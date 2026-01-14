TÁNGER (MARRUECOS), 14/01/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Senegal y Marruecos en vivo y en directo este miércoles 14 de enero por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
¿Sadio Mané o Mohamed Salah? Dos leyendas del Liverpool buscarán comandar a las selecciones de Senegal y Egipto hacia la gran final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero, a partir de las 12:00 p. m. ET (11:00 horas del Tiempo del Centro; 18:00 del horario peninsular), en el Estadio de Tánger, ubicado en la ciudad de Tánger, Marruecos. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal pasan el partido? Aquí te contamos todos los detalles para poder verlo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el duelo entre Senegal y Egipto por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026 se transmite a través de Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT. Por otro lado, en México y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se verá vía Claro Sports. Cabe señalar que habrá una señal adicional para el público mexicano por FOX México y FOX One.

Claro Sports también ofrecerá la cobertura del Senegal vs. Egipto en países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, el cotejo entre las selecciones conocidas como “Los Leones de la Teranga” y “Los Faraones” se televisará por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Senegal vs. Egipto por la Copa Africana de Naciones 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV
Estados Unidos12 p.m. ET / 9 a.m. PTFanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
México11:00Claro Sports, FOX México y FOX One
Costa Rica11:00Claro Sports
Honduras11:00Claro Sports
Guatemala11:00Claro Sports
El Salvador11:00Claro Sports
Nicaragua11:00Claro Sports
Colombia12:00Claro Sports
Ecuador12:00Claro Sports
Panamá12:00Claro Sports
Perú12:00Claro Sports
Canadá12:00Fanatiz Canadá, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Cuba12:00Claro Sports
Rep. Dominicana13:00Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Puerto Rico13:00Fanatiz USA, beIN SPORTS (en inglés), beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Bolivia13:00Claro Sports
Venezuela13:00Claro Sports
Argentina14:00Claro Sports
Chile14:00Claro Sports
Paraguay14:00Claro Sports
Uruguay14:00Claro Sports
España18:00Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

