimo

“Los besos son como las estrellas fugaces, siempre deseas uno más.” - Anónimo

“Un beso puede hacer que el corazón hable sin palabras.” - Anónimo

“Los besos son como el vino: cuanto más viejos, mejor saben.” - Anónimo

“Un beso es un pequeño gesto que puede cambiarlo todo.” - Anónimo

“Los besos son como la lluvia, refrescan el alma.” - Anónimo

“Un beso puede ser un pequeño gesto con un gran impacto.” - Anónimo

“Los besos son como la música, cada uno tiene su propia melodía.” - Anónimo

“Un beso puede ser un puente que une dos corazones.” - Anónimo

“Los besos son como las estrellas en el cielo, siempre están ahí para iluminar nuestro camino.” - Anónimo

“Un beso es un recordatorio de que no estamos solos en este mundo.” - Anónimo

“Los besos son como las sonrisas, nunca pasan de moda.” - Anónimo

“Un beso puede ser un pequeño milagro en un día común.” - Anónimo

“Los besos son como las palabras, a veces no se necesitan para entenderse.” - Anónimo

“Un beso puede ser el comienzo de una historia de amor infinita.” - Anónimo

“Los besos son como los abrazos, expresan lo que las palabras no pueden.” - Anónimo

“Un beso puede ser el final perfecto para un día imperfecto.” - Anónimo

“Los besos son como los sueños, hacen que la vida sea más dulce.” - Anónimo

Si este contenido te interesó, también tenemos una amplia selección con las mejores frases de amor a distancia para esa persona especial, frases que hay que evitar utilizar durante una discusión de pareja, frases e imágenes bonitas para felicitar el nacimiento de un bebé, las mejores frases de amor para dedicar y enamorar a cualquiera persona, las mejores frases de las películas de Barbie, las mejores frases para desear suerte o éxitos a una persona, entre otras.

¿Por qué el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso?

Se conmemora cada 13 de abril en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia. Según la página web de Guinness World Records, en 2013 una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya.

En la competencia participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años. Sin embargo, los Tiranarat, quienes ya habían ganado en años anteriores, salieron triunfadores otra vez en 2013 con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El más largo registrado en la historia, según la organización.

Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat fue la pareja tailandesa que ganó el récord mundial al beso más largo en 2013 (Foto: Guinness World Records) ×

Además de llevarse el título, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: