¿Sadio Mané o Mohamed Salah? Dos leyendas del Liverpool buscarán comandar a las selecciones de Senegal y Egipto hacia la gran final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero, a partir de las 12:00 p. m. ET (11:00 horas del Tiempo del Centro; 18:00 del horario peninsular) , en el Estadio de Tánger, ubicado en la ciudad de Tánger, Marruecos. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal pasan el partido? Aquí te contamos todos los detalles para poder verlo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el duelo entre Senegal y Egipto por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026 se transmite a través de Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT. Por otro lado, en México y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se verá vía Claro Sports. Cabe señalar que habrá una señal adicional para el público mexicano por FOX México y FOX One.

Claro Sports también ofrecerá la cobertura del Senegal vs. Egipto en países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, el cotejo entre las selecciones conocidas como “Los Leones de la Teranga” y “Los Faraones” se televisará por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Senegal vs. Egipto por la Copa Africana de Naciones 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT México 11:00 Claro Sports, FOX México y FOX One Costa Rica 11:00 Claro Sports Honduras 11:00 Claro Sports Guatemala 11:00 Claro Sports El Salvador 11:00 Claro Sports Nicaragua 11:00 Claro Sports Colombia 12:00 Claro Sports Ecuador 12:00 Claro Sports Panamá 12:00 Claro Sports Perú 12:00 Claro Sports Canadá 12:00 Fanatiz Canadá, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Cuba 12:00 Claro Sports Rep. Dominicana 13:00 Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Puerto Rico 13:00 Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Bolivia 13:00 Claro Sports Venezuela 13:00 Claro Sports Argentina 14:00 Claro Sports Chile 14:00 Claro Sports Paraguay 14:00 Claro Sports Uruguay 14:00 Claro Sports España 18:00 Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+