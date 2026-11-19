El dólar estadounidense cerró este jueves 19 de noviembre de 2026 con una nueva disminución frente al peso dominicano, en una jornada en la que el mercado cambiario institucional registró un retroceso tanto en el precio de compra como en el de venta. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publicó el promedio ponderado de las operaciones del mercado spot, con una cotización de RD$59.5181 por dólar para la compra y RD$60.0436 para la venta, valores que servirán como referencia para las transacciones del viernes 20 de noviembre.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en República Dominicana?

El dólar registró los siguientes valores al cierre del mercado cambiario institucional dominicano este jueves 19 de noviembre:

Indicador Precio del dólar Compra RD$59.5181 Venta RD$60.0436 Fecha de cierre Jueves 19 de noviembre de 2026 Moneda local Peso dominicano (DOP) Moneda extranjera Dólar estadounidense (USD)

La tasa de cierre corresponde al promedio ponderado de las operaciones negociadas durante la jornada en el mercado spot. Este indicador permite conocer el comportamiento de la divisa estadounidense frente al peso dominicano y constituye una referencia para las operaciones cambiarias del siguiente día hábil.

¿Subió o bajó el dólar en República Dominicana este jueves 19 de noviembre?

El dólar bajó frente al peso dominicano respecto a la cotización que estuvo vigente durante la jornada anterior. La tasa de compra pasó de RD$59.9459 a RD$59.5181, mientras que el precio de venta disminuyó de RD$60.2983 a RD$60.0436.

Indicador Cierre anterior Cierre del 19 de noviembre Variación Compra RD$59.9459 RD$59.5181 −RD$0.4278 Venta RD$60.2983 RD$60.0436 −RD$0.2547

En términos porcentuales, el precio de compra retrocedió aproximadamente 0.71%, mientras que el de venta disminuyó alrededor de 0.42%.

La diferencia entre las tasas de compra y venta se amplió durante la jornada. El spread pasó de RD$0.3524 en la referencia anterior a RD$0.5255 al cierre del jueves, una diferencia de RD$0.1731 por dólar.

¿Cuánto vale 100 dólares en pesos dominicanos al cierre de hoy?

Con la cotización oficial de cierre del jueves 19 de noviembre, las conversiones de dólares estadounidenses a pesos dominicanos quedan de la siguiente manera:

Dólares estadounidenses A pesos (compra) A pesos (venta) US$1 RD$59.52 RD$60.04 US$10 RD$595.18 RD$600.44 US$50 RD$2,975.91 RD$3,002.18 US$100 RD$5,951.81 RD$6,004.36 US$500 RD$29,759.05 RD$30,021.80 US$1,000 RD$59,518.10 RD$60,043.60

El monto recibido dependerá de la tasa de compra aplicada por la entidad donde se cambien los dólares. En cambio, quienes necesiten adquirir moneda estadounidense deberán considerar la cotización de venta, además de posibles comisiones o condiciones particulares de cada operación.

¿Dónde consultar el cierre oficial del dólar en República Dominicana?

El Banco Central de la República Dominicana publica información sobre el mercado cambiario, las tasas de referencia y las operaciones de compra y venta de dólares frente al peso dominicano.

Los usuarios pueden consultar la cotización oficial y sus actualizaciones a través de los canales institucionales del BCRD:

La tasa de cierre del jueves 19 de noviembre será la referencia para seguir la evolución del dólar durante la siguiente jornada cambiaria, en un mercado donde las variaciones de la moneda estadounidense influyen en las operaciones financieras, comerciales y de remesas en República Dominicana.