Pero hay momentos en los que lo que necesitamos no es felicitar, sino recordar. Porque el karma no olvida, y siempre encuentra la forma de devolver lo que uno da.

Si quieres compartir una reflexión, soltar una indirecta con elegancia o simplemente dejar en claro que todo vuelve, estas 53 frases cortas sobre el karma para WhatsApp tienen justo el mensaje que estás buscando.

Frases sobre el karma

El karma no tiene prisa, pero siempre llega.

No te preocupes por vengarte: el universo ya tomó nota.

Lo que haces hoy, el karma te lo devuelve con intereses.

Algunos piensan que engañan a todos… menos al karma.

El tiempo pone todo en su lugar, y el karma se encarga del resto.

No hay disfraz que el karma no pueda ver a través.

Cada acción deja una huella… y el universo no borra ninguna.

El que juega sucio, termina perdiendo con elegancia… cortesía del karma.

El karma no castiga ni premia, solo devuelve lo que das.

Quien siembra mentiras, que no espere cosechar paz.

Al final, el karma no es venganza: es justicia disfrazada de casualidad.

Usa estas frases para lanzar una indirecta elegante o simplemente reflexionar sobre el poder del karma en la vida diaria.

Frases sobre el karma cortas

Todo vuelve. Siempre.

Karma: sin testigos, pero muy justo.

El tiempo cobra todo.

Cosechas lo que siembras.

No es suerte, es karma.

Haz bien, y el bien te sigue.

El karma nunca olvida.

Recibes lo que das.

La energía regresa.

El universo no se equivoca.

Tu actitud decide tu destino.

Frases para reflexionar sobre el karma

Cada acción es una semilla; tarde o temprano, florece en tu camino.

El karma no es castigo ni premio, es consecuencia.

Lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve multiplicado.

Actúa con conciencia, porque el universo siempre responde.

Tus intenciones viajan más lejos de lo que imaginas.

El karma no se apura, pero nunca falla.

El daño que causas, inevitablemente regresa a ti.

Si no quieres recibirlo, no lo provoques.

La vida tiene un espejo invisible llamado karma.

Todo lo que haces deja una marca, incluso cuando nadie te ve.

El verdadero poder está en actuar bien, sin esperar nada a cambio.

Cada frase te recuerda que todo vuelve, incluso cuando algunos creen que se salvan del efecto de sus actos.

Frases célebres sobre el karma

“No puedo hacerte daño sin dañarme a mí mismo. Por eso, el karma no falla.” Mahatma Gandhi.

“Cómo la gente te trata es su karma; cómo reaccionas es el tuyo.” Wayne Dyer

“Tú eres arquitecto de tu destino. El karma es tu obra maestra o tu ruina.” Osho.

“Lo que se va, vuelve; lo que sube, tiende a caer.” Alicia Keys.

“Si realmente eres una mala persona, vas a volver como una mosca y comerás mierda” Kurt Cobain.

“El karma no es un motor inviolable del castigo cósmico. Más bien, es una secuencia neutral de actos, resultados y consecuencias.” Vera Nazarian.

“A los que vendaron los ojos de los sueños, la vida les cobra.” Maldita suerte.

“Lo que te sentenció fue tu veneno.” Cirse.

“El karma te rastreará paso a paso, de ciudad en ciudad” Taylor Swift.

“El karma es un pensamiento relajante ¿no tienes envidia de que para ti no lo sea?” Taylor Swift.

“Estoy convencido de que si haces el bien, te pasan cosas buenas; y de que si haces cosas malas, vivirás atormentado.” Me llamo Earl.

Indirectas frases del karma para gente mala

El karma tiene mejor memoria que yo, pero igual me acuerdo.

Sigue haciendo daño… el universo ya está tomando nota.

No me preocupo por lo que me hiciste. El karma es puntual.

Tarde o temprano, cada uno recoge lo que sembró. Tú sabrás.

No es mala suerte, es el karma cobrándote.

Hay gente que parece feliz, pero el karma ya va en camino.

No necesito vengarme, tu actitud ya te condena.

Quien juega sucio no gana, solo se hunde más lento.

Ojalá el karma te abrace… con la misma fuerza con la que dañaste.

No es que te desee mal… es que sé que el karma hace su trabajo.

Cómo aplicar el karma en tu vida diaria

El karma es la ley universal de causa y efecto: todo lo que haces, dices o piensas, regresa a ti. No se trata de castigos ni premios, sino de consecuencias. Si siembras bien, cosechas bien. Si haces daño, eventualmente eso vuelve.

Haz el bien, incluso cuando nadie te vea.

Piensa antes de actuar o hablar.

Trata a los demás como quieres ser tratado.

Ayuda sin esperar nada a cambio.

Acepta las consecuencias de tus acciones.

Perdona y sigue adelante.

Cuida tu energía y tus pensamientos.

