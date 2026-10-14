La madurez humana trasciende la mera acumulación de años y, según el físico Albert Einstein, este proceso de crecimiento personal ocurre cuando la preocupación por los demás supera al interés propio. Esta perspectiva sugiere que el desarrollo individual alcanza un punto de inflexión donde el foco emocional se desplaza del yo hacia el nosotros. La etapa temprana de la vida requiere, por una necesidad evolutiva, una concentración total en la propia supervivencia y construcción de identidad.

La madurez llega cuando la preocupación por los demás supera al interés propio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los niños y jóvenes, de manera natural, centran sus esfuerzos en satisfacer sus necesidades básicas y en definir su lugar en el mundo. Sin embargo, el avance hacia la madurez real exige trascender esta fase inicial del ego: el físico alemán vinculó este cambio de prioridades con la etapa posterior a los 60 años. A esa edad, el individuo suele haber superado las batallas profesionales más intensas y ya no siente la presión de demostrar su valor ante terceros. La sabiduría ganada con el tiempo permite que la persona abandone metas puramente mundanas para enfocarse en el aporte social.

Esta evolución implica soltar capas de egocentrismo que resultaron útiles en el pasado pero que ahora frenan el crecimiento. La filosofía budista describe este estado como el nirvana del bien común, un fin donde la persona pone sus virtudes al servicio de toda forma de vida. No todas las personas alcanzan este nivel con el paso del tiempo, sino que algunas muestran rasgos de regresión infantil o actitudes egoístas a pesar de su edad avanzada.

Algunas personas muestran rasgos de regresión infantil o actitudes egoístas a pesar de su edad avanzada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El proceso requiere una superación constante de las barreras del ego, ya que la madurez significa entender que la separación entre los seres humanos constituye una ilusión óptica de la conciencia. La empatía profunda nace cuando comprendemos que el bienestar ajeno influye directamente en el propio. Esta visión coincide con el pensamiento humanista de Einstein, quien siempre consideró al individuo como parte integral de una comunidad planetaria.

La capacidad de observar las necesidades ajenas marca una diferencia tangible en el comportamiento cotidiano. Una persona madura practica la escucha activa, ejerce la paciencia y ofrece ayuda sin esperar validación. En este contexto, la preocupación por el otro se convierte en una herramienta de conexión y no en una forma de dependencia. Este cambio de paradigma también transforma las relaciones afectivas.

Una persona madura practica la escucha activa, ejerce la paciencia y ofrece ayuda sin esperar validación. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El amor maduro abandona la lógica del intercambio donde todo se mide por lo recibido y la persona demuestra su afecto cuando muestra un interés genuino por los sueños y dificultades del otro. No obstante, existe un límite claro: la madurez saludable no implica un sacrificio constante ni el olvido de las propias necesidades. El equilibrio resulta vital, donde el individuo debe cuidar su propio bienestar para poseer la capacidad de ayudar a los demás.

Esta reflexión invita a medir el crecimiento no por los logros alcanzados, sino por las personas presentes en nuestras decisiones. Madurar es, en esencia, ampliar el círculo de nuestra empatía y dejar de ocupar todo el espacio disponible en nuestra propia vida. La verdadera plenitud surge cuando logramos comprender que nuestro camino mejora gracias a los gestos desinteresados hacia el prójimo.

“La Nación” de Argentina