El 8 de marzo de 2025, el Día Internacional de la Mujer, se convertirá en un escenario de movilizaciones masivas en España, con Madrid y Barcelona como epicentros de la protesta. Miles de personas saldrán a las calles para reivindicar los derechos de las mujeres, marcando una jornada de activismo feminista. La división en el movimiento se reflejará en la realización de dos manifestaciones simultáneas en ambas ciudades, un fenómeno que se ha vuelto común en los últimos años.

En Madrid, la jornada del 8-M se anticipa como un fin de semana crucial, con especial atención al sábado, día de las manifestaciones. La ciudad se prepara para recibir a miles de personas que defenderán el feminismo de manera activa. La división del colectivo feminista se hará evidente con la realización de dos manifestaciones separadas. La incertidumbre sobre el clima añade un factor adicional a la planificación de las marchas.

Asimismo, las calles de Barcelona se teñirán de morado el 8 de marzo, con miles de personas exigiendo la igualdad de género. La movilización masiva contará con dos manifestaciones simultáneas en el centro de la ciudad catalana. La jornada estará marcada por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación, demostrando el compromiso de la sociedad española con la causa feminista. Por tal motivo, aquí te mostramos los puntos de reunión, horarios y rutas que seguirán las manifestantes por el Día de la Mujer en estas dos principales ciudades españolas.

¿Cuántas marchas 8M se realizarán en Madrid y Barcelona?

El Día Internacional de la Mujer en Madrid se conmemorará con dos manifestaciones significativas, cada una con su propio enfoque y lema. La Comisión 8M iniciará su marcha a las 12:00 horas (horario peninsular español) desde Atocha, bajo el lema “Feministas antirracistas, ¡a las calles! ¡Nos va la vida en ello!”, finalizando en la Plaza de España. Esta manifestación busca resaltar la interseccionalidad del feminismo, vinculando la lucha por la igualdad de género con la lucha contra el racismo.

Por otro lado, el Movimiento Feminista de Madrid convocará a su manifestación en punto de las 18:00 horas (horario peninsular español), partiendo desde la emblemática Plaza de Cibeles y concluyendo también en la Plaza de España. Su lema, “Mujeres en lucha contra el machismo global”, refleja una perspectiva amplia y global de la lucha feminista. Ambas manifestaciones convergerán en la Plaza de España, un punto de encuentro simbólico para la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Asimismo, Barcelona se convertirá en el epicentro de la lucha por la igualdad de género con dos manifestaciones clave. La Assemblea 8M liderará una marcha desde plaza Universitat a las 18:00 horas (horario peninsular español), bajo el lema “Les cures sostenen la vida. Exigim drets i corresponsabilitat per viure amb justícia i llibertat” (“¡Los cuidados sostienen la vida! ¡Exigimos derechos y corresponsabilidad para vivir con justicia y libertad!”, traducido del catalán). Esta manifestación busca visibilizar el trabajo de cuidado, una labor históricamente relegada a las mujeres, y exigir derechos y corresponsabilidad para una vida justa y libre.

En paralelo, a la misma hora, pero desde plaza Catalunya, partirán entidades como Feministes de Catalunya con el lema “Somos mujeres y decimos basta”. Esta manifestación representará la voz de mujeres que exigen un alto a la discriminación y la violencia de género. Ambas marchas convergerán en un clamor unificado por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Recorrido y horario de las marchas 8M en Madrid 2025

Las calles de Madrid se preparan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con dos manifestaciones clave. La marcha convocada por la Comisión 8M comenzará en Atocha, junto a la plaza del Emperador Carlos V, y recorrerá puntos emblemáticos como Cibeles antes de finalizar en la Plaza de España. Este año, la manifestación principal recupera el itinerario largo, tras varios años terminando en Colón, subrayando la importancia de visibilizar la lucha feminista en un recorrido extenso y significativo.

Por otro lado, el Movimiento Feminista de Madrid ha organizado una manifestación vespertina que partirá desde Cibeles, recorriendo la Gran Vía y culminando también en la Plaza de España. A diferencia de años anteriores, esta manifestación no se desarrollará en paralelo a la más multitudinaria, sino en horario distinto. Ambas marchas buscan reivindicar los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género, aunque con enfoques y horarios diferenciados, permitiendo así una mayor participación y diversidad de voces en la conmemoración del 8M.

Recorrido y horario de la marcha 8M en Barcelona

Las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, impactarán la movilidad en el centro de la ciudad, generando cortes de tráfico y desvíos. Dos marchas principales marcarán la jornada: la organizada por la Asociación Ca la Dona, a las 17:30 horas desde Plaza Universitat, y la de la Asociación de Mujeres Feministas de Catalunya, a las 18:00 horas desde Plaza Catalunya. Estas movilizaciones buscan visibilizar la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres.

La marcha de Ca la Dona iniciará en Plaza Universitat y recorrerá Gran Via, Passeig de Gràcia, Ronda de Sant Pere, Passeig de Sant Joan y Arc de Triomf. Estas vías céntricas experimentarán cortes de tráfico y desvíos significativos. Gran Via de les Corts Catalanes tendrá restricciones desde Plaza Universitat hacia Llobregat, y Passeig de Gràcia verá afectada su calzada central. En Ronda Sant Pere, el sentido de circulación se invertirá, y en Via Laietana habrá cortes temporales.

La manifestación de la Asociación de Mujeres Feministas de Catalunya también afectará el centro de la ciudad, partiendo de Plaza Catalunya. Las calles Fontanella, Via Laietana y Jaume I se verán impactadas por esta marcha. Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y considerar alternativas de transporte público o rutas alternativas.

Se aconseja a los conductores evitar las zonas afectadas y seguir las indicaciones de las autoridades de tráfico. Se prevén retrasos y congestión en las áreas cercanas a las manifestaciones. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones de tráfico y utilizar aplicaciones de navegación para obtener información en tiempo real.

Cortes de tráfico y horarios por las manifestaciones 8M en Madrid

El 8M en Madrid implicará cortes de tráfico significativos debido a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. La Avenida de la Albufera, Avenida Ciudad de Barcelona, Paseo de la Infanta Isabel y Plaza del Emperador Carlos V (glorieta de Atocha) experimentarán cortes entre las 10:30 y las 12:30. El Paseo de Moret, Avenida de la Memoria y Avenida de Puerta de Hierro se verán afectados de 11:30 a 14:00. El Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Alcalá, Gran Vía y Plaza de España tendrán cortes de 11:30 a 15:00.

La Plaza de España y la calle Ferraz sufrirán cortes de 15:00 a 20:00, con afectaciones en las inmediaciones. La Plaza de Cibeles, la calle Alcalá y la Gran Vía volverán a tener cortes de 18:00 a 22:00. Se recomienda encarecidamente el uso del transporte público durante la jornada. El Ayuntamiento de Madrid aconseja evitar el uso de vehículos privados en las zonas afectadas por las manifestaciones.

Cortes de tráfico y horarios por las manifestaciones 8M en Barcelona

Barcelona será escenario el 8 de marzo de diversas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer que afectarán la movilidad en la ciudad. La asociación Ca la Dona, con el apoyo del Ayuntamiento, iniciará su marcha a las 17:30 desde Gran Via CC, recorriendo puntos clave como Passeig de Gràcia y Plaça Catalunya, finalizando en Passeig Lluís Companys. Esta manifestación provocará cortes de tráfico y desvíos en líneas de autobús como D50, H16 y V15, entre otras.

Por otro lado, la Asociación de Mujeres Feministas de Cataluña se concentrará en Plaça Catalunya a las 18:00, avanzando por Vía Laietana hasta Plaça Sant Jaume. Esta marcha también implicará afectaciones en el transporte público, con desvíos en líneas como H16 y V15. Además, las estaciones de Bicing en Ciutat Vella y L’Eixample cercanas a los recorridos estarán temporalmente desactivadas.

Adicionalmente, se ha comunicado una manifestación minoritaria en Trinitat Nova, que tendrá lugar entre las 16:45 y las 19:00, con un recorrido específico en la zona. La Guardia Urbana de Barcelona implementará los desvíos necesarios para minimizar las molestias y garantizar la seguridad durante las protestas, regulando el tráfico y facilitando el desarrollo de las manifestaciones.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, considerar alternativas de transporte y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana. Los cortes de tráfico y las afectaciones en el transporte público serán dinámicos, adaptándose al avance de las manifestaciones y a las indicaciones de las autoridades.