Sorprende a esa persona especial en tu vida con estas frases de amor antes de dar la bienvenida al Año Nuevo 2025 (Foto: Canva.com / seaart.ai)
Noé Yactayo
Celebrar el con tu pareja es una ocasión especial para renovar el amor, fortalecer el vínculo y crear recuerdos juntos. Este es un momento perfecto para reflexionar todo lo vivido y todo lo que está por venir, compartiendo tus sentimientos y proyectos a futuro con la persona que más amas este 1 de enero.

Antes de que el reloj marque la medianoche, aquí te dejo algunas frases románticas que te servirán para agradecer a esa persona por la confianza, respeto y fidelidad que tiene hacia a ti.

Ya sea en un mensaje privado en WhatsApp o como una publicación en Facebook o Instagram, estas citas son una forma excelente de expresar lo que sientes y mostrarle a tu pareja lo afortunado/a que te sientes de tenerlo/a en tu vida.

Frases de amor para dar la bienvenida al Año Nuevo 2025

  • “Cada minuto a tu lado es un regalo, y en este Año Nuevo quiero seguir disfrutando de tu amor.”
  • “El 2025 nos espera, pero el mejor regalo ya lo tengo: tú.”
  • “Contigo, cada año es el mejor de todos. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor!”
  • “Que el amor que nos une siga creciendo en este nuevo año que comenzamos juntos.”
  • “Mi mayor deseo para este Año Nuevo es verte sonreír cada día.”
  • “El 2025 será perfecto porque te tengo a ti en mi vida.”
  • “Brindemos por un año lleno de amor, de aventuras y de momentos inolvidables juntos.”
  • “No importa lo que venga en este nuevo año, mientras te tenga a mi lado, todo será perfecto.”
  • “Que el amor que compartimos ilumine todos nuestros días en este 2025.”
  • “Te amo hoy más que nunca, y en este nuevo año te amo con más fuerza.”
  • “Este 2025 será el año de nuestros sueños hechos realidad, porque te tengo a ti.”
  • “Gracias por ser mi compañía en cada paso. ¡Que el Año Nuevo nos traiga más felicidad juntos!”
  • “El año nuevo es solo una excusa más para seguir celebrando nuestro amor.”
  • “Mi corazón late por ti, hoy y siempre. ¡Feliz 2025, mi amor!”
  • “No necesito más deseos, porque tener tu amor es todo lo que quiero para este nuevo año.”
  • “Este año, mi único propósito es amarte más cada día.”
  • “Te prometo que en este Año Nuevo te haré sentir el amor más grande de todos.”
  • “En el 2025, quiero seguir creciendo contigo y compartiendo este amor infinito.”
  • “Que este Año Nuevo nos regale momentos tan especiales como el amor que sentimos.”
  • “El mejor regalo de todos es tenerte a mi lado. ¡Feliz Año Nuevo, mi vida!”
  • “Que el 2025 nos traiga más días para amar, reír y compartir.”
  • “Te deseo un año lleno de bendiciones, amor y felicidad... y que yo esté ahí en todos tus momentos.”
  • “Este nuevo año es una nueva oportunidad para seguir demostrando lo mucho que te amo.”
  • “El amor no tiene fecha, pero el Año Nuevo es una excusa perfecta para decirte lo mucho que significas para mí.”
  • “En el 2025, quiero estar a tu lado más que nunca. Juntos, todo es posible.”
  • “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor!”
  • “Si este año aprendí algo, es que mi vida es mejor contigo a mi lado.”
  • “Que este 2025 esté lleno de nuevos comienzos, pero siempre con el mismo amor de fondo.”
  • “Que el nuevo año nos regale más motivos para abrazarnos y soñar juntos.”
  • “Que el amor que sentimos sea lo que guíe nuestro camino en este nuevo año.”
  • “Mi deseo para este Año Nuevo es que nunca dejemos de amarnos, pase lo que pase.”
  • “Para el 2025, pido solo una cosa: pasar más tiempo contigo.”
  • “Quiero seguir aprendiendo a amarte, creciendo a tu lado, y construyendo recuerdos en este nuevo año.”
  • “Que este nuevo año esté lleno de momentos mágicos y de amor incondicional.”
  • “Este Año Nuevo es solo el comienzo de otro capítulo en nuestra hermosa historia de amor.”
  • “A tu lado, cada año es el mejor año de todos. ¡Feliz 2025, mi amor!”
  • “Mi mayor deseo para este año es verte feliz, porque tu felicidad es la mía.”
  • “En este nuevo año, mi amor por ti sigue creciendo como nunca.”
  • “Contigo, cada año es más hermoso. ¡Feliz 2025, mi vida!”
  • “Te amo más de lo que las palabras pueden decir, y espero pasar este nuevo año amándote aún más.”
  • “Que en el 2025 nuestro amor sea siempre la mejor razón para sonreír.”
  • “Tenerte a mi lado es todo lo que necesito para que este Año Nuevo sea perfecto.”
  • “Cada beso, cada abrazo, cada palabra de amor es todo lo que quiero para el 2025.”
  • “Que este nuevo año nos encuentre siempre juntos, compartiendo nuestros sueños y nuestra vida.”
  • “Que el 2025 sea el año en que el amor crezca más y más, tal como lo hacemos nosotros.”
  • “Brindo por ti, por mí, por nosotros y por un Año Nuevo lleno de amor y felicidad.”
  • “El amor que siento por ti es eterno, y en el 2025 quiero seguir demostrártelo con todo mi ser.”
  • “Gracias por hacer que mi 2024 fuera tan especial, y por hacerme creer que el 2025 será aún mejor.”
  • “Cada día contigo es un nuevo capítulo en nuestra historia de amor. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor!”
  • “Te prometo hacer de este 2025 un año lleno de amor, risas y abrazos interminables.”
