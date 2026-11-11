Mantener una vida social activa puede ser tan importante para la salud a largo plazo como alimentarse bien y hacer ejercicio; sin embargo, muchas personas, especialmente los adultos jóvenes, experimentan aislamiento, soledad o dificultades para establecer vínculos cercanos. Frente a esta situación, existe una alternativa sencilla que puede ayudar a mejorar las relaciones con los demás: participar en un club o grupo que reúna a personas con intereses similares.

Esta es la principal recomendación de Adam Grant, doctor, profesor de la Escuela de Negocios Wharton, psicólogo organizacional y autor del libro Vibe: The Secrets of Strong Connections in a Lonely World (Vibe: Los secretos de las conexiones fuertes en un mundo solitario).

“Este es el hábito de estilo de vida más importante que podríamos adoptar si queremos fortalecer la conexión”, explicó a TODAY.com. “Podría ser un club de lectura, un grupo de jardinería, un taller de pintura o cerámica o una liga de tenis.”

Grant señala que no es necesario elegir una actividad específica: lo importante es encontrar una que resulte interesante y entretenida.

“Si te reúnes con personas que comparten tus intereses”, explica, “es una oportunidad natural tanto para construir conexiones más cercanas como para divertirte mientras lo haces”.

Actividades como clubes de lectura, jardinería, pintura, cerámica o tenis pueden facilitar la creación de vínculos entre personas con gustos similares. (Foto referencial: Magnific)

¿Por qué participar en un grupo puede ayudar a combatir la soledad?

El especialista considera que la manera en que las personas se relacionan ha cambiado con el tiempo.

“Nuestras redes sociales solían parecer telarañas, donde todos en nuestra vida se conocían entre sí, y ahora parecen más el centro de una rueda de bicicleta”, afirma. “Somos un centro y tenemos todos estos radios que están desconectados entre sí”.

Según Grant, esta dinámica permite mantener relaciones individuales, pero no necesariamente desarrollar una verdadera sensación de comunidad.

El aislamiento social puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente a medida que las personas envejecen. La soledad se relaciona con un mayor riesgo de depresión, ansiedad, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y algunas enfermedades crónicas, según Mayo Clinic.

Además, una persona puede parecer socialmente activa y, aun así, experimentar sentimientos de soledad. Por eso, integrarse a un grupo con intereses compartidos puede contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad.

El experto advierte que las conexiones individuales no siempre generan un verdadero sentido de comunidad. (Foto: @adamgrant / Instagram)

¿Cómo empezar a construir nuevas conexiones sociales?

El primer paso es identificar los grupos de los que ya formas parte y pensar si podrías involucrarte más en sus actividades. Por otra parte, puedes revisar tus pasatiempos, los intereses que te gustaría desarrollar y las opciones disponibles en tu vecindario.

Una clase de cocina, un taller artístico o un grupo para salir a caminar pueden convertirse en oportunidades para conocer personas y establecer nuevas amistades.

Otras alternativas recomendadas para hacer amigos durante la adultez incluyen acercarse a los vecinos, participar en actividades de voluntariado, asistir a retiros o inscribirse en clases para aprender una nueva habilidad.

La clave es encontrar espacios en los que puedas compartir experiencias con otras personas de manera frecuente y disfrutar de una actividad en común.