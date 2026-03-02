Este martes 3 de marzo de 2026 viviremos uno de los fenómenos astronómicos más esperados de este inicio de año. Se trata del Eclipse Lunar Total, lo que provocará la conocida Luna de Sangre, donde nuestro satélite se torna de un color rojizo debido a que la luz solar que se filtra por la atmósfera será de esta tonalidad. Este eclipse será visible desde Estados Unidos y en Texas podrás mirarlo sin problema alguno, por lo que aquí te cuento a qué hora es y cómo observarlo .

Revisa a qué hora empieza y cómo puedes observar la Luna de Sangre del Eclipse Lunar Total, este martes 3 de marzo, desde Estados Unidos. (Foto: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora es el Eclipse Lunar Total del 3 de marzo 2026?

El Eclipse Lunar Total, también llamada Luna de Sangre, podrá ser visible en todo el territorio de Estados Unidos, siendo Texas uno de los estados donde se podrá visualizar el fenómeno astronómico desde la fase penumbral hasta su pico máximo y su ocultamiento. Todo iniciará a partir de las 2:44 a.m. Tiempo del Centro (CT) y aquí te dejo con todos los horarios para seguirlo minuto a minuto. Aquí te dejo con todos los horarios para verlo desde Texas.

Fase penumbral: 2:44 a.m. CT

2:44 a.m. CT Eclipse Lunar Parcial: 3:50 a.m. CT

3:50 a.m. CT Eclipse Lunar Total o Luna de Sangre: 5:04 a.m. CT

5:04 a.m. CT Pico máximo del Eclipse: 5:33 a.m. CT

5:33 a.m. CT Final del Eclipse Lunar Total: 6:03 a.m. CT

6:03 a.m. CT Ocultamiento de la Luna: 7:00 a.m. CT

Estos son los horarios de las 6 fases que va a tener el Eclipse Lunar Total de este martes 3 de marzo 2026, para que puedas seguir sin problema la Luna de Sangre desde Texas.

El eclipse será visible en gran parte de Norteamérica, incluyendo todo el territorio continental de Estados Unidos y Hawai (Foto: Sam Wolfe - Getty Images)

¿Dónde ver la Luna de Sangre EN VIVO desde Texas?

La Luna de Sangre de este Eclipse Lunar Total se podrá observar en todo el territorio de Texas sin la necesidad de binoculares o telescopios, aunque medios especializados en temas astronómicos sí lo recomiendan en caso quieras vivir una experiencia mayor. Este evento ocurrirá en la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 y se espera que la temperatura en Texas sea de 61°F o 16°C, por lo que se recomienda llevar un suéter en caso salgas a verlo a la calle.

Pero también tienes la chance de poder observar esta Luna de Sangre 2026 desde transmisiones de canales de YouTube especializados en temas astronómicos. Aquí te dejo con las 3 opciones.

Time and Date: comenzará su transmisión a las 4:30 a.m. ET en su canal de YouTube, con cámaras ubicadas en Los Ángeles. | Enlace para ver Time and Date

comenzará su transmisión a las 4:30 a.m. ET en su canal de YouTube, con cámaras ubicadas en Los Ángeles. | Virtual Telescope Project: iniciará la cobertura a las 3:30 a.m. ET a través de su canal de YouTube, ofreciendo imágenes desde distintos puntos de Estados Unidos. | Enlace para ver Virtual Telescope Project

iniciará la cobertura a las 3:30 a.m. ET a través de su canal de YouTube, ofreciendo imágenes desde distintos puntos de Estados Unidos. | Griffith Observatory: su transmisión en YouTube empezará a las 3:37 a.m. ET y contará con cámaras instaladas en la costa oeste del país. | Enlace para ver Griffith Observatory