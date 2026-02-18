La rutina de este miércoles 18 de febrero se detendrá en punto de las 11:00 de la mañana cuando la alerta sísmica comience a sonar al unísono en miles de altavoces de la Ciudad de México y del Estado de México, además de irrumpir en los teléfonos celulares de millones de personas. Bajo el escenario de un sismo hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, autoridades federales y locales pondrán a prueba no solo la infraestructura del sistema de alertamiento, sino también la capacidad real de respuesta de la población en oficinas, escuelas, hospitales, comercios y hogares. Más que un simple trámite, el Primer Simulacro Nacional 2026 se convierte así en un examen masivo de organización ciudadana, coordinación institucional y cultura de prevención en la zona más poblada y sísmicamente vulnerable del país.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y EDOMEX?

Autoridades de Protección Civil confirmaron que la alerta sísmica del Primer Simulacro Nacional 2026 se activará este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas en punto. El sonido se emitirá de forma simultánea en los altavoces del C5 de la Ciudad de México y en los equipos conectados en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. A la misma hora también se disparará el aviso en los teléfonos celulares compatibles, como parte del sistema de alertamiento en tiempo real. El objetivo es medir la capacidad de reacción de la población ante un escenario de sismo fuerte en horario laboral y escolar.

¿En qué municipios de CDMX y EDOMEX sonará la alerta sísmica?

En la CDMX, la alerta sonará en las 16 alcaldías a través de los altavoces instalados en calles, plazas, edificios públicos, escuelas y hospitales. En el Estado de México, el simulacro abarcará los municipios metropolitanos integrados al sistema de altavoces y a la red de alerta sísmica, donde se espera que participe gobierno, empresas y comercios. En total, se prevé la activación de alrededor de 13 mil 900 altavoces entre CDMX y Edomex, cifra que incluye postes del C5 y equipos en inmuebles estratégicos. La recomendación es identificar el altavoz más cercano y sumarse al ejercicio como si se tratara de un evento real.

Tabla de referencia rápida de cobertura:

Zona Cobertura principal Ciudad de México 16 alcaldías con altavoces del C5 y sistemas internos en edificios. Estado de México (ZMVM) Municipios metropolitanos integrados a la red de alerta sísmica. Altavoces totales Aproximadamente 13,900 equipos activados en el simulacro. Canales adicionales Televisión, radio y telefonía celular compatibles.

¿Qué mensaje llegará a los teléfonos celulares durante el Simulacro Nacional?

El Primer Simulacro Nacional 2026 también utilizará el sistema de alertamiento en dispositivos móviles, que enviará una notificación especial a los teléfonos celulares. Autoridades han adelantado que el texto del aviso se hará más directo, de manera que el mensaje propuesto para los celulares sea únicamente: “¡Alerta, sismo!”. Además, se contemplan ajustes en el volumen del tono de alerta para que sea perceptible pero menos estridente que en ejercicios anteriores. El objetivo es que la población identifique fácilmente el mensaje, entienda que se trata de un simulacro y ejecute de inmediato los protocolos de protección.

Bullets clave del mensaje en celular:

Notificación de alerta sísmica enviada de manera masiva a teléfonos compatibles.

Texto breve y claro: “¡Alerta, sismo!”.​

Ajuste de volumen para reducir molestias sin perder efectividad.

Marcada como mensaje de simulacro para evitar pánico injustificado.

¿De cuánto será el sismo del Simulacro Nacional, según el SSN?

La hipótesis del simulacro plantea un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en la zona de Pinotepa Nacional, Oaxaca, región históricamente sísmica. Este escenario supone que el movimiento se sentiría fuerte en la capital y en el Valle de México, con posibles afectaciones hipotéticas a viviendas e infraestructura para fines del ejercicio. Los modelos de Protección Civil estiman una aceleración máxima de poco más de 60 cm/s² en la CDMX, lo que permitiría ensayar protocolos de evacuación en edificios altos y zonas de suelo blando. Se trata de un evento simulado, por lo que no implica que vaya a ocurrir un sismo real de esas características en esa fecha.

¿Qué otros simulacros habrá en 2026? Fechas y horas exactas

El calendario de Protección Civil contempla al menos tres ejercicios mayores durante 2026. El primero es el simulacro regional/nacional del 18 de febrero a las 11:00 horas, centrado en CDMX y Edomex. El segundo será un simulacro nacional programado para el 6 de mayo, también a las 11:00 horas, relacionado con el Sistema Nacional de Protección Civil. Un tercer simulacro nacional se realizará en el segundo semestre, con fecha por confirmar, probablemente alrededor de septiembre, mes de la Protección Civil en México.

Tabla orientativa del calendario 2026:

Simulacro Fecha Hora Alcance principal Simulacro 1 (regional/nacional) 18 febrero 2026 11:00 h CDMX, Edomex y zona centro. Simulacro 2 (nacional) 6 mayo 2026 11:00 h Cobertura nacional. Simulacro 3 (nacional) 2º semestre 2026 Por definir Probable fecha en torno a septiembre.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo, es fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de casa, revisar la estructura del inmueble, asegurar mobiliario pesado y acordar un punto de reunión familiar. Durante el simulacro y ante un eventual sismo real, se recomienda conservar la calma, aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y seguir las indicaciones de brigadistas. Una vez que pase el movimiento, se debe evacuar por rutas marcadas, evitar elevadores y revisar posibles fugas de gas, agua o daños visibles antes de reingresar. También es útil reportar a las autoridades cualquier daño estructural o altavoz que no haya funcionado correctamente durante el simulacro.

Bullets de acciones esenciales:

Antes: revisar rutas de evacuación, fijar muebles, preparar documentos y mochila.

Durante: conservar calma, alejarse de ventanas, aplicar “agáchate, cúbrete, agárrate”.

Después: evacuar ordenadamente, revisar instalaciones y reportar daños o fallas de altavoces.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia es una herramienta básica para enfrentar un sismo fuerte o cualquier contingencia. Debe contener agua potable, alimentos no perecederos, lámpara, radio de baterías, silbato, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes y cargador portátil para el celular. También se recomienda incluir cubrebocas, gel antibacterial, artículos de higiene personal, ropa ligera y una lista de contactos de emergencia. Cada familia puede adaptar el contenido según sus necesidades, pero la prioridad es garantizar lo mínimo indispensable para 24 a 72 horas.

TL;DR del simulacro del 18 de febrero

La alerta sísmica sonará a las 11:00 horas en CDMX y en municipios del Edomex conectados al sistema de altavoces del C5.

Será el Primer Simulacro Nacional 2026, con hipótesis de sismo magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El mensaje en celulares se simplificará a “¡Alerta, sismo!” y se ajustará el volumen del sonido en notificaciones móviles.

En 2026 habrá al menos otros dos simulacros: uno nacional el 6 de mayo a las 11:00 horas, más un tercero en el segundo semestre.

Protección Civil pide revisar rutas de evacuación, preparar mochila de emergencia y participar activamente en el ejercicio.

FAQ – Primer Simulacro Nacional 2026

¿A qué hora exacta sonará la alerta sísmica el 18 de febrero?

Será en punto de las 11:00 horas en CDMX y en municipios del Edomex conectados a la red de alerta.

¿La alerta llegará también a mi celular?

Sí, el sistema de alertamiento enviará un mensaje masivo a los teléfonos compatibles, con texto breve y tono ajustado.

¿Se trata de un sismo real?

No, es un ejercicio basado en una hipótesis de sismo magnitud 7.2 con epicentro en Oaxaca.

¿Debo evacuar durante el simulacro?

Sí, se recomienda participar como si fuera un evento real, siguiendo rutas y puntos de reunión establecidos.

¿Qué pasa si un altavoz no suena?

Debe ser reportado a las autoridades de Protección Civil y al sistema de atención ciudadana para su revisión.