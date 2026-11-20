El dólar mantiene su cotización por encima de los RD$60 en el mercado cambiario dominicano, mientras los usuarios siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense para operaciones comerciales, remesas y cambio de divisas. Para este viernes 20 de noviembre, la última referencia oficial disponible del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) se sitúa en RD$59.5181 para la compra y RD$60.0436 para la venta, valores correspondientes a la referencia publicada para el 19 de noviembre y vigentes para las operaciones institucionales del día siguiente.

¿A cuánto está el dólar hoy en República Dominicana?

La última cotización oficial disponible del BCRD para este viernes es la siguiente:

Indicador Cotización Compra RD$59.5181 Venta RD$60.0436 Fecha de referencia 19 de noviembre Vigencia de referencia 20 de noviembre de 2026

¿Subió o bajó el dólar en República Dominicana?

La referencia disponible muestra una disminución respecto al dato previo publicado por el Banco Central:

Indicador Referencia anterior Última referencia Variación Compra RD$59.9459 RD$59.5181 −RD$0.4278 Venta RD$60.2983 RD$60.0436 −RD$0.2547

La compra registra un retroceso aproximado de 0.71%, mientras que la venta disminuye alrededor de 0.42%. El comportamiento refleja la variación entre las referencias publicadas, no necesariamente el movimiento intradía del viernes.

¿Cuánto equivalen 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?

Dólares Conversión a compra Conversión a venta US$1 RD$59.52 RD$60.04 US$10 RD$595.18 RD$600.44 US$50 RD$2,975.91 RD$3,002.18 US$100 RD$5,951.81 RD$6,004.36 US$500 RD$29,759.05 RD$30,021.80 US$1,000 RD$59,518.10 RD$60,043.60

¿Dónde consultar el dólar oficial en República Dominicana?

El Banco Central publica las tasas de cambio de referencia y los datos del mercado cambiario en su portal institucional.