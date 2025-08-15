Este domingo 17 de agosto de 2025, Bolivia celebrará las elecciones generales, un proceso que involucra a millones de ciudadanos en todo el país. Como parte de las medidas para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada, se aplicará la Ley Seca, que restringe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

La disposición, establecida en el Auto de Buen Gobierno de cada departamento, no solo prohíbe la venta y consumo de alcohol, sino también la realización de eventos sociales y fiestas. Estas restricciones buscan prevenir incidentes y asegurar el desarrollo pacífico de los comicios.

La Ley Seca en Bolivia tendrá una duración de varios días, abarcando desde la madrugada previa al fin de semana electoral hasta el mediodía posterior a la votación. A continuación, te contamos el horario exacto en el que entra en vigor y cuándo finaliza, así como las posibles sanciones para quienes incumplan esta normativa.

La Ley Seca marcará el fin de semana electoral en Bolivia. Descubre las fechas, horarios y restricciones que regirán en todo el territorio nacional.

¿Cuándo empieza y termina la Ley Seca en Bolivia 2025?

De acuerdo con las autoridades, la Ley Seca comienza a las 00:00 horas del viernes 15 de agosto de 2025 y se mantendrá vigente hasta las 12:00 del lunes 18 de agosto de 2025. Durante este tiempo estará prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en domicilios particulares, restaurantes, bares, tiendas, hoteles y cualquier otro establecimiento.

Esto significa que las fiestas y eventos sociales deberán suspenderse durante todo el fin de semana electoral. La medida abarca a todos los departamentos del país y su cumplimiento será fiscalizado por las autoridades locales y policiales.

¿Qué sanciones existen por incumplir la Ley Seca?

Quienes violen esta disposición pueden enfrentar multas económicas y otras penalidades establecidas en el Auto de Buen Gobierno de cada región. Las autoridades recomiendan a la población acatar la normativa para evitar inconvenientes y contribuir al desarrollo ordenado de las elecciones.

Además, el incumplimiento podría derivar en sanciones adicionales, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia. Por ello, se exhorta a los ciudadanos a planificar sus actividades con anticipación y respetar las fechas establecidas.