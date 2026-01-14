¿Sadio Mané o Mohamed Salah? Dos leyendas del Liverpool buscarán comandar a las selecciones de Senegal y Egipto hacia la gran final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero, a partir de las 12:00 p. m. ET (11:00 horas del Tiempo del Centro; 18:00 del horario peninsular), en el Estadio de Tánger, ubicado en la ciudad de Tánger, Marruecos. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal pasan el partido? Aquí te contamos todos los detalles para poder verlo, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el duelo entre Senegal y Egipto por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026 se transmite a través de Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT. Por otro lado, en México y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se verá vía Claro Sports. Cabe señalar que habrá una señal adicional para el público mexicano por FOX México y FOX One.
Claro Sports también ofrecerá la cobertura del Senegal vs. Egipto en países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, en España, el cotejo entre las selecciones conocidas como “Los Leones de la Teranga” y “Los Faraones” se televisará por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Senegal vs. Egipto por la Copa Africana de Naciones 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|Estados Unidos
|12 p.m. ET / 9 a.m. PT
|Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|México
|11:00
|Claro Sports, FOX México y FOX One
|Costa Rica
|11:00
|Claro Sports
|Honduras
|11:00
|Claro Sports
|Guatemala
|11:00
|Claro Sports
|El Salvador
|11:00
|Claro Sports
|Nicaragua
|11:00
|Claro Sports
|Colombia
|12:00
|Claro Sports
|Ecuador
|12:00
|Claro Sports
|Panamá
|12:00
|Claro Sports
|Perú
|12:00
|Claro Sports
|Canadá
|12:00
|Fanatiz Canadá, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Cuba
|12:00
|Claro Sports
|Rep. Dominicana
|13:00
|Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Puerto Rico
|13:00
|Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Bolivia
|13:00
|Claro Sports
|Venezuela
|13:00
|Claro Sports
|Argentina
|14:00
|Claro Sports
|Chile
|14:00
|Claro Sports
|Paraguay
|14:00
|Claro Sports
|Uruguay
|14:00
|Claro Sports
|España
|18:00
|Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+