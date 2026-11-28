La segunda edición de La Noche Dorada, el evento de boxeo amateur entre creadores de contenido organizado por el streamer peruano ElZeein, se celebrará este sábado 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima. La cartelera estará conformada por ocho combates a tres asaltos de dos minutos, acompañada de presentaciones musicales y una alfombra donde desfilarán figuras de la escena latinoamericana.

La programación reúne cruces de alto voltaje que prometen encender el cuadrilátero, entre los que destacan el choque de semifondo internacional entre el chileno Shelao y el peruano Piero Arenas, además de duelos muy esperados por la comunidad local como Bebote vs. Kingteka, El Jeque vs. Jota Shoy y el enfrentamiento femenino entre la colombiana Emetsuki y Daniela Taquire. Sin embargo, todos los reflectores apuntan al combate estelar de la noche: Cañita vs. JH de la Cruz. Este duelo entre Perú y Colombia cerrará la jornada enfrentando a dos de las personalidades más carismáticas y mediáticas del continente.

¿A qué hora empieza La Noche Dorada 2?

La Noche Dorada 2 se realizará este sábado 28 de noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós a las 15:00 horas (hora peruana). Esta es la guía país por país con el horario de inicio del evento:

Perú (sede): 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Panamá: 3:00 p. m.

México (Centro): 2:00 p. m.

Guatemala: 2:00 p. m.

El Salvador: 2:00 p. m.

Honduras: 2:00 p. m.

Nicaragua: 2:00 p. m.

Costa Rica: 2:00 p. m.

Estados Unidos: 12:00 p. m. (Oeste / PT) / 2:00 p. m. (Centro / CT) / 3:00 p. m. (Este / ET)

Venezuela: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Puerto Rico: 4:00 p. m.

República Dominicana: 4:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver La Noche Dorada 2 EN VIVO?

La Noche Dorada 2 se transmitirá en vivo y gratis a nivel mundial de manera exclusiva por Kick, a través del canal oficial de ElZeein: kick.com/elzeein.

El evento no cuenta con transmisión por televisión abierta ni por cable; toda la cobertura —incluyendo la alfombra dorada, las presentaciones musicales y los ocho combates— se emitirá únicamente por dicha plataforma de streaming.

Cartelera de La Noche Dorada 2

Combate estelar: JH de la Cruz (Colombia) vs. Cañita (Perú)

Combate semifondo: Shelao (Chile) vs. Piero Arenas (Perú)

Combate 6: Bebote (Perú) vs. Kingteka (Perú)

Combate 5: El Jeque (Perú) vs. Jota Shoy (Perú)

Combate 4: Pulsera (Perú) vs. Ismael Sánchez (Ecuador)

Combate 3: Sacha Uzumaki (Perú) vs. Neutro (Perú)

Combate 2: Emetsuki (Colombia) vs. Daniela Taquire (Perú)

Combate 1: Pepita (Perú) vs. Pauchikita (Perú)