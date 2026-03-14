La ceremonia de los Premios Óscar celebrará su 98ª edición este domingo 15 de marzo en el mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood de Los Ángeles, California. La gala más importante de la industria del cine tendrá como anfitrión, por segunda vez, al legendario comediante Conan O’Brien, que promete una noche llena de humor, emoción y momentos memorables. ¿Quieres saber a qué hora empieza el desfile por la alfombra roja (Red Carpet) y cuándo se entregarán las estatuillas doradas? Aquí encontrarás todos los horarios para ver los Oscars desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

Para que no te pierdas nada, empezamos por lo esencial: los canales oficiales que transmitirán los Oscars, junto con los horarios según la zona horaria de cada país.

En Estados Unidos, los Premios Óscar se verán por ABC, Hulu, FuboTV y Disney+ a partir de las 6 p. m. ET (3 p. m. PT) , cuando comenzará el desfile de estrellas por la alfombra roja. Después, la ceremonia principal de entrega de estatuillas arrancará a las 7 p. m. ET (4 p. m. PT) , con todas las categorías y discursos que definirán la gran noche de Hollywood.

En México, TV Azteca 7, TNT y HBO MAX serán los encargados de llevar la magia de los Oscars a la pantalla desde las 16:00 horas del Tiempo del Centro, con la cobertura de la alfombra roja, para luego dar paso a la gala principal a las 17:00. En ese mismo horario, la transmisión por TNT y HBO MAX podrá verse en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde los fanáticos seguirán en simultáneo cada anuncio de ganador.

En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, los Oscars se emitirán por TNT y HBO MAX desde las 17:00 horas con el inicio de la alfombra roja y continuarán a las 18:00 con la ceremonia central. Por esas mismas señales, la gala llegará a Chile, Venezuela, Bolivia y República Dominicana a las 18:00 (alfombra roja) y 19:00 (gala de los Oscars); mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay la transmisión comenzará a las 20:00 con el desfile de estrellas y a las 21:00 con la entrega de premios.

Finalmente, los fanáticos del cine en España podrán disfrutar los Oscars 2026 a través de Movistar Plus+ (dial 7 y dial 15) desde la 00:00 horas del lunes 16 de marzo, con una cobertura especial para seguir en directo cada momento de la noche más esperada por Hollywood.

¿A qué hora ver la ceremonia de los Premios Óscar 2026? Horarios en el mundo

País Horario de alfombra roja (Red Carpet) Horario en el mundo Estados Unidos (ET) 6 pm ET 7 pm ET Estados Unidos (CT) 5 pm CT 6 pm CT Estados Unidos (MT) 4 pm MT 5 pm MT Estados Unidos (PT) 3 pm PT 4 pm PT México 16:00 17:00 Costa Rica 16:00 17:00 Honduras 16:00 17:00 Guatemala 16:00 17:00 El Salvador 16:00 17:00 Nicaragua 16:00 17:00 Colombia 17:00 18:00 Perú 17:00 18:00 Ecuador 17:00 18:00 Panamá 17:00 18:00 Canadá 18:00 19:00 Cuba 18:00 19:00 Venezuela 18:00 19:00 Puerto Rico 18:00 19:00 Rep. Dominicana 18:00 19:00 Bolivia 18:00 19:00 Argentina 19:00 20:00 Chile 19:00 20:00 Uruguay 19:00 20:00 Paraguay 19:00 20:00 Brasil 19:00 20:00 Reino Unido 22:00 23:00 Italia 23:00 00:00 (16/03) Alemania 23:00 00:00 (16/03) Francia 23:00 00:00 (16/03) España 23:00 00:00 (16/03)