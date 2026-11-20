El dólar mantiene su cotización por encima de los RD$60 en el mercado cambiario dominicano, mientras los usuarios siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense para operaciones comerciales, remesas y cambio de divisas. Para este viernes 20 de noviembre, la última referencia oficial disponible del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) se sitúa en RD$59.5181 para la compra y RD$60.0436 para la venta, valores correspondientes a la referencia publicada para el 19 de noviembre y vigentes para las operaciones institucionales del día siguiente.
¿A cuánto está el dólar hoy en República Dominicana?
La última cotización oficial disponible del BCRD para este viernes es la siguiente:
|Indicador
|Cotización
|Compra
|RD$59.5181
|Venta
|RD$60.0436
|Fecha de referencia
|19 de noviembre
|Vigencia de referencia
|20 de noviembre de 2026
¿Subió o bajó el dólar en República Dominicana?
La referencia disponible muestra una disminución respecto al dato previo publicado por el Banco Central:
|Indicador
|Referencia anterior
|Última referencia
|Variación
|Compra
|RD$59.9459
|RD$59.5181
|−RD$0.4278
|Venta
|RD$60.2983
|RD$60.0436
|−RD$0.2547
La compra registra un retroceso aproximado de 0.71%, mientras que la venta disminuye alrededor de 0.42%. El comportamiento refleja la variación entre las referencias publicadas, no necesariamente el movimiento intradía del viernes.
¿Cuánto equivalen 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?
|Dólares
|Conversión a compra
|Conversión a venta
|US$1
|RD$59.52
|RD$60.04
|US$10
|RD$595.18
|RD$600.44
|US$50
|RD$2,975.91
|RD$3,002.18
|US$100
|RD$5,951.81
|RD$6,004.36
|US$500
|RD$29,759.05
|RD$30,021.80
|US$1,000
|RD$59,518.10
|RD$60,043.60
¿Dónde consultar el dólar oficial en República Dominicana?
El Banco Central publica las tasas de cambio de referencia y los datos del mercado cambiario en su portal institucional.