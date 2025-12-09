Muchas veces nos dejamos guiar por las tendencias o compramos lo primero que vemos en oferta sin imaginar si vamos a convertir a este importante artículo de diciembre en un imán de mala suerte. El árbol de Navidad es uno de los infaltables en muchos hogares y no solo cumple un rol decorativo o es el lugar en donde se colocarán los regalos, sino que puede ayudar para crear un espacio con buena energía y armonía en casa. En este sentido, ¿alguna vez te has puesto a pensar que ciertos adornos te pueden jugar en contra? Hoy te explico lo que debes evitar ponerle según el Feng Shui.

Sin duda, el último mes del año es el más esperado por una gran cantidad de personas en todo el mundo porque se da una de las celebraciones que permite reunir a toda la familia en Nochebuena, pero también realizar diversos rituales o recurrir a creencias populares para atraer salud, prosperidad y buena fortuna, especialmente en el amor y el dinero.

Aquí también debemos pensar en la importancia de la decoración navideña y su valor simbólico. Y es que cada adorno puede influir directamente en la energía que rodea tu hogar y atraer vibraciones negativas.

Las estrellas puntiagudas o filosas son adornos de mala suerte, mejor elige las de puntas redondeadas.(Foto: Freepik)

¿Por qué no todos los adornos son recomendables?

Adornar la casa es toda una tradición desde finales de noviembre y marca el inicio de una de las temporadas más especiales; sin embargo, no todos los objetos decorativos son recomendables. Si nos guiamos del Feng Shui, ciertos adornos pueden generar energías desfavorables o bloquear el flujo positivo en los espacios.

La idea es que en esta Navidad tu hogar vibre con energía positiva, según explicó Blekis Mariño, especialista en Feng Shui. “Hay que abrir espacio para que entre lo que estamos pidiendo. Lo que esté roto, quemado, por ejemplo la cocina es algo en lo que nos tenemos que enfocar porque la prosperidad entra con ahí porque se preparan los alimentos que nos mantienen vivos. Por eso debemos comer en un plato que no esté roto, astillado. Si tienes envases quemados hay que sacarlos, tazas agrietadas, esto daña la salud y la suerte”, indicó en el programa ‘Entre Noticias’ de Globovisión.

Lista de adornos que debes evitar en tu árbol de Navidad porque atraen mala suerte

Los adornos navideños puntiagudos o filosos: producen una energía negativa, generan zonas de estancamiento y crean tensión en el ambiente familiar así que mejor evítalos. Si aun así deseas incluirlos, la mejor ubicación es pegada a la pared, o en una ventana con terminación redondeada, nunca sobre una mesa. Ahora, si hablamos de estrellas puntiagudas, mejor recurre a versiones con bordes redondeados. Adornos cargados de emociones negativas: aquí entran todos aquellos que fueron heredados o antiguos que pueden transportar recuerdos dolorosos, energías de conflictos pasados, así como sentimientos de tristeza o resentimiento. La clave está en decorar esta Navidad con objetos que evoquen alegría y momentos positivos. Luces y decoraciones rotas: esto representa el caos y envía señales energéticas negativas. Los focos fundidos simbolizan estancamiento, las luces parpadeantes generan sensación de desorden y los adornos rotos bloquean la buena fortuna. Y es que, en el imaginario navideño, las luces son vitalidad y la chispa de la vida. Adornos de color negro: lo más tradicional es recurrir al rojo y verde, aunque muchos también prefieren el dorado o plateado, pero nunca utilices el negro porque bloquea la energía positiva, representa estancamiento y pesadez y puede atraer sensaciones de melancolía. Lo mejor es usar los colores dorado y rojo porque son considerados protectores, prósperos y están vinculados a la prosperidad y la vitalidad.

Al momento de elegir y ubicar los adornos, es importante detenerse a evaluarlos de forma consciente. (Foto: Helena Lopes / Pexels)

¿Por qué no debes poner demasiados adornos en tu árbol de Navidad?

Muchas veces nos dejamos guiar por las últimas tendencias o por aquellos adornos que vimos a buen precio y sentimos que no podíamos dejar pasar la oferta; sin embargo, la Navidad es sinónimo de prosperidad y abundancia y abusar de los adornos en tu árbol de Navidad te puede jugar en contra. Según el Feng Shui no cuelgues más esferas de las que caben sin caerse ni pongas demasiadas series de luces que deslumbren porque al estar muy recargado, todos estos elementos se volverán de mala suerte ya que no habrá espacio para el flujo de la energía.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí