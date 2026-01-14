¿Nigeria o Marruecos? Dos potencias africanas buscarán sellar su pase a la gran final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero, a partir de las 3:00 p. m. ET (14:00 horas del Tiempo del Centro; 21:00 del horario peninsular), en el Estadio Moulay Abdella, ubicado en la ciudad de Rabat, Marruecos. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal pasan el partido? Aquí te contamos todos los detalles para poder verlo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el duelo entre Nigeria y Marruecos por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026 se transmite a través de Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT. Por otro lado, en México y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se verá vía Claro Sports. Cabe señalar que habrá una señal adicional para el público mexicano por FOX México y FOX One.

Claro Sports también ofrecerá la cobertura del Nigeria vs. Marruecos en países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, el cotejo entre las selecciones conocidas como “Las Super Águilas” y “Los Leones del Atlas” se televisará por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Nigeria vs. Marruecos por la Copa Africana de Naciones 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT México 14:00 Claro Sports, FOX México y FOX One Costa Rica 14:00 Claro Sports Honduras 14:00 Claro Sports Guatemala 14:00 Claro Sports El Salvador 14:00 Claro Sports Nicaragua 14:00 Claro Sports Colombia 15:00 Claro Sports Ecuador 15:00 Claro Sports Panamá 15:00 Claro Sports Perú 15:00 Claro Sports Canadá 15:00 Fanatiz Canadá, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Cuba 15:00 Claro Sports Rep. Dominicana 16:00 Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Puerto Rico 16:00 Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Bolivia 16:00 Claro Sports Venezuela 16:00 Claro Sports Argentina 17:00 Claro Sports Chile 17:00 Claro Sports Paraguay 17:00 Claro Sports Uruguay 17:00 Claro Sports España 21:00 Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+