Estoy segura que por estos días ya te están apareciendo diversas promociones en redes sociales para dar regalos, planear una cena y hasta aprovechar un ‘after office’. Bueno no eres la única, pues mis redes sociales también están plagadas de estas publicidades con miras al Día Internacional de la Mujer, una fecha que muchos toman como una celebración, pero que en realidad es una conmemoración de la lucha de muchas mujeres quienes, hace algunos años, no podían realizar acciones tan simples como trabajar, votar, ganar el mismo salario que un hombre, abrir una cuenta bancaria o tomar decisiones sobre su propia vida. Si este 8 de marzo quieres rendirte un tributo o aplaudir a aquellas personas especiales en tu vida y no pronunciar el mal usado “¡Feliz día!”, aquí te dejo unas frases que me impactaron y que te ayudarán a inspirarte e inspirarlas para que se valoren mucho más, logren todo lo que se propongan y alcancen sus metas.

Frases ideales y célebres para el Día de la Mujer

Este viernes 8M no solo debemos aplaudir los derechos que hemos alcanzado, sino también reivindicar los que faltan y para que te inspires te traigo las frases de mujeres empoderadas, feministas y justas que motivan a seguir luchando. Úsalas para copiarlas en un mensaje en redes sociales, WhatsApp, publicaciones o comunicados.

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", frase de Shakira. (Foto: Composición JORGE GUERRERO / AFP /MAG)

Creo en ser fuerte cuando todo parece ir mal - Audrey Hepburn

Mi teoría es que si hablas con seguridad, puedes salir adelante de cualquier situación - Jessica Alba

Mereces a alguien que movería montañas por ti, si tuviera que hacerlo - Blair Waldorf, Gossip Girl

Unos de los graves riesgos de la vida, es nunca atreverse a arriesgar - Oprah Winfrey

Una buena chica conoce sus límites, una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno - Marilyn Monroe

El acto más valiente sigue siendo pensar por ti mismo. En voz alta - Coco Chanel

Nunca encontrarás lo que buscas en el amor si no te amas a ti mismo - Lady Gaga

Me demostré a mí misma que si creía en algo y me decidía a hacerlo, podría lograrlo - Salma Hayek

La mujer solo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es - Carolina Herrera

Tengo la intención de conocer mis debilidades porque son algo que convertiré en fortalezas - Mabel Cadena

El glamour se trata de sentirse bien en tu propia piel - Zoe Saldaña

La meta no es vivir para siempre, sino crear algo que sea eterno - Selena Quintanilla

No voy a dejar que los complejos gobiernen mi vida - Adele

Permanece fiel a ti mismo y nunca dejes que otra persona te distraiga de tus metas - Michelle Obama

El amor verdadero no viene a ti, tiene que estar dentro de ti - Julia Roberts

Tienes que creer en ti mismo cuando nadie más lo hace - Serena Williams

Sea cual sea el problema, sé parte de la solución - Tina Fey

Nada hace a una mujer tan hermosa como la creencia de que lo es - Sophia Loren

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan - Shakira

No dejes que la gente te menosprecie porque eres joven - Bella Ramsey

La belleza no debe ser superficial y debe venir desde adentro, y tus ojos contarán la historia - Michelle Yeoh

Las cosas se te presentan, y es la forma en que eliges lidiar con ellas lo que revela quién eres - Cate Blanchett

Estoy orgulloso de mis arrugas y cabello gris - Jennifer Aniston

No soy feliz si no estoy mejorando, evolucionando, avanzando, inspirando, enseñando y aprendiendo - Beyoncé

Feminista es toda persona que reconoce la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres - Gloria Steinem

Es un deseo tóxico tratar de ser perfecto. El desafío no es ser perfecto, sino es estar completo - Jane Fonda

Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti - Ruth Bader Ginsburg

Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras - Frida Kahlo

Para la mayor parte de la historia, anónimo, era una Mujer- Virginia Woolf

El minuto en que comiences a amarte a ti mismo, ya no querrás ser nadie más - Rihanna

Un día me di cuenta de algo de lo que espero todos se den cuenta: ser diferente es bueno - Angelina Jolie

Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera - Coco Chanel

Somos mujeres y somos fuertes - Pilar Rubio

“No hay límite que nosotras como mujeres no podamos romper.” Michelle Obama

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.” Simone de Beauvoir

Frases para inspirarte y cumplir tus metas

Detrás de una mujer poderosa, se encuentra ella misma luchando a diario.

No hay nadie que tenga más poder sobre ti que tú misma.

Nunca te rindas. Tienes la capacidad para hacer lo que quieras.

Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad.

Somos apasionadas, divertidas, fuertes, creativas y valientes.

Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista.

Nos queremos libres, oídas, fuertes, respetadas y juntas.

Mujer celebra tu día con orgullo porque eres la combinación perfecta entre el amor y la comprensión. Porque eres fuerte, luchadora y emprendedora.

Nos queremos libres y nos queremos fuertes. Feliz lucha en el Día de la Mujer.

Cuando las cosas cambian dentro de ti, las cosas cambian alrededor de ti.

El primer amor de una mujer debe ser siempre el amor propio.

Nadie te detendrá cuando te des cuenta de lo poderosa, valiente y capaz que eres.

Mujeres, superheroínas capaces de salvarnos de las situaciones más difíciles.

Lucha por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

No te detengas hasta que te sientas orgullosa de ti misma.

