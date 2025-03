Un duelo imperdible y lleno de historia se vivirá este jueves 20 de marzo, cuando Italia y Alemania se vean las caras por los cuartos de final ida de la Liga de Naciones UEFA 2025, desde el Estadio Giuseppe Meazza. Con un equipo totalmente renovado y lleno de jóvenes figuras, la selección de Italia quiere demostrar por qué atraviesan un gran momento al mando de Luciano Spaletti, mientras que Alemania aún tiene una deuda pendiente en su juego. Aquí te cuento a qué hora podrás ver el partido Italia vs. Alemania desde cualquier parte de México .

Desde México, ¿a qué hora ver partido Italia vs. Alemania de Liga de Naciones UEFA?

Si te encuentras en México, recuerda que la hora de inicio del partido Italia vs. Alemania será a partir de la 1:45 p.m. Tiempo Centro de México o 12:45 p.m. Tiempo Baja California. Este encuentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones UEFA será el duelo de ida entre ambas naciones.

¿A qué hora ver Italia vs. Alemania desde California, Florida o Texas?

Si te encuentras en ciudades de los Estados Unidos como California, Florida o Texas, en donde existe una gran cantidad de hispanos interesados en el encuentro de Italia vs. Alemania, podrás seguirlo a partir de las 12:45 p.m. PT / 3:45 p.m. ET / 2:45 p.m. CT. Estos son los horarios en los que iniciará el encuentro, dependiendo del estado en el que te ubiques. No te pierdas aquí en MAG todas las incidencias de este clásico europeo.

Horarios en Estados Unidos para ver Italia vs. Alemania por Liga de Naciones UEFA

Aquí te dejo con todos los horarios del partido Italia vs. Alemania por la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones UEFA 2025 en las 4 zonas horarias, para que no te pierdas este partidazo desde el primer minuto de juego en el Estadio Giuseppe Meazza.

3:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este | Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST) , Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

| Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, , Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro | Wisconsin, Texas (CTS) , Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.

| Wisconsin, , Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 1:45 pm MT (UTC-7) - Hora de la Montaña | Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.

| Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:45 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico | Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).