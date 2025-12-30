¿Quieres felicitar a alguien por el Año Nuevo 2025 y no sabes por dónde empezar? Internet es una fuente inagotable de inspiración para encontrar las palabras perfectas y compartir tus mejores deseos con amigos, familiares o compañeros de trabajo a través de redes sociales.

En esta selección encontrarás una gran variedad de mensajes, felicitaciones y frases para enviar en Año Nuevo por WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok o Reddit. Solo tienes que copiar y pegar la cita que más te guste en tu estado o publicación este 1 de enero.

Las felicitaciones de Año Nuevo son un detalle sencillo, pero muy significativo, para recordarles a las personas que queremos que están presentes en nuestra mente en un momento especial. Es una forma de expresar amor, cariño y amistad con un gesto rápido y cercano.

Puedes adaptar estos mensajes para darles un toque más personal o enviarlos tal cual. En ambos casos, serán bien recibidos por quienes, antes de las uvas, oirán cómo les llega una notificación al móvil llena de buenos deseos para comenzar el 2025.

Felicitaciones de Año Nuevo 2026 para amigos y familiares

1. “¡Feliz Año Nuevo! Que este nuevo año esté lleno de risas, amor y momentos inolvidables junto a las personas que más quieres.”

2. “Te deseo un Año Nuevo lleno de bendiciones, salud y felicidad. ¡Que todos tus sueños se hagan realidad!”

3. “Que el nuevo año te traiga muchas oportunidades, alegrías y nuevos desafíos para crecer. ¡Feliz 2026!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “A mi familia: gracias por ser mi fuerza. Que este nuevo año nos encuentre unidos y felices.” FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

4. “¡Feliz Año Nuevo! Que la vida te regale nuevos comienzos, nuevas aventuras y momentos llenos de paz y amor.”

5. “Deseo que este Año Nuevo se te presenten muchas nuevas oportunidades para ser feliz. ¡Nos vemos en el 2026!”

6. “Feliz Año Nuevo, que este año te llene de fuerza, valentía y mucha alegría. Que consigas todo lo que te propongas.”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo traiga a tu vida salud, amor y momentos que recordar para siempre.” FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

7. “¡Que el 2026 sea un año increíble para ti y los tuyos! Que cada día esté lleno de amor, esperanza y nuevos logros.”

8. “Mis mejores deseos para ti en este nuevo año. Que la paz, la felicidad y el éxito te acompañen cada día.”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Amigos como tú hacen que cada año merezca la pena. ¡Por muchos más juntos!” FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

9. “Un brindis por un Año Nuevo lleno de momentos felices, nuevos recuerdos y mucho amor. ¡Feliz 2026!”

10. “Que el 2026 sea un año lleno de prosperidad, salud y grandes momentos que atesorarás por siempre. ¡Feliz Año Nuevo!”

Felicitaciones de Año Nuevo 2026 para sorprender a tu pareja

11. “Feliz Año Nuevo, mi amor. Gracias por hacer cada día especial. Que el 2026 esté lleno de amor, aventuras y risas juntos.”

12. “A tu lado, cada año es mejor. ¡Que este Año Nuevo sea aún más maravilloso y lleno de momentos inolvidables!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡El 2026 es momento de reafirmar los vínculos de la Familia! FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

13. “Que el amor que compartimos siga creciendo cada día más en el nuevo año. Te amo, ¡feliz 2026!”

14. “Mi mayor deseo para el nuevo año es que sigamos juntos, amándonos más cada día. ¡Feliz Año Nuevo, mi vida!”

15. “Contigo a mi lado, el Año Nuevo siempre es más brillante. ¡Te deseo lo mejor de lo mejor este 2026!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Los mejores deseos para la Familia en este 2026 lleno de esperanza! FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

16. “Gracias por estar a mi lado en cada momento del año. ¡Te deseo un Año Nuevo lleno de amor y grandes recuerdos!”

17. “Que el 2026 sea otro año de aprendizajes y amor compartido. ¡Te amo y que vivamos muchos más años juntos!”

18. “Este año será el mejor porque lo comparto contigo. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor!”

19. “Feliz Año Nuevo al amor de mi vida. Que cada día de este 2026esté lleno de sonrisas, amor y felicidad.”

20. “Que el Año Nuevo nos traiga aún más momentos especiales para disfrutar juntos. ¡Te amo y te deseo un feliz 2026!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Todas tus ambiciones, sueños y anhelos se cumplirán, la Familia en el 2026! FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

Deseos de éxito personal para tus compañeros de trabajo en el Año Nuevo 2026

21. “¡Feliz Año Nuevo! Que este nuevo año esté lleno de grandes oportunidades y logros tanto personales como profesionales.”

22. “Gracias por ser un gran compañero/a este año. ¡Te deseo un 2026 lleno de éxitos y satisfacciones!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de luz, esperanza y buenos resultados para usted y su familia.​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

23. “Que el Año Nuevo traiga nuevas metas, proyectos exitosos y muchas oportunidades para seguir creciendo. ¡Feliz 2026!”

24. “¡Feliz Año Nuevo! Que este nuevo año te traiga mucha prosperidad y nuevas oportunidades laborales.”

25. “Deseo que el 2026 te llene de nuevas experiencias y muchos logros profesionales. ¡Mucho éxito en todo lo que emprendas!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Su preferencia es el motor de nuestro trabajo; ¡Feliz Año Nuevo y que sigamos caminando juntos!​​ FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

26. “¡Te deseo un Año Nuevo lleno de éxitos, buenas ideas y grandes proyectos! Que este año sea aún mejor que el anterior.”

27. “Un brindis por un 2026 lleno de crecimiento profesional y personal. ¡Feliz Año Nuevo!”

28. “Que el próximo año te dé nuevas oportunidades para brillar en tu carrera y te traiga mucha felicidad. ¡Feliz 2026!”

29. “Gracias por tu dedicación y esfuerzo este año. ¡Que el 2026 sea aún más exitoso para ti!”

30. “Te deseo un 2026 lleno de logros, buenas noticias y mucho trabajo en equipo. ¡Feliz Año Nuevo!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo te inspire a perseguir aquello que enciende tu corazón.” FOTO DE CANVA.COM

Mensajes creativos para felicitar a esa persona especial en tu vida

31. “¡Feliz Año Nuevo! Que este año esté lleno de nuevas oportunidades, viajes inolvidables y momentos felices.”

32. “Te deseo un Año Nuevo lleno de buenos momentos, nuevas amistades y mucho éxito en todos tus proyectos.”

33. “Que el 2026 te brinde más razones para sonreír y muchos momentos para compartir con las personas que amas. ¡Feliz Año Nuevo!”

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Soy digno(a) de ganar muy bien por lo que sé, lo que hago y lo que ofrezco al mundo. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

34. “Este es el comienzo de un nuevo capítulo. Que el 2026 te traiga grandes bendiciones y mucha felicidad.”

35. “Feliz Año Nuevo, que este año sea el mejor de tu vida, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes.”

36. “Que el 2026 te regale nuevos sueños por cumplir, muchas risas y momentos llenos de amor. ¡Te deseo lo mejor!”

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Todo lo que emprendo en 2026 está bendecido con éxito y buena suerte. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

37. “Feliz Año Nuevo, que la paz y la felicidad te acompañen en cada paso que des en este nuevo año.”

38. “Te deseo un Año Nuevo lleno de oportunidades para crecer, amar y vivir plenamente.”

39. “¡Que este nuevo año te traiga todo lo que has estado esperando! Estoy seguro/a de que el 2026 será increíble.”

40. “Mis mejores deseos para ti en este nuevo año. Que todos tus deseos se hagan realidad y que tengas un año lleno de dicha.”

Felicitaciones bonitas para celebrar el Año Nuevo 2026 con la familia y amigos

41. “El Año Nuevo es una nueva oportunidad para escribir tu historia. Que este 2026 esté lleno de logros y nuevos desafíos.”

42. “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. ¡Que el 2026 te brinde la fuerza para alcanzarlos!”

43. “Que el Año Nuevo te inspire a seguir tus sueños y que cada paso te acerque más a tu felicidad. ¡Feliz 2026!”

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 te regale personas bonitas, lugares nuevos y recuerdos eternos. FOTO DE CANVA.COM / CANVA.COM

44. “Este nuevo año es el lienzo en blanco de tu vida. ¡Hazlo increíble, llena de colores, momentos y sueños cumplidos!”

45. “No importa lo que haya pasado en el 2025, el 2026 es un nuevo comienzo. ¡Aprovecha cada oportunidad que se te presente!”

46. “Que este Año Nuevo te brinde la fuerza y la motivación para convertir tus metas en logros. ¡Feliz 2026!”

47. “No hay límites para lo que puedes lograr en el nuevo año. ¡Te deseo un 2026lleno de éxitos y alegrías!”

¡Haz que tus saludos destaquen! Descubre 100 mensajes originales de Año Nuevo 2026 para redes sociales. Felicitaciones únicas para tus amigos y familia en USA, México y España. ¡Copia y pega! | Crédito: canva.com / Composición Depor

48. “El 2026es el año perfecto para comenzar a vivir tu mejor vida. ¡No pierdas ni un segundo y hazlo tuyo!”

49. “Que este nuevo año sea el más grande de tu vida. Que cada día esté lleno de motivación, alegría y éxitos.”

50. “El futuro es brillante y lleno de posibilidades. Que el Año Nuevo te regale la oportunidad de ser la mejor versión de ti mismo/a.”