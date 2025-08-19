Es bien sabido que la llamada industria de la longevidad mueve miles de millones de dólares buscando terapias y medicamentos que ayuden a superar la esperanza de vida promedio; sin embargo, no siempre se necesitan tratamientos costosos o dispositivos sofisticados para vivir más.

El doctor Michael Aziz, internista certificado en Nueva York y especialista en medicina regenerativa, asegura que la clave para alargar la vida puede estar mucho más cerca, ya que bastaría con aprovechar los alimentos que guardas en tu cocina.

“Ciertos alimentos son más ricos en nutrientes que otros”, dijo al New York Post al revelar los alimentos que, según él, son verdaderos aliados contra el envejecimiento.

Entre ellos destacan las verduras de hoja verde como la espinaca, la col rizada y la acelga suiza. Estas son fuente de vitaminas A, C y K, además de folato, un nutriente que favorece la salud cerebral y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad.

La espinaca tiene una variedad de antioxidantes , incluidos carotenoides como el betacaroteno y la luteína, que protegen contra enfermedades. (Foto: Image Source / iStock) / Image Source

Los frutos secos también ocupan un lugar importante. “Estos frutos secos están llenos de grasas saludables, vitamina E y antioxidantes que protegen la piel y la salud del corazón mientras reducen la inflamación”, explicó Aziz.

“Los frutos secos son cardioprotectores, y comerlos de forma regular puede alargar la vida hasta cuatro años”, añadió.

No obstante, advirtió que con las nueces de Brasil hay que tener precaución, ya que su alto contenido en selenio puede provocar toxicidad. El exceso de este mineral puede causar síntomas como náuseas, diarrea, caída del cabello, problemas neurológicos e incluso un olor a ajo en el aliento.

El pescado graso es otro imprescindible. El salmón, las sardinas y la caballa son ricos en ácidos grasos omega-3, que reducen la inflamación, mejoran la función cerebral y fortalecen el corazón. “Comer pescado tres o cuatro veces por semana puede hacer que vivas hasta cuatro años más”, afirmó el especialista.

El pescado es rico en ácidos grasos omega-3, que reducen la inflamación, mejoran la función cerebral y fortalecen el corazón. (Foto referencial: Freepik)

Las frutas del bosque como los arándanos, fresas y frambuesas también destacan. Son bajas en azúcar y calorías, pero muy ricas en antioxidantes y vitamina C.

“Son bajas en azúcar y calorías y ricas en vitamina C —mucho más que las naranjas— lo que ayuda a reducir la hormona del estrés, el cortisol”, explicó Aziz. Además, recordó que niveles altos de cortisol pueden acortar la vida, ya que esta hormona daña los telómeros, las estructuras celulares relacionadas con la longevidad.

Otros alimentos que recomienda son el aguacate, el chocolate amargo, los camotes morados, los fermentados como el kéfir y el kimchi, y las crucíferas como el brócoli y las coles de Bruselas.

Los arándanos ayudan a prevenir el envejecimiento gracias a su alto contenido de antioxidantes, que combaten el daño celular. (Crédito: Freepik)

Todos ellos aportan grasas saludables, antioxidantes y compuestos bioactivos que protegen la piel, el corazón y el sistema inmunológico.

Según Aziz, incorporarlos de forma regular en la dieta no solo mejora la salud, sino que también puede marcar la diferencia en la calidad y la duración de la vida.

Claves para envejecer saludablemente

Envejecer bien no se trata solo de sumar años, sino de vivirlos con calidad. Para lograrlo, es clave adoptar hábitos que cuiden tanto el cuerpo como la mente. Comer de forma equilibrada: frutas, verduras, granos enteros y proteínas saludables, y evitar el exceso de azúcares, sal y grasas es un buen punto de partida. Además, mantenerse activo con ejercicios que se adapten a nuestras capacidades ayuda a conservar la fuerza, el equilibrio y hasta mejora el ánimo.

No obstante, la salud no es solo física. Estar bien emocionalmente también cuenta. Hacer cosas que mantengan la mente despierta, como leer o aprender algo nuevo, buscar la compañía de familiares y amigos, puede marcar una gran diferencia.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí