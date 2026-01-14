TÁNGER (MARRUECOS), 14/01/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Nigeria y Marruecos en vivo y en directo este miércoles 14 de enero por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
¿Nigeria o Marruecos? Dos potencias africanas buscarán sellar su pase a la gran final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero, a partir de las 3:00 p. m. ET (14:00 horas del Tiempo del Centro; 21:00 del horario peninsular), en el Estadio Moulay Abdella, ubicado en la ciudad de Rabat, Marruecos. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal pasan el partido? Aquí te contamos todos los detalles para poder verlo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el duelo entre Nigeria y Marruecos por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026 se transmite a través de Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT. Por otro lado, en México y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se verá vía Claro Sports. Cabe señalar que habrá una señal adicional para el público mexicano por FOX México y FOX One.

Claro Sports también ofrecerá la cobertura del Nigeria vs. Marruecos en países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, el cotejo entre las selecciones conocidas como “Las Super Águilas” y “Los Leones del Atlas” se televisará por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Nigeria vs. Marruecos por la Copa Africana de Naciones 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTFanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
México14:00Claro Sports, FOX México y FOX One
Costa Rica14:00Claro Sports
Honduras14:00Claro Sports
Guatemala14:00Claro Sports
El Salvador14:00Claro Sports
Nicaragua14:00Claro Sports
Colombia15:00Claro Sports
Ecuador15:00Claro Sports
Panamá15:00Claro Sports
Perú15:00Claro Sports
Canadá15:00Fanatiz Canadá, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Cuba15:00Claro Sports
Rep. Dominicana16:00Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Puerto Rico16:00Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Bolivia16:00Claro Sports
Venezuela16:00Claro Sports
Argentina17:00Claro Sports
Chile17:00Claro Sports
Paraguay17:00Claro Sports
Uruguay17:00Claro Sports
España21:00Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022.

