Puede que no lo sepas, pero el 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero 2025 (Singles Day). Una fecha en la que muchos se sentirán identificados ya que algunos lo afrontarán con orgullo, mientras que otros experimentarán el sentimiento de soledad. Sea cual sea la situación, seguro que con alguna de las frases que encontrarás aquí lograrás arrancar una sonrisa a esa persona que o no ha encontrado aún a su media naranja o ha decidido que mejor sola que mal acompañada.

El Día del Soltero, originado en China en 1993 como una broma entre estudiantes de la Universidad de Nanjing, se celebra el 11 de noviembre debido a que el número 1 simboliza la individualidad y la soltería en la cultura china. Este día se ha convertido en una festividad global, marcada por obsequios, fiestas y reuniones. Además, la empresa Alibaba popularizó la celebración al transformarla en el “Black Friday” asiático en 2009, aprovechando el día para ofrecer grandes descuentos en línea.

Frases del Día del Soltero para WhatsApp

Estas frases graciosas son perfectas para compartir en WhatsApp y sacar una sonrisa a tus amigos en el Día del Soltero:

¡Feliz Día del Soltero! Hoy celebro mi independencia con una copa de libertad. 🍷

Ser soltero no es una elección, es un estilo de vida. ¡A disfrutar! 🎉

Hoy me dedico a consentirme, ¡porque me lo merezco! 🌟

Soltero por elección, feliz por decisión. ¡Que viva la soltería! 💃

No tengo pareja, pero tengo mil razones para sonreír. ¡Feliz Día del Soltero! 😁

Hoy el único compromiso que tengo es conmigo mismo. 😌

Ser soltero significa que tienes el control total del mando a distancia. 📺

¡Hoy se celebra el amor propio! A disfrutar de la soltería con estilo. 💅

Sin pareja, pero con muchas razones para ser feliz. ¡Feliz Día del Soltero! 🎈

La soltería es mi superpoder, ¿quién necesita una pareja cuando soy increíble? 🦸‍♂️

¡El 14 de febrero me lo salto, porque hoy soy el rey/la reina del Día del Soltero! 👑

Hoy la única cita que tengo es conmigo mismo. ¡Y es espectacular! 🌹

No necesito un “nosotros”, porque soy feliz siendo un “yo”. 💫

¡Soltero hoy, soltero siempre! Sin estrés y con muchas sonrisas. 😎

Soltero, feliz y libre. Así celebro el Día del Soltero. ✨

Estoy en una relación con la diversión. ¡Feliz Día del Soltero! 🎉

Hoy celebro mi libertad, mi tiempo y mi paz. ¡Feliz Día del Soltero! 🕊️

¡El soltero también tiene su día! Y hoy lo celebro a lo grande. 🥳

¡Ser soltero es tener más espacio para uno mismo! ¡Feliz Día del Soltero! 🏠

No estoy soltero, estoy en una relación con la independencia. 💪

"Soltero no es solo un estado civil, es una declaración de independencia emocional", es una frase que se puede compartir en el Día del Soltero 2024. (Foto: Depor)

Frases del Día del Soltero graciosas

Estas frases son ideales para compartir un poco de humor en este Día del Soltero, una festividad china que tiene como propósito ser el anti San Valentín.

Hoy celebro mi soltería, porque ser feliz con uno mismo no tiene precio.

Soltero: libre, feliz y sin tener que compartir el postre.

Mi relación más estable es con la pizza. Y me va de maravilla.

¿Quién necesita pareja cuando tienes control remoto y cama grande?

El Día del Soltero es mi día para hacer lo que quiero, cuando quiero… y sin compartir las papas fritas.

Soy soltero, no porque quiera, sino porque soy un gran partidazo y nadie lo merece.

Hoy celebro la soltería, porque el amor es complicado, pero la pizza siempre está ahí.

Estoy tan feliz de ser soltero que ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que me aburrí.

Ser soltero significa que no tengo que dar explicaciones de por qué me como todo el chocolate.

Mi relación más seria es con la comodidad de mi sofá. ¡Feliz Día del Soltero!

Frases del Día del Soltero para hombres

¡Estas frases son perfectas para que los hombres celebren su soltería con estilo y humor!:

Hoy celebro mi soltería, sin complicaciones ni dramas. ¡Así es como me gusta vivir!

Ser soltero significa que tengo control total del mando a distancia. ¡No más peleas por qué ver!

En el Día del Soltero, me dedico a disfrutar mi libertad, una cerveza fría y un buen partido.

Ser soltero no es un problema, es una ventaja. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera.

La soltería no es un estado de desesperación, es una oportunidad para disfrutar de la mejor compañía: yo mismo.

Hoy celebro el no tener que rendir cuentas a nadie. ¡Todo es mío y para mí!

No estoy soltero, estoy en una relación comprometida con mi independencia.

La soltería no es una crisis, es la mejor forma de ahorrar espacio en la cama.

Un hombre soltero no necesita excusas para comer pizza a las 3 de la mañana.

Hoy no hay compromisos, solo un día para disfrutar de mis pasatiempos favoritos: paz, libertad y una buena siesta.

"Amar la soltería es el primer paso para que otros amen la versión auténtica de ti", es una de las frases que puedes compartir en el Día del Soltero. (Foto: Mag)

Frases del Día del Soltero para mujeres

Estas frases son perfectas para que las mujeres celebren su soltería con orgullo y positividad en este Día del Soltero:

Hoy celebro mi soltería, porque nadie me conoce mejor que yo misma.

Ser soltera no significa estar incompleta, significa estar completa en mi propia independencia.

La soltería no es un problema, es una oportunidad para disfrutar de mí misma y de mi libertad.

Hoy no necesito una pareja para ser feliz, solo una buena película y un buen vino.

En el Día del Soltero, celebro mi paz, mi tiempo y mi espacio.

Soltera, feliz y sin dramas. Hoy el único compromiso que tengo es conmigo misma.

No estoy soltera, estoy en una relación maravillosa con mi independencia y mi felicidad.

Hoy mi cita es conmigo misma: cena, película y todo lo que me haga feliz.

La soltería me da todo el espacio para crecer, aprender y ser la mejor versión de mí misma.

Ser soltera es la mejor forma de ser dueña de mi tiempo, mis decisiones y mis sueños.

¿Cómo celebrar el Día del Soltero?

Dedica tiempo a cuidarte: relájate con un baño, cocina tu platillo favorito, sumérgete en un buen libro o disfruta de una película. ¿Prefieres compañía? ¡Reúnete con tus amigos! Planeen una salida para jugar, comer algo rico o simplemente conversar. Si buscas algo nuevo, inscríbete en un curso, aprende algo nuevo o explora tu ciudad.

Lo importante es disfrutar de tu tiempo libre y hacer actividades que te hagan feliz. Ya sea solo o acompañado, el Día del Soltero es una oportunidad perfecta para celebrar tu individualidad y recargar energías.

