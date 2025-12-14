Elige una de estas 50 frases de la Navidad 2025 para enviarle a tu familia y seres queridos en esta Nochebuena del 25 de diciembre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Elige una de estas 50 frases de la Navidad 2025 para enviarle a tu familia y seres queridos en esta Nochebuena del 25 de diciembre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Piero Hatto

Estamos más cerca que nunca de una de las épocas más importantes del año: la Navidad, Este jueves 25 de diciembre se recuerda el nacimiento del niño Jesús, lo que sirve como ocasión para juntar a la familia y seres queridos, pasarla con quienes más quieres y amas y compartir momentos llenos de felicidad y gratitud. Por esta razón, te dejaré con 50 frases originales para que puedas dedicar en esta Navidad 2025.

Frases originales de Navidad 2025

  • “En Navidad, dichoso quien en su casa está”.
  • “Por muchas más noches de Navidad juntos”.
  • “Que todos tus deseos se hagan realidad”.
  • Que esta Navidad te llene de felicidad a ti y a toda tu familia. ¡Felices fiestas!
  • “La Navidad es la época que nos une a todos”.
  • “Que tu Navidad esté envuelta en felicidad y atada con amor”.
  • “Mis mejores deseos. ¡Que la Navidad traiga armonía, paz y serenidad a sus hogares!”.
  • “No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. ¡Feliz Navidad!”.
  • “Deseándote una temporada llena de dulzura”.
  • “Aunque estamos separados, estás en mi corazón, esta Navidad y siempre”.
  • “Los regalos de tiempo y amor son seguramente los ingredientes básicos de una Navidad verdaderamente feliz”.
  • “El mejor regalo que uno puede esperar este año es pasar tiempo juntos”.
  • “¡Te deseo una Navidad alegre y brillante! Esperamos que tenga unas días de descanso bonitos y relajantes”.
  • “Eres nuestra razón de existir, por eso no podemos más que desear que pases una hermosa Navidad”.
  • “¡Felices fiestas! Que en estas fechas, la única urgencia sea compartir tiempo con quienes más amas”.

Frases cortas por Navidad 2025

  • Feliz Navidad 2025, que la luz acompañe tu camino.
  • Que esta Navidad te regale paz y alegría.
  • Diciembre brilla más contigo.
  • Que el 2025 cierre con amor y gratitud.
  • Sonríe, la Navidad llegó.
  • Que la magia navideña toque tu hogar.
  • Paz, amor y esperanza para ti.
  • Que tu corazón se llene de luz esta Navidad.
  • Deseo que diciembre te abrace bonito.
  • Que la Navidad renueve tus fuerzas.
  • Brilla fuerte esta Navidad 2025.
  • Que no falte amor en tu mesa.
  • Que esta Navidad traiga buenos momentos.
  • Gracias por este año. ¡Felices fiestas!
  • Que recibas todo lo bueno que mereces.

Frases originales por Nochebuena 2025

  • Que esta Nochebuena 2025 llene tu hogar de paz y luz.
  • En esta Nochebuena, que tu corazón se vista de esperanza.
  • Que la magia de la Nochebuena ilumine cada uno de tus sueños.
  • Deseo que esta noche brille con amor verdadero.
  • Que la Nochebuena te regale momentos que duren para siempre.
  • En esta Nochebuena 2025, recibe mi abrazo lleno de cariño.
  • Que tu mesa esté llena de amor y tu alma de gratitud.
  • Que la paz de esta Nochebuena acompañe cada paso del 2026.
  • Que esta noche te recuerde lo afortunado(a) que eres.
  • Que la Nochebuena 2025 suavice las preocupaciones y encienda la alegría.
  • Que esta noche especial deje huellas de amor en tu vida.
  • Que la luz de Nochebuena ilumine tus días venideros.
  • En esta Nochebuena, que la unión sea tu mejor regalo.
  • Que cada sonrisa de esta noche sea un recuerdo eterno.
  • Que el espíritu de Nochebuena te abrace con ternura.
  • Que esta noche esté llena de calma, amor y bendiciones.
  • En Nochebuena 2025, que el amor sea la melodía de tu hogar.
  • Que esta noche renueve tus fuerzas y tu esperanza.
  • Que tu corazón lata hoy con alegría y agradecimiento.
  • Que esta Nochebuena 2025 sea el inicio de días más luminosos
