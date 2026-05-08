Este domingo 10 de mayo se festejará el Día de las Madres, tanto en México, como en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Coincidentemente, el segundo domingo de mayo (como se festeja en casi todo Latinoamérica) coincide con el 10 de mayo, que es la fecha en la que se festeja en tierras mexicanas. Por esta razón, aquí te dejaré con 50 opciones de mensajes cortos, bonitos y originales para que puedas felicitar en este Día de las Madres 2026 , para esa mujer especial en tu vida.

Mensajes cortos por el Día de las Madres 2026

¡Feliz Día de las Madres 2026, mamá!

Gracias por todo tu amor, mamá.

Eres la mejor mamá del mundo.

¡Te quiero mucho, mamá!

Feliz Día de las Madres para ti.

Gracias por cuidarme siempre.

Mamá, eres mi mayor ejemplo.

Hoy celebramos tu gran amor.

Que tengas un hermoso Día de las Madres.

Mamá, gracias por hacer mi vida feliz.

¡Feliz Día de las Madres 2026! Gracias por tu amor infinito.

Mamá, eres el corazón de nuestra familia. ¡Te queremos mucho!

Hoy celebramos a la mejor mamá del mundo. ¡Felicidades!

Gracias por cada abrazo, consejo y sonrisa. ¡Feliz Día de las Madres!

Tu amor hace todo más bonito. ¡Feliz Día, mamá!

Eres fuerza, cariño y alegría en una sola persona.

Mamá, gracias por estar siempre conmigo. ¡Te amo!

Feliz Día de las Madres 2026 para la mujer más especial de mi vida.

No hay amor más grande que el de una madre.

Gracias por cuidar de mí todos los días. ¡Feliz Día, mamá!

Tu amor es mi mayor inspiración. ¡Muchas felicidades!

Mamá, eres mi ejemplo y mi orgullo.

Hoy es un día perfecto para decirte cuánto te quiero.

Feliz Día de las Madres a quien llena mi vida de amor y alegría.

Gracias por ser una mamá increíble. ¡Que tengas un día maravilloso!

El Día de la Madre se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026 (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

Mensajes originales llenos de amor por el Día de las Madres 2026

¡Feliz Día de las Madres 2026! Gracias por regalarme tu amor incondicional cada día de mi vida.

Mamá, tu cariño ilumina mi camino y llena mi corazón de felicidad. ¡Te amo muchísimo!

¡Feliz Día de las Madres! Eres el abrazo más bonito y el amor más sincero que existe.

Gracias por ser mi fuerza, mi inspiración y mi hogar. ¡Feliz Día, mamá querida!

Mamá, tu amor es el tesoro más grande que tengo en la vida. ¡Felicidades en tu día!

¡Feliz Día de las Madres 2026! Que hoy recibas todo el amor que siempre das con el corazón.

No existen palabras suficientes para agradecer todo lo que haces por mí. ¡Te quiero mucho, mamá!

Mamá, eres la persona que hace cada momento más especial con tu amor infinito.

¡Feliz Día de las Madres! Gracias por cuidarme, apoyarme y amarme siempre sin condiciones.

Tu amor es el motor que impulsa mi vida. ¡Feliz Día a la mejor mamá del mundo!

Mamá, cada uno de tus abrazos tiene el poder de hacerme sentir mejor. ¡Te amo!

¡Feliz Día de las Madres 2026! Hoy celebramos a la mujer más valiente y amorosa de todas.

Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor y la bondad. ¡Felicidades, mamá!

Mamá, tu sonrisa llena mi vida de paz y alegría. ¡Que tengas un día maravilloso!

¡Feliz Día de las Madres! Que nunca te falten motivos para sonreír, porque mereces toda la felicidad del mundo.

En esta nota encontrarás 100 frases cortas, bonitas y originales por ¡Feliz Día de la Madre en México 2026! para enviar por WhatsApp. (Foto: Composición Depor)

Mensajes bonitos para dedicar en el Día de las Madres 2026

¡Feliz Día de las Madres 2026! Gracias por llenar mi vida de amor y felicidad.

Mamá, tu cariño hace que cada día sea más especial.

Eres la persona más importante de mi vida. ¡Te quiero mucho!

Gracias por cada abrazo, consejo y momento inolvidable.

Mamá, tu amor es el regalo más hermoso que tengo.

¡Feliz Día de las Madres! Que hoy recibas toda la alegría que mereces.

Tu sonrisa ilumina mi vida y tu amor me hace más fuerte.

Mamá, gracias por estar siempre conmigo en cada paso.

Hoy celebramos a la mujer más valiente y amorosa del mundo.

¡Feliz Día de las Madres 2026! Nunca dejes de sonreír, mamá querida.