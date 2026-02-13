Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Estamos en época donde el amor está a flor de piel. Este 14 de febrero, como todos los años, se festejará el Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín, un día en el que está pensado para expresarle todo tu amor y cariño a esa persona que es muy especial en tu vida. Por esta razón, aquí te dejaré con un total de 30 imágenes bonitas que puedes compartir, con frases y mensajes llenos de romanticismo y saludos bastante creativos.

Imágenes bonitas del Día del Amor y la Amistad y San Valentín 2026 para enviar el 14 de febrero

Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 30 imágenes por el Día del Amor y la Amistad y celebra el San Valentín con una de estas tarjetas llenas de mensajes de amor. (Foto: Pinterest)
/ Piero Hatto
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC